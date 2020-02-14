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ВТБ запустил конкурс грантов для студентов

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

ВТБ объявил конкурс для студентов на получение именных грантов на профессиональное развитие. Подать заявку можно до 9 марта.

ВТБ запустил конкурс грантов для студентов

На конкурс приглашают учащихся 3-4 курсов бакалавриата, 4-5 курсов специалитета и студентов магистратуры. В программе участвуют 16 городов России.  

Кандидатам предстоит выполнить три задания. Победителей объявят 10 апреля: они получат 100 000 рублей на свое профессиональное развитие, а также возможность пройти ускоренный отбор на стажировку ВТБ. 

«Грант можно потратить на полезные активности или инструменты, которые помогут вам добиться успеха: курсы или тренинги, участие в конференциях или семинарах, приобретение подписки на профессиональную литературу, книг или доступов к базам данных, запуск собственного бизнеса или подготовку научной статьи, приобретение необходимого для учебы оборудования или организацию важного социального проекта», — говорится в программе конкурса.

Фото на обложке: Shutterstock / HAKINMHAN

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