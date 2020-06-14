Финалисты конкурса от Кружкового движения НТИ и Wargaming создали видеоигры

Десять команд школьников и студентов стали победителями первого этапа GameNet-челленджа Кружкового движения НТИ и компании Wargaming. Участники сделали прототипы мобильных игр, в которых поднимаются современные проблемы, рассказали в пресс-службе НТИ.

Победителями первого этапа GameNet-челленджа стали команды: FStudio, FGD (Kessler), ROUND-UP, Калитка, Apparatus Ludum, NGC, МИДиС2, KSoft, avocado, E.NOT. В ближайшее время команды под руководством экспертов из игровой индустрии пройдут акселерацию — будут дорабатывать свои проекты до полноценных игр, которые потом опубликуют в мобильном магазине и выходу на новый рынок GameNet НТИ.

Всего в онлайн-челлендже участвовали 865 школьников и студентов из 61 региона России и восьми зарубежных стран. Два месяца они разработывали мобильную игру в самом развивающемся на данный момент игровом жанре – hypercasual. Это игры без сложного сюжета с максимально простым управлением и понятной целью.

Участники изучали геймдизайн, программирование, аналитику, монетизацию. В этом им помогали компании Wargaming, Pixonic, Azur Games, Kefir Studio, DevToDev, OWL Stidio и другие.

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