«Мы мечтаем сотрудничать с Netflix». Как студенты проводят шоу талантов в приложении

Мы поговорили с создателями студенческого проекта и узнали, чем же оно уникально, почему в программе нет классического жюри и какие у ребят планы на будущее.

XCE FACTOR — шоу талантов в мобильном приложении, которое придумали студенты Высшей школы экономики. Оно позволяет любому человеку показать свой талант, оценивать который будут только зрители.

Как мы придумали проект

Три года назад выпускник ВШЭ Юра Корчагин создал Школу продюсирования массовых медиапроектов (ШПММ), в которой ребята учатся создавать медиапродукты. За это время Школа организовала конкурсы красоты, другие студенческие мероприятия и, в том числе, шоу талантов. Название придумали похожее на международный Х FACTOR, но с добавлением сокращенного названия нашего университета (на английском оно звучит как HSE) — ХСЕ FACTOR.

Первый сезон шоу прошёл в 2018 году. Он был успешным, поэтому во втором сезоне команда решила масштабироваться.

Чтобы голосование было справедливым, мы создали собственное приложение, в котором невозможно накручивать голоса.

Почему нам не нужно жюри

Мы обнаружили проблему — сейчас талантливым людям очень сложно «выстрелить» и найти свою аудиторию.Все большие площадки типа Instagram или YouTube не дают продвинуться восходящим звёздам, а делают акцент на самых популярных. Зрителям при этом часто сложно найти интересный контент.

Ещё один важный момент — надо было убрать элемент субъективности, то есть жюри, чтобы зрители сами выбирали, кто пройдёт в конкурсе дальше.

Всё это стало возможно, когда мы придумали сделать приложение — без жюри и с зрительским независимым голосованием.

В нём мы избавились от пережитка традиционных шоу талантов — кастинга. Так что организаторов, которые решают, кто станет участником, тоже нет.

Как создавалось приложение

У нас не было опыта и знаний для разработки приложения, поэтому мы сталкивались с разными проблемами. Например, как анализировать аудиторию, определить формат приложения, какой набор базовых фич должен быть, как разработать дизайн и как в итоге писать сам код. К тому же поначалу задачами product-менеджера занималась целая команда из 10 человек, и обсуждения занимали по 8-10 часов.

В разработке нам очень помогал руководитель технической части приложения, преподаватель МИЭМа (прим.ред. — Московский институт электроники и математики при ВШЭ), Александр Овчинников и выпускник ВШЭ, профессиональный разработчик мобильных приложений Стас Продан, который консультирует нас по разработке и продвижению приложения.

Был переломный момент, когда мы думали, что не успеем сделать программу в срок. За неделю до финального дедлайна у нас работали не все экраны, мы не успевали докрутить определённые функции, например, чаты. Пришлось сократить функционал и усиленно работать. Нам помогло грамотное распределение задач в сжатые сроки.

О команде проекта

Наша dream team состоит из 82 студентов, половина из которых — продюсеры. Они ищут партнёров, талантливых людей, занимаются креативом. Другая половина команды — это дизайнеры, операторы, монтажёры, разработчики приложения и моушен-дизайнеры. Поскольку это студенческий некоммерческий проект, всех очень привлекает идея создавать совершенно новый формат шоу, которое может в какой-то момент «выстрелить» на широкую аудиторию. Студенты получают «кредиты» за создание проекта — часы, которые учитываются университетом.

Большинство ребят не были знакомы друг с другом до октября прошлого года, но в итоге стали единым механизмом, в котором у каждого своё место.

Мы засыпаем и просыпаемся с ноутбуками и телефонами в руках, поддерживая связь друг с другом. Активная работа идёт непрерывно, постоянно возникают новые идеи, вопросы, предложения.

Каждую субботу у нас проходит летучка (раньше офлайн, а теперь в Zoom), где мы обсуждаем развитие проекта по четыре, пять и даже семь часов!

Как принять участие в шоу талантов

Принять участие в шоу может любой желающий, оно бесплатное. Возрастные ограничения есть лишь для скачивания приложения, установленные App Store и Google Play — 4+ и 3+.

Всё, что нужно сделать, чтобы показать всем свой талант — загрузить видео в приложение и выбрать отрезок в 30 секунд с самым крутым моментом.

Потом заявка пройдёт модерацию. Если всё в порядке — на видео демонстрируется талант автора и не нарушены законы РФ — то видео станет доступным для других пользователей.

Победителю достанется приз в 100 000 рублей, который частично спонсируется компанией Coca Cola HBC Russia. Также у проекта есть ряд спонсоров, которые оказывают поддержку для развития и реализации проекта.

Чему нас научила работа над проектом

Данил Арендарский — руководитель проекта мобильного приложения

Это опыт создания нового IT-продукта с нуля и опыт руководства проектом. Он научил общаться и договариваться с людьми из совершенно разных профессиональных областей.

Лиза Астафурова — продюсер промо-кампании приложения

Это мой третий год в проекте — и третий раз я делаю совершенно новое с новой командой. Я не знаю, что может быть лучше, потому что каждый раз это колоссальная смена всего — продюсеров, специалистов, задач, ресурсов, мнений, эмоций, целей и желаний. Именно в таких условиях ты учишься гибкости, прокачиваешь эмпатию, тренируешь свою стрессоустойчивость, открываешь в себе новые способности и борешься с собственными ограничениями. В этом и заключается настоящий рост.

ШПММ для меня — это люди. Проект подарил мне умных, интересных, находчивых, местами сумасшедших людей, с которыми я могу и масштабное шоу с трансляцией на 300 000 зрителей организовать, и шаурмы поесть в три часа ночи в центре Москвы. И то, и другое мы сделаем профессионально, весело и с кайфом!

Планы на будущее

Изначально мы делали проект для ВШЭ, но сейчас начинаем привлекать ребят из других вузов в наше приложение, расширяемся.

В дальнейшем мы бы хотели выйти на иностранную аудиторию.

Мобильное приложение как некое ноу-хау может использоваться не только для шоу талантов, но и для других медиапроектов — локальных или всероссийских.

У нас есть глобальная мечта — сделать пилот проекта в виде телевизионного выпуска шоу, в котором лучший талант определяют реальные зрители, и попробовать предложить этот уникальный формат крупным российским или зарубежным медиаплатформам, таким как Netflix.

Фото: архив героев материала