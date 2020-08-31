IT для всех: каких специалистов ищут компании

Чтобы работать в ИТ, не обязательно учиться программировать. HR-руководители, администратор проектов и менеджер по закупкам рассказывают, как они попали на работу в ИТ-компанию, что им в ней нравится и почему разобраться в этой специфике оказалось не так сложно.

Алия Сулейменова, заместитель директора по персоналу ИТ-компании ОТР, Москва

Давно прошло то время, когда при слове «айтишник» представлялся образ интроверта в растянутом свитере с неухоженной бородой. Сейчас работать в ИТ престижно, даже модно: хороший доход, удаленная работа, задачи из будущего.

Кстати, о задачах. Разговор по видеосвязи в режиме реального времени – уже вчерашний день. Мы ждем, когда можно будет передавать собеседнику не только звуки, но и запахи, тактильные ощущения. ИТ-технологии связывают между собой отрасли и специальности, порождают новые направления и новые профессии. Если вы откроете Атлас новых специальностей, разработанный на основе футурологических прогнозов, то увидите необычные пока сочетания: ИТ-генетик, оператор медицинских роботов, проектировщик 3D-печати, проектировщик личной безопасности и даже разработчик инструментов обучения состояниям сознания. Новые профессии неожиданным образом сочетают в себе медицину, архитектуру, промышленные технологии. Но почти за каждой новой специальностью стоит ИТ-составляющая.

Насколько быстро наступит это будущее? Мало кто помнит, что когда-то была такая должность – оператор электронно-вычислительной машины. Этот человек выполнял самые простые действия: вносил информацию и переносил ее с одного носителя на другой. Сейчас – это основы компьютерной грамотности. Иногда кажется, что для прогноза на следующий год нужно просто пересмотреть первый сезон «Черного зеркала» ☺

Это не повод для страхов, а хорошая причина уже сейчас приглядеться к ИТ-профессиям, примерить их на себя, найти привлекательные области и «зоны разрыва», воспользоваться одним из многочисленных возможностей онлайн-обучения и начать карьеру в ИТ независимо от возраста и базового образования.

ИТ-компании, работающие десятилетиями в этой отрасли, вынуждены конкурировать как между собой, так и с глобальными корпорациями по привлечению и удержанию сотрудников: по заработной плате, организации рабочего пространства, предоставлению специальных условий, вовлечению в значимые проекты, созданию особой атмосферы и другому. И вместе с вакансиями для программистов рынку нужны менеджеры по продажам, сотрудники бэк-офисных направлений, маркетологи, дизайнеры. Бизнес развивается, накапливается большое количество разнородной информации и для принятия решений, становятся нужны аналитики данных (data analyst) и специалисты по изучению данных (data-scientist). Для этого требуются знания математических и статистических методов исследования, построения гипотез и предикативных моделей, способных прогнозировать поведение живых и неживых объектов. Сейчас на самом пике востребованности находятся ИТ-специалисты по машинному обучению и искусственному интеллекту.

Для подбора ИТ-сотрудников отслеживаются тренды индустрии и потребности самих заказчиков. Поиск осуществляется не по статичному описанию вакансий, а требования к hard skills развиваются в соответствии с потребностями производства. Но ожидания в части soft skills кандидатов уже много лет остаются без изменений. Большинство компаний будут рады увидеть в своем коллективе: ярких, творческих, по-здоровому амбициозных, способных работать в команде интеллектуалов, для которых ни одна достигнутая вершина не будет окончательной.

Тамара Танцура, HR-партнер ИТ-компании ОТР, Москва

Мои основные обязанности — поддержание баланса во взаимоотношениях между топ-менеджерами и сотрудниками, развитие корпоративной культуры, поиск слабых мест в текущих HR-процессах и их оптимизация, улучшение подбора, адаптация, участие в профессиональном и личностном развитии персонала. Главное в работе HR-партнера – выстроить и сохранить доверительные отношения с внутренними клиентами.

При поиске работы я не делала упор исключительно на ИТ-сферу. Выбирала людей, коллектив, атмосферу, задачи, которыми предстоит заниматься. Приглашение о рассмотрении вакансии поступило через сайт по поиску работы. Интересно, что за пять минут до звонка, я загадала желание, что именно сейчас со мной свяжется «компания моей мечты», в которой мне будет интересно и комфортно. Когда мое желание так быстро исполнилось, я не могла пройти мимо.

Придя на интервью, я через своих будущих коллег прочувствовала атмосферу и коллектив. В работе мне помогают команда, руководство. Несмотря на то, что это мой первый опыт работы в ИТ-компании, ко мне довольно быстро пришло понимание, что я там, где должна быть и чувствую себя, как дома.

Преимущество работы в ИТ-сфере в её постоянном развитии. По моим наблюдениям, должности в некоторых областях меняются в неспешном темпе. В ИТ же я вижу в каждой должности ее многогранность и возможность для роста у каждого специалиста.

Прежде, я думала, что программисты – это люди с другой планеты. А познакомившись с ними, открыла для себя современных, талантливых и творческих личностей. В ИТ-сфере, как и во всех, есть свои особенности: конкуренция на профессионалов, постоянное обучение, так как технологии совершенствуются с высокой скоростью.

Однако, я бы отметила интересные проекты, которые реально решают важные проблемы общества. Возможность быть участником масштабных стартапов на государственном уровне, гибкие условия работы без привязки к офису, что является косвенным признаком свободы. Находясь в любой точке мира, можно создавать современные технологии.

Для себя я решила, что хочу и дальше здесь работать. Именно в ИТ-сфере всегда тёплая атмосфера, свежие идеи приветствуются и поддерживаются. И просто приятно осознавать себя частью команды, которая делает мир лучше.

Максим Рыхлов, менеджер по закупкам ИТ-компании ОТР, Москва

Мои основные функциональные обязанности работы в ИТ-компании включают:

операционную оценку стоимости проекта,

закупки,

документооборот,

комплекс предпродажных мероприятий (функционал Pre-sales).

Я не искал целенаправленно работу в ИТ-отрасли, но информационные технологии привлекали меня всю жизнь. Мой профессиональный путь начался с должности технического специалиста в ИТ-компании. Сделать этот выбор мне помог близкий родственник. А позже я перешел работать в ИТ-закупки, где тружусь по сей день.

В моем деле важны такие личные качества, как добросовестность, ответственность, исполнительность, умение работать с большим объем информации. Справляться со своими обязанностями мне помогают разносторонность задач и дружелюбный коллектив.

ИТ-сфера мне нравится тем, что она всегда актуальна и постоянно развивается. Но ей присуща своя специфика, как и другим отраслям. Её особенность в том, что она очень динамична. И здесь, как в спорте, нужно быть в тонусе морально и интеллектуально. Правда, именно это позволяет совершенствоваться.

Я хочу продолжать работать в ИТ-сфере, потому что качество самих компаний с годами повышается и улучшаются условия труда. Прежде всего, преимущества работы в ИТ – достойный уровень дохода и уверенность в завтрашнем дне. Главное – быть в курсе ИТ-тенденций и придерживаться современных взглядов.

Ксения Бабий, администратор проектов ИТ-компании ОТР, Москва

В мои обязанности входит сбор информации для составления отчетов по статусу активности проектов и выполненным работам для наших заказчиков-банков.

В ИТ-сферу я попала случайно. До этого долгое время работала бухгалтером в сфере ЖКХ. Затем, в 2012 году, решив сменить сферу деятельности, сказала себе: «Не бойся начать всё с нуля и иди работать секретарем». Ведь, если у человека есть способности, то он может пойти дальше. Выбор на эту должность пал, так как по образованию я – «документовед», и в основном это секретари. Мне не хотелось сидеть без дела на шее у мамы. И получив первое приглашение на собеседовании от ИТ-компании, я, не раздумывая, согласилась. А позже, сразу приняла оффер о работе. Меня не испугала эта отрасль, хотелось узнать ИТ-кухню изнутри, а еще меня увлек рассказ непосредственного руководителя о преимуществах работы.

В конце 2017 года, меня повысили до руководителя секретариата. Это самое высокое звено в цепочке: секретарь — офис-менеджер — руководитель секретариата. Поднявшись на эту ступень, в какой-то момент осознала, что больше некуда расти и развиваться. Проработав в секретариате семь лет, я уже знала всё.

В апреле 2019 года мне поступило предложение от директора производственного блока перейти в его Департамент корпоративных решений на позицию администратора проектов, на место сотрудника, который пошел на повышение и стал аналитиком. Таким образом у меня произошёл, можно сказать, горизонтальный рост, когда я шагнула в сторону и перешла на другую карьерную лестницу.

Мне всегда нравилось заниматься бумажками и таблицами. И, конечно, здесь тоже есть документооборот, но я вижу пути для профессионального и личностного совершенствования. Сейчас я составляю отчеты, работаю с Excel, открыв для себя весь спектр его функций, узнаю новые термины, расширяю свой лексикон с углублением в ИТ. К примеру, узнала, что означает «code review» или «code inspection» — регулярная проверка исходного кода программы для обнаружения и исправления ошибок, которые не были замечены в начале разработки. А еще новая должность позволяет мне и узнавать внутреннюю кухню со стороны менеджера. Я сейчас больше погружаюсь в проекты и их тонкости, недоступные для большинства.

Я стремлюсь узнать что-то новое и это помогает мне в работе. Также меня поддерживают коллеги, которые делятся своим опытом и дают рекомендации, включая директора блока, который всегда посоветует, как сделать лучше.

Правда, когда я только начала работать в ИТ, всего боялась, был страх сделать что-то не так и не оправдать ожидания руководства, потому что в ИТ немного измененный документооборот.

И на своем опыте поняла, что самое главное – коллектив: надежный, доброжелательный, готовый подставить свое дружеское плечо. Кроме этого, как бы это банально не звучало, в работе мне помогают знания, полученные в институте.

Сложности в работе администратора проектов, были только в самом начале, когда нужно было понять, как правильно общаться с заказчиками и какие документы для них нужно подготавливать. Но, в целом, работа в ИТ ничем не отличается от других отраслей. Возможно, это я такой гибкий человек (смеется). Просто, стараюсь быстро адаптироваться. Мне нравится работать в этой отрасли, потому что это стабильность, развивающаяся сфера, масштабные проекты, уникальные заказчики, возможность расширять список полезных контактов.