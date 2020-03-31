Кружковое движение НТИ и Wargaming приглашают школьников и студентов к участию в разработке игр

26 марта стартует регистрация для участия в челлендже по созданию игровых проектов «ГеймНет». К участию приглашаются школьники и студенты. Работа над проектами пройдёт совместно с экспертами игровой индустрии. Лучшие технологические команды получат поддержку при выходе на рынок игровых решений, сообщает пресс-служба Национальной технологической инициативы.

Для участников проекта приготовили двухмесячную образовательную программу по геймдизайну, программированию, маркетингу, монетизации и аналитике. Челлендж будет проходить онлайн. Принять участие могут финалисты соревнований по разработке игр Game.Dev, а также все желающие школьники и студенты. До 31 мая участники могут доработать или создать с нуля новый игровой проект, а после представить его экспертам.

Второй этап челленджа пройдёт в июне-августе. В нём школьные и студенческие команды готовят проекты к выведению на рынок. По итогам самые успешные разработчики начнут сотрудничество с компаниями-лидерами игровой сферы в качестве менторов.

Челлендж организуется НТИ (Национальной технологический инициативой) и компанией Wargaming — крупнейшим мировым издателем и разработчиком на рынке free-to-play ММО.

Фото на обложке: Unsplash / Yucel Moran