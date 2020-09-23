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Как проходит стажировка в «Яндексе» — и как на неё попасть

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Марина Максимова
Марина Максимова

Руководитель службы студенческих программ «Яндекса»

Анна Меликян

Начало учебного года для выпускников вузов — подходящее время, чтобы подумать о карьере. И снова на помощь начинающим приходят стажировки. О том, как пройти такую в «Яндексе», что ожидает стажёра и что от него требуется, рассказала Марина Максимова, руководитель службы студенческих программ компании.

Как проходит стажировка в «Яндексе» — и как на неё попасть

Стажёр  занимается реальными проектами под руководством опытного ментора, получает зарплату и может совмещать работу и учёбу. Для многих студентов старших курсов и выпускников вузов именно со стажировок начинается путь в IT.

 Направления и география

Стажировка в «Яндексе» проходит по пяти направлениям: 

  • фронтенд-разработка, 
  • бэкенд-разработка,
  • мобильная разработка, 
  • аналитика, 
  • машинное обучение. 

Чаще всего ребята хотят заниматься бэкендом и выбирают С++ в качестве основного языка программирования. Ещё одна точка притяжения — машинное обучение. Его популярность растёт с каждым годом, и это хорошо видно при распределении стажёров по командам: ребят чаще всего привлекает разработка беспилотных автомобилей и голосового помощника Алисы.

Список городов, в которых офисы «Яндекса» набирают стажёров, постоянно меняется, исходя из потребностей бизнеса. Осенью 2020 года мы запускаем стажировку в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Unsplash

 Как пройти отбор 

Навыки, которых мы ждём от будущих стажёров, зависят от специальности. Например, разработчику надо уверенно владеть хотя бы одним языком программирования, а аналитику — знать математическую статистику и Python.

Мы принимаем не только граждан России, но и иностранцев. Главное, чтобы будущий стажёр свободно владел русским языком и имел все необходимые документы для работы в нашей стране. Или был готов их оформить — мы обязательно расскажем, как это сделать.

«Яндекс» набирает достаточно много стажёров — например, в 2019 году у нас стажировались более тысячи человек. Но при этом подход к отбору всегда серьёзный. Для начала надо заполнить анкету на сайте и в течение недели выполнить тестовое задание, которое состоит из задач, подготовленных нашими разработчиками. В зависимости от выбранной специальности на решение уйдёт от трёх до шести часов. Если кандидат справится с заданием, его пригласят на два-три технических собеседования. А в финале он лично познакомится с несколькими командами и сможет выбрать одну из тех, которые будут готовы его пригласить.

Когда проходят стажировки 

Стажировки в бывают двух видов: летние и те, которые проходят в течение учебного года. Разумеется, больше всего стажёров приходят работать летом после сессии — как правило, на три месяца с конца июня или начала июля. Поскольку в этот период не надо ходить на занятия, ребята работают полный день.

На стажировку, которая проходит в течение учебного года, можно выйти в любой период и работать по индивидуальному графику. Кто-то выбирает 20 часов в неделю, кто-то — 30.

Само собой, мы отпускаем стажёров на экзамены, защиты и по другим важным делам. Так как ребята совмещают работу с учёбой, такая стажировка, как правило, длится дольше летней — около полугода.

Условия работы

На всех направлениях условия одинаковые. Ещё на собеседовании мы согласовываем с каждым кандидатом продолжительность стажировки и рабочий график. Тогда же оговаривается размер зарплаты (которую получают все стажёры). Он зависит от навыков и занятости человека.

Стажёры решают те же задачи, что и другие разработчики, хотя и с поправкой на меньший опыт. Например, ребята инициируют обновление кода на многомиллионных сервисах, делают целые блоки приложений и сайтов, переписывают с нуля библиотеки.

Работу каждого стажёра курирует ментор — опытный сотрудник, который помогает ему стать частью команды. Ментор знакомит с планом работы, смотрит код, даёт полезные советы и помогает в сложных ситуациях.

По итогам стажировки многие разработчики и аналитики переходят на постоянные позиции — в ту же команду или в другую. Кроме того, есть возможность пройти повторную стажировку на другом направлении. Такое встречается достаточно редко, но бывает, что разработчик может попробовать себя в менеджменте проектов, а дизайнер — в продуктовой аналитике. 

Unsplash

Приятные бонусы 

Чтобы стажировка была максимально продуктивной, она должна проходить в комфортных условиях. Поэтому стажёр в Яндексе может обустроить своё рабочее место так, как ему нравится: заказать настольную лампу или торшер, шкаф и полку для книг. Работать можно там, где удобно: за столом, на пуфиках или даже в гамаке на веранде. Идеи, возникшие в ходе горячих дискуссий, можно записывать маркерами прямо на стенах — для этого они оклеены белыми виниловыми обоями.

В офисе найдётся много мест, где можно поискать вдохновения, отвлечься от работы, «перезагрузиться» и неформально пообщаться с коллегами: библиотека, тренажёрный зал, музыкальная комната, зал для танцев и йоги. Живые растения создают в офисах домашний уют. На каждом этаже есть небольшие кофейные уголки с бесплатной едой и напитками, открытые балконы с удобными диванами, шезлонгами и шахматами. Если потребуется, можно обратиться к врачу, психотерапевту, массажисту или фитнес-тренеру. 

Для стажёра открыты и внутренние мероприятия компании. Например, летом он может съездить за город на пикник для сотрудников. А зимой — поучаствовать в новогоднем корпоративе: пройти квесты с коллегами, покататься на тюбинге с большой горки возле офиса или потанцевать под живые выступления звёзд.

Как повлиял коронавирус

Когда началась пандемия, команда «Яндекса» перешла на удалённую работу, мы приостановили стажировку и временно закрыли приём заявок. Нам нужно было время, чтобы понять, как организовать работу со стажёрами в дистанционном формате. В июне мы частично возобновили набор. В первую очередь рассматривали кандидатов, которые уже подали заявки до пандемии и находились в процессе отбора.

Менторы уделяли дистанционным стажёрам особенно много внимания, чтобы им было проще адаптироваться в команде, несмотря на расстояния. Коллеги, как и в предыдущие годы, помогали погружаться в рабочие процессы — только теперь дистанционно.

Чтобы ребята как можно скорее прониклись духом Яндекса и не чувствовали себя оторванными от коллег, мы проводили для стажёров «развлекательно-познавательные четверги». Это встречи в Zoom, на которых сотрудники компании делились опытом и советами, как успешно пройти стажировку или, например, как достойно выступить на соревнованиях по искусственному интеллекту.

Также мы подготовили курс онлайн-лекций по soft skills, во время которого можно было оттачивать полученные навыки на встречах в Zoom. Не забыли и провести традиционный День летнего стажёра, который раньше каждый год проходил в офлайне, а сейчас временно перекочевал в онлайн.

Фото на обложке: Shutterstock / Nadia Snopek

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