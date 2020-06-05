«Мы мечтаем сотрудничать с Netflix». Как студенты проводят шоу талантов в приложении
XCE FACTOR — шоу талантов в мобильном приложении, которое придумали студенты Высшей школы экономики. Оно позволяет любому человеку показать свой талант, оценивать который будут только зрители.
Мы поговорили с создателями студенческого проекта и узнали, чем же оно уникально, почему в программе нет классического жюри и какие у ребят планы на будущее.
Как мы придумали проект
Три года назад выпускник ВШЭ Юра Корчагин создал Школу продюсирования массовых медиапроектов (ШПММ), в которой ребята учатся создавать медиапродукты. За это время Школа организовала конкурсы красоты, другие студенческие мероприятия и, в том числе, шоу талантов. Название придумали похожее на международный Х FACTOR, но с добавлением сокращенного названия нашего университета (на английском оно звучит как HSE) — ХСЕ FACTOR.
Первый сезон шоу прошёл в 2018 году. Он был успешным, поэтому во втором сезоне команда решила масштабироваться.
Чтобы голосование было справедливым, мы создали собственное приложение, в котором невозможно накручивать голоса.
Почему нам не нужно жюри
Мы обнаружили проблему — сейчас талантливым людям очень сложно «выстрелить» и найти свою аудиторию.Все большие площадки типа Instagram или YouTube не дают продвинуться восходящим звёздам, а делают акцент на самых популярных. Зрителям при этом часто сложно найти интересный контент.
Ещё один важный момент — надо было убрать элемент субъективности, то есть жюри, чтобы зрители сами выбирали, кто пройдёт в конкурсе дальше.
Всё это стало возможно, когда мы придумали сделать приложение — без жюри и с зрительским независимым голосованием.
В нём мы избавились от пережитка традиционных шоу талантов — кастинга. Так что организаторов, которые решают, кто станет участником, тоже нет.
Как создавалось приложение
У нас не было опыта и знаний для разработки приложения, поэтому мы сталкивались с разными проблемами. Например, как анализировать аудиторию, определить формат приложения, какой набор базовых фич должен быть, как разработать дизайн и как в итоге писать сам код. К тому же поначалу задачами product-менеджера занималась целая команда из 10 человек, и обсуждения занимали по 8-10 часов.
В разработке нам очень помогал руководитель технической части приложения, преподаватель МИЭМа (прим.ред. — Московский институт электроники и математики при ВШЭ), Александр Овчинников и выпускник ВШЭ, профессиональный разработчик мобильных приложений Стас Продан, который консультирует нас по разработке и продвижению приложения.
Был переломный момент, когда мы думали, что не успеем сделать программу в срок. За неделю до финального дедлайна у нас работали не все экраны, мы не успевали докрутить определённые функции, например, чаты. Пришлось сократить функционал и усиленно работать. Нам помогло грамотное распределение задач в сжатые сроки.
О команде проекта
Наша dream team состоит из 82 студентов, половина из которых — продюсеры. Они ищут партнёров, талантливых людей, занимаются креативом. Другая половина команды — это дизайнеры, операторы, монтажёры, разработчики приложения и моушен-дизайнеры. Поскольку это студенческий некоммерческий проект, всех очень привлекает идея создавать совершенно новый формат шоу, которое может в какой-то момент «выстрелить» на широкую аудиторию. Студенты получают «кредиты» за создание проекта — часы, которые учитываются университетом.
Большинство ребят не были знакомы друг с другом до октября прошлого года, но в итоге стали единым механизмом, в котором у каждого своё место.
Мы засыпаем и просыпаемся с ноутбуками и телефонами в руках, поддерживая связь друг с другом. Активная работа идёт непрерывно, постоянно возникают новые идеи, вопросы, предложения.
Каждую субботу у нас проходит летучка (раньше офлайн, а теперь в Zoom), где мы обсуждаем развитие проекта по четыре, пять и даже семь часов!
Как принять участие в шоу талантов
Принять участие в шоу может любой желающий, оно бесплатное. Возрастные ограничения есть лишь для скачивания приложения, установленные App Store и Google Play — 4+ и 3+.
Всё, что нужно сделать, чтобы показать всем свой талант — загрузить видео в приложение и выбрать отрезок в 30 секунд с самым крутым моментом.
Потом заявка пройдёт модерацию. Если всё в порядке — на видео демонстрируется талант автора и не нарушены законы РФ — то видео станет доступным для других пользователей.
Победителю достанется приз в 100 000 рублей, который частично спонсируется компанией Coca Cola HBC Russia. Также у проекта есть ряд спонсоров, которые оказывают поддержку для развития и реализации проекта.
Чему нас научила работа над проектом
Данил Арендарский — руководитель проекта мобильного приложения
Это опыт создания нового IT-продукта с нуля и опыт руководства проектом. Он научил общаться и договариваться с людьми из совершенно разных профессиональных областей.
Лиза Астафурова — продюсер промо-кампании приложения
Это мой третий год в проекте — и третий раз я делаю совершенно новое с новой командой. Я не знаю, что может быть лучше, потому что каждый раз это колоссальная смена всего — продюсеров, специалистов, задач, ресурсов, мнений, эмоций, целей и желаний. Именно в таких условиях ты учишься гибкости, прокачиваешь эмпатию, тренируешь свою стрессоустойчивость, открываешь в себе новые способности и борешься с собственными ограничениями. В этом и заключается настоящий рост.
ШПММ для меня — это люди. Проект подарил мне умных, интересных, находчивых, местами сумасшедших людей, с которыми я могу и масштабное шоу с трансляцией на 300 000 зрителей организовать, и шаурмы поесть в три часа ночи в центре Москвы. И то, и другое мы сделаем профессионально, весело и с кайфом!
Планы на будущее
Изначально мы делали проект для ВШЭ, но сейчас начинаем привлекать ребят из других вузов в наше приложение, расширяемся.
В дальнейшем мы бы хотели выйти на иностранную аудиторию.
Мобильное приложение как некое ноу-хау может использоваться не только для шоу талантов, но и для других медиапроектов — локальных или всероссийских.
У нас есть глобальная мечта — сделать пилот проекта в виде телевизионного выпуска шоу, в котором лучший талант определяют реальные зрители, и попробовать предложить этот уникальный формат крупным российским или зарубежным медиаплатформам, таким как Netflix.
Фото: архив героев материала
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