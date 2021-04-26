«Яндекс» и НИУ ВШЭ запустили лабораторию естественного языка в Санкт-Петербурге

Компания «Яндекс» совместно с НИУ ВШЭ запускают новую лабораторию по изучению естественного языка. Студенты будут исследовать семантическую информацию в тексте, выяснят, почему машины не могут сочинять истории, как человек, и как сделать так, чтобы они качественно перерабатывали текст, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Лаборатория создаётся на базе Санкт-Петербургской школы физико-математических и компьютерных наук НИУ ВШЭ. Студентов научат интерпретировать сложные модели машинного обучения. Они будут использовать методы глубинного обучения для генерации текстов, а также анализировать данные в компьютерной лингвистике. Помимо теоретических занятий, студенты поработают над созданием математического аппарата, необходимого для описания генеративных языковых моделей.

Знания, полученные в лаборатории, применимы при работе с документооборотом, голосовыми помощниками, умными домами.

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