Российская X5 Group запустила программу оплачиваемых стажировок для студентов и выпускников вузов. Среди направлений — HR, PR, маркетинга, GR, корпоративное право и другие. По итогам обучения участникам могут сделать оффер на вакантные позиции Х5.
Заявку можно подать по семи направлениям на трудоустройство в центральном офисе компании в Москве. Программа рассчитана на студентов 3-4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры и тех, кто недавно окончил университет.
Территориальных ограничений по вузам нет, но необходимо быть готовым выйти на стажировку в Москве, а также иметь средний балл 4.0 и выше.
Стажировка стартует с октября и продлится полгода. Она будет проходить в гибридном формате, благодаря чему студенты смогут совмещать ее с работой и учебой.
Фото на обложке: X5 / VK
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