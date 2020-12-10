Киберспортивная организация Team 33 подписала контракт с восьмилетним спортсменом

Восьмилетний Джозеф Дин стал самым молодым киберспортсменом, с которым заключили контракт. Компания Team 33 предложила ему ежедневные тренировки и обучение, подписной бонус в $33 000 и $5 000 на оборудование, сообщает агентство Reuters.

Сооснователь киберорганизации Team 33 Тайлер Галлахер отмечает, что уже давно следил за успехами Джозефа Дина. Для него важно начинать сотрудничать с перспективными игроками как можно раньше. Мальчика нашли через игру Fortnite.

Джозеф Дин рассказал, что очень счастлив сотрудничать с крупной организацией и теперь может совершенствовать навыки. В официальных соревнованиях Джозеф не сможет участвовать до 2025 года, так как не проходит минимальный возрастной порог.