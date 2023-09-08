Российская X5 Group запустила программу оплачиваемых стажировок для студентов и выпускников вузов. Среди направлений — HR, PR, маркетинга, GR, корпоративное право и другие. По итогам обучения участникам могут сделать оффер на вакантные позиции Х5.

Заявку можно подать по семи направлениям на трудоустройство в центральном офисе компании в Москве. Программа рассчитана на студентов 3-4 курса бакалавриата, 1-2 курса магистратуры и тех, кто недавно окончил университет.

Территориальных ограничений по вузам нет, но необходимо быть готовым выйти на стажировку в Москве, а также иметь средний балл 4.0 и выше.

Стажировка стартует с октября и продлится полгода. Она будет проходить в гибридном формате, благодаря чему студенты смогут совмещать ее с работой и учебой.

Фото на обложке: X5 / VK