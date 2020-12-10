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Киберспортивная организация Team 33 подписала контракт с восьмилетним спортсменом

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Редактор

Мария Передок

Восьмилетний Джозеф Дин стал самым молодым киберспортсменом, с которым заключили контракт. Компания Team 33 предложила ему ежедневные тренировки и обучение, подписной бонус в $33 000 и $5 000 на оборудование, сообщает агентство Reuters. 

Киберспортивная организация Team 33 подписала контракт с восьмилетним спортсменом

Сооснователь киберорганизации Team 33 Тайлер Галлахер отмечает, что уже давно следил за успехами Джозефа Дина. Для него важно начинать сотрудничать с перспективными игроками как можно раньше. Мальчика нашли через игру Fortnite. 

Джозеф Дин рассказал, что очень счастлив сотрудничать с крупной организацией и теперь может совершенствовать навыки. В официальных соревнованиях Джозеф не сможет участвовать до 2025 года, так как не проходит минимальный возрастной порог. 


Фото на обложке: Unsplash 

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