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«Яндекс» открыл набор на оплачиваемую стажировку в Москве

YOUNG
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Яндекс» открыл набор на летнюю стажировку в московский офис. Подать заявку до 31 мая могут студенты и начинающие ИТ-специалисты. Стажировка оплачивается. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс» открыл набор на оплачиваемую стажировку в Москве

Стажировка продлится три месяца и пройдет по следующим направлениям:

  • фронтенд- и бэкенд-разработка,
  • создание мобильных приложений для iOS и Android,
  • аналитика и машинное обучение. 

Каждый стажер будет работать под руководством опытного ментора. Лучшие смогут получить работу в «Яндексе».

Стажировка рассчитана на тех, кто уже владеет базовыми знаниями по своей специальности.

Подать заявку нужно до 31 мая, затем пройти отбор (выполнить тестовое задание и пройти два-три технических интервью). В финальной части отбора кандидаты встретятся с командами, которые набирают стажеров, и смогут выбрать одну из них.

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Помимо Москвы, стажировка пройдет в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Иннополисе, Екатеринбурге, Новосибирске, Сочи, Симферополе и Минске.

«Жители других городов, которые успешно пройдут отбор, смогут пройти стажировку в Москве или Симферополе: компания оплатит им дорогу и проживание», — рассказали в «Яндексе».

Фото: Maria Pomelnikova / Shutterstock.com

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