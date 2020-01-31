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YOUNG

Как размываются границы между домом и карьерой у родителей, работающих удаленно

YOUNG
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Вероника Елкина

На первый взгляд кажется, что для людей с детьми удаленная работа — это идеальный вариант, который позволит уделять больше времени семье. Адриенна Со из Wired рассказывает, в чем здесь кроется подвох.

Как размываются границы между домом и карьерой у родителей, работающих удаленно

10:50, мои Apple Watch звонят. Я неуверенно поднимаюсь на ноги. Первую половину утра я провела в суматохе, одевая, готовя завтрак и собирая своих детей двух и четырех лет в детский сад. Затем я вернулась домой, плюхнулась за стол и начала рабочий день. С восьми утра я почти не двигалась.

Мои умные часы напоминали, чтобы я вставала раз в час, но я их игнорировала. Теперь, по настоянию Apple Watch, я наконец перестаю оттягивать это действие. Мысли, которые я отодвинула подальше, начинают возвращаться: «Я сегодня принимала душ? Когда я последний раз ела? Мне нужно сходить в ванную».

Я встаю и иду по кухне, миную стол, все еще заваленный остатками завтрака моих детей. Пауза. Уборка займет всего несколько минут. Ох. Еще я помою их липкие бутылки с водой. Когда я сушу руки, часы снова звонят. У кого-то есть вопрос ко мне в Slack. Я спешу обратно к компьютеру. Через полчаса снова начинаю чувствовать себя некомфортно. Почему это? Ах, да, я же так и не дошла до ванной. Постойте, а успела ли я поесть?

Я рада, что работодатель рассматривает мою жизнь в 700 милях от офиса как преимущество, а не как помеху. У меня есть техника и софт, которые делают удаленную работу удобной — и не такой одинокой. Slack и Google Документы позволяют мне утверждать правки редактора, пока я жду приема у педиатра, чтобы разобраться со странной сыпью у ребенка. Я могу шутить на встречах команды в Zoom, надевая мой древний кардиган в стиле «Большого Лебовски». Кроме того, я технический обозреватель, а это значит, что я могу тестировать гаджеты, облегчающие материнскую участь: роботов-пылесосов, электроколяски и планшеты, рассчитанные на детей. Моей семье понравилось изучать, как работает новая печь для пиццы, хотя мне пришлось отправить ее обратно в коробке, которая была полностью изрисована карандашами. Мои дети даже начали спрашивать, когда они могут отправить последнюю игрушку обратно и получить новую.

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Иногда все идет по плану. Детский сад находится в полумиле езды через тихий жилой район, мы умещаемся на грузовом велосипеде. Если я забываю принести одеяльце для дневного сна моего сына, то исправляю эту ошибку за десять минут, она не превращается в катастрофу на полдня. Если в работе над статьей случается ступор, я беру собаку и отправляюсь на освежающую мозг прогулку среди 80-футовых сосен.

Так что да, я люблю свою работу. Я люблю этот образ жизни. По большей части. Серьезная проблема заключается в том, что те же инструменты, которые позволяют мне много успевать, стирают грань между работой и домом. Я сижу на диване после того, как все остальные улягутся спать, и ставлю отложенные электронные письма на восемь утра, чтобы скрыть мой странный график от коллег. И, поскольку я всегда в своем офисе, иногда я не могу отдохнуть, пока не рассмотрю все 12 цветов какого-нибудь электровелосипеда. О нет. Сейчас час ночи…

Как многие знают, быть родителем, работающим удаленно, сложно. Вы должны не только выполнять свои профессиональные обязанности, но и стать главным воспитателем, горничной, выгуливателем собаки и портье. Процессор моего мозга перегружен, и, когда я пытаюсь очистить кэш, кто-то дергает меня за брюки и просит, чтобы я склеила их игрушку.

Если я о чем-то и сожалею, так это о том, что иногда рассматриваю свой дом как источник стресса, хотя моя семья считает его гостеприимным раем. Это место, где я ежедневно оказываюсь в ловушке. Это мое рабочее место, моя столовая, моя яма нескончаемых дел.

По вечерам мои любимые люди приходят домой и начинают успокаиваться. Они съедают домашний ужин, принимают горячую ванну и расслабляются. Их маленькие тела погружаются в диван, когда перед сном они десять минут смотрят мультфильмы.

Затем они легко засыпают, а я чувствую, что должна перезагрузиться. Я зашнуровываю кроссовки и отправляюсь на пробежку в темноте. Я люблю свою семью, я люблю свою работу и я люблю свой дом, но иногда просто не могу дождаться освобождения. И мне не нужны умные часы, чтобы помнить об этом.

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