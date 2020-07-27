Веб-разработка: 5 главных людей, которые делают сайты и приложения

Веб-разработку, то есть создание сайтов и приложений, можно разделить на четыре основных этапа: веб-дизайн, вёрстка сайта, веб-программирование и конфигурирование веб-сервера. Всю работу может сделать и один человек, но для этого нужны разносторонние знания и опыт. Поэтому рассмотрим отдельно каждую специальность.

Веб-дизайнер

Веб-дизайнер создает макет сайта, работает проектировщиком и аналитиком. Он делает сайт максимально удобным, доступным и красивым.

Как научиться:

Верстальщик

Верстальщик создает сам сайт по макету. Он получает от дизайнера макет и принимается за работу. Для верстки он должен знать HTML, CSS, JS и фреймворки (если умеет с ними работать).

Как научиться:

Верстка сайта с нуля, для начинающих | HTML, CSS

JavaScript: основы

Курс HTML/CSS

Читать по теме: HTML, CSS, JavaScript: где и как учиться веб-разработке

Фронтэнд-разработчик

Фронтенд-разработчик тоже верстает сайты, но он также отлично знает JS. Если верстальщику простительно не знать фреймворки JS и CSS, то для фронтендера это не допустимо: он должен активно их использовать в своей работе (React.js, Angular.js, Skeleton, Gridless и др.). Еще он разбирается в препроцессорах, знает основы бэкенд-разработки (SQL, PHP, Node.js и др.), а также имеет личные профессиональные навыки: хорошее знание английского, работа в команде и др.

Как научиться:

Курс «React JS — путь самурая 1.0»

Курс JavaScript/jQuery

Профессия Frontend-разработчик

Бэкенд-разработчик

Бэкенд-разработчик – это программист, отвечающий за внутреннюю часть сайта или веб-приложения. То есть он делает то, что пользователь не видит, но не может без этого обойтись. Он должен профессионально знать СУБД, проводить тестирование, знать как минимум основы информационной безопасности, обеспечивать корректную работу функций сайта или приложения, знать браузерные API, обязательно должен знать хотя бы один язык «серверного программирования» (PHP, Python и др.) и тоже должен иметь профессиональные навыки: знание английского, понимание бизнес-процессов.

Как научиться:

Фулстэк-разработчик

Это человек, который должен уметь большую часть из того, что я написал выше. Он должен уметь с нуля создавать проект и выводить его в продакшн. Это работник, который знает все, но по чуть-чуть. Он может знать меньше, чем узконаправленный специалист, но заменяет его и его коллег по работе, делая их работу в одиночку, и на качестве продукта это не сильно отражается.

Как научиться:

Фото на обложке: Shutterstock / Alim Yakubov