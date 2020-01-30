«Яндекс» открыл набор на оплачиваемую стажировку в Москве

«Яндекс» открыл набор на летнюю стажировку в московский офис. Подать заявку до 31 мая могут студенты и начинающие ИТ-специалисты. Стажировка оплачивается. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Яндекса».

Стажировка продлится три месяца и пройдет по следующим направлениям:

фронтенд- и бэкенд-разработка,

создание мобильных приложений для iOS и Android,

аналитика и машинное обучение.

Каждый стажер будет работать под руководством опытного ментора. Лучшие смогут получить работу в «Яндексе».

Стажировка рассчитана на тех, кто уже владеет базовыми знаниями по своей специальности.

Подать заявку нужно до 31 мая, затем пройти отбор (выполнить тестовое задание и пройти два-три технических интервью). В финальной части отбора кандидаты встретятся с командами, которые набирают стажеров, и смогут выбрать одну из них.

Помимо Москвы, стажировка пройдет в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Иннополисе, Екатеринбурге, Новосибирске, Сочи, Симферополе и Минске.

«Жители других городов, которые успешно пройдут отбор, смогут пройти стажировку в Москве или Симферополе: компания оплатит им дорогу и проживание», — рассказали в «Яндексе».

Фото: Maria Pomelnikova / Shutterstock.com