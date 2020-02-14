ВТБ запустил конкурс грантов для студентов

ВТБ объявил конкурс для студентов на получение именных грантов на профессиональное развитие. Подать заявку можно до 9 марта.

На конкурс приглашают учащихся 3-4 курсов бакалавриата, 4-5 курсов специалитета и студентов магистратуры. В программе участвуют 16 городов России.

Кандидатам предстоит выполнить три задания. Победителей объявят 10 апреля: они получат 100 000 рублей на свое профессиональное развитие, а также возможность пройти ускоренный отбор на стажировку ВТБ.

«Грант можно потратить на полезные активности или инструменты, которые помогут вам добиться успеха: курсы или тренинги, участие в конференциях или семинарах, приобретение подписки на профессиональную литературу, книг или доступов к базам данных, запуск собственного бизнеса или подготовку научной статьи, приобретение необходимого для учебы оборудования или организацию важного социального проекта», — говорится в программе конкурса.