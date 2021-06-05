Как во время обучения в вузе найти работу в крупной компании

Найти работу еще во время студенчества — цель многих молодых людей. Максим Шакура, студент факультета компьютерных наук «Высшей школы экономики» и руководитель направления видеоаналитики «М.Видео-Эльдорадо», рассказал, как российским учащимся, которые хотят стать частью корпорации, построить яркую карьеру.

«Вырастить» специалиста

У студентов есть несколько путей поиска работы: можно полагаться на помощь Alma Mater, личные связи (если они есть) или же самостоятельно выбирать будущего работодателя. Первый путь проще. Но трудоустройство выпускников — одна из серьезных проблем.

С годами все меньше интереса к вчерашним студентам стали испытывать и работодатели: программы вузов начали серьезно отставать от производственных и бизнес-реалий.

Разрыв между теорией и практикой закономерно привел к тому, что крупные компании начали «выращивать» для себя сотрудников сами, иногда начиная со школьной скамьи. Так появились, например, «Роснефть-классы».

Практически все дальновидные корпорации имеют совместные проекты с профильными вузами, организуя производственную практику и стажировки на своих площадках. Интересный опыт есть у «Балтики»: филиал компании в Самарской области и факультет пищевых производств местного Политеха появились одновременно — в 2003 году. Завод стал местом работы для многих выпускников этого факультета.

Когда стартовать

О «возрасте старта» нужно сказать особо. Зачастую чем раньше стартуешь в профессии, тем больших результатов добиваешься. На этом пути также многое зависит от личных качеств молодого специалиста.

Например, IT. Считается, что один год практики в этой сфере равен 10 годам обучения. Работать в этой сфере начинают по принципу «чем раньше, тем лучше».

Бизнес сам просит вузы

Интересно, что перспективные идеи порой даже не нужно придумывать самому. Многие компании сами информируют партнерские вузы, какие задачи нужно решить. Так, у студентов ВШЭ их был целый список.

Нашу группу факультета компьютерных наук больше всего заинтересовало создание системы видеоаналитики в офлайн-магазинах, предложенное «М.Видео-Эльдорадо».

Группа обладает огромной сетью — более 1000 торговых точек по всей стране, где давно имеются системы видеоконтроля. До недавнего времени у них были преимущественно «охранные» функции. А между тем видеокамеры могли бы дать информацию, ценную для бизнеса, улучшения маркетинговых активностей и клиентского сервиса. Но получать такую видеоаналитику оказалось сложно. И без того немногие предложения, существовавшие на рынке, не подходили по целому ряду причин.

Подрядчики соглашались браться за работу только при условии установки в магазинах собственных камер.

Плюс цены на лицензии и огромный интернет-трафик, необходимый для передачи видеозаписей в «облако». Все это изначально делало проект невыгодным. Никакая аналитика не дала бы бизнес-эффекта, способного покрыть огромные расходы, исчисляемые для каждого магазина миллионами рублей. Требовалось что-то иное.

Мало тратим, много получаем

Такой девиз мы выбрали при подборе технологий. Предстояло не просто уменьшить, а «обрушить» стоимость проекта. Но сначала было важно превратить студенческую курсовую работу в реально работающий бизнес-проект. По сути, самим встроиться в работу компании. Но как сделать презентацию для топ-менеджеров «М.Видео-Эльдорадо» — просто рассказать, что такое видеоаналитика? Мы выбрали другой заход: рассказать, что именно проект даст бизнесу. И почему его сложно будет решить без их помощи.

«Продажники» в компании часто не понимают, чем занимается ИТ, а ИТ-специалисты не разбираются в бизнесе. Идея была в том, чтобы уменьшить этот разрыв. Помогло еще и то, что мы постарались показать, что конкретно можем сделать, причем намного дешевле, чем другие исполнители. Мы фокусировалась на схожих примерах, но в других компаниях внедрение системы видеоаналитики — «неокупаемая» история. А у же нас предполагались минимальные затраты.

Презентация состоялась в феврале 2020 года. А вскоре грянула пандемия.

Но это была только небольшая задержка. Уже летом, когда ограничения начали ослабевать, раздался звонок из «М.Видео — Эльдорадо». Нам предложили воплотить представленный проект уже в качестве сотрудников компании.

Для оптимизации затрат в торговых точках оставили «свои» камеры, пусть разных моделей, но вполне рабочие. Нужно было только развернуть их, чтобы не осталось слепых зон.

Еще одна задача — уменьшение интернет-трафика. Упрощенно говоря, видео не обязательно передавать со стандартной частотой 25 кадров в секунду. Технологии некоторых компаний-конкурентов предусматривали порядка 15 кадров. Проектная группа определила, что для контроля перемещений покупателя по залу и его идентификации достаточно одного кадра в две секунды. То есть в 50 раз меньше стандарта. Сложный RTSP-фильтр создали сами, в итоге сократили трафик и расходы на интернет на порядок.

Что получила розница

Пора уточнить, какие плюсы для бизнеса от внедрение видеоаналитики мы выделили. Камеры отслеживают передвижение всех посетителей магазина. Можно определить, в каких зонах они бывают чаще, какими траекториями следуют, возле каких полок задерживаются. Создаются ли очереди на кассе, нет ли в зале «брошенных» покупателей.

Как пользоваться такой информацией? Например, размещать баннеры в самых «проходных» точках, чтобы еще больше посетителей узнавали об акциях — а значит, активнее покупали бы товары. Определять, как лучше расставлять товары. Быстрее ликвидировать очереди. А если обнаруживается «одинокий покупатель», через чат-бот магазина приходит автоматическое уведомление, и свободный консультант отправляется к посетителю.

Всего через полтора месяца эксплуатации системы число оповещений об «одиноких покупателях» снизилось с 25 до пяти. А внимание персонала также повышает вероятность совершения покупки.

В пилотном магазине мы видим рост коэффициента привлечения относительно обычной торговой точки. Сейчас проект масштабируется: увеличивается число магазинов и одновременно создаются алгоритмы, типовые инструкции, которые позволят персоналу настраивать видеокамеры и запускать аналитику своими силами.

Алгоритм для студентов

Итак, попробую сформулировать по пунктам, как нащупать перспективную идею, продать ее крупной компании и начать там профессиональную карьеру:

Исследуйте приоритетные задачи бизнеса и выберите, решить какую интересно лично вам (естественно, задача должна быть по силам);

Изучите рынок: кто занимается подобными проектами, сколько стоят такие решения;

Подумайте, как сможете решить задачу с минимальным бюджетом;

Четко сформулируйте, что получит бизнес от реализации вашей идеи. Это понадобится для переговоров с руководством;

Старайтесь смотреть на выбранную область шире. Например, если ИТ-специалист знает хотя бы основы маркетинга, ему будет проще понять потребности отдела продаж.

Если вы в состоянии объяснить, зачем нужен ваш проект и как на нем можно заработать, то в любой адекватной компании такому проекту дадут зеленый свет.