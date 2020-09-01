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«Яндекс.Лицей» открыл набор на бесплатные курсы по программированию для школьников

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

30 августа открылся набор на бесплатные очные курсы по программированию для школьников «Яндекс.Лицей». Для поступления нужно до 10 сентября успешно написать тест на умение логически мыслить, а затем пройти собеседование с преподавателем.

«Яндекс.Лицей» открыл набор на бесплатные курсы по программированию для школьников

На курсы принимают учеников 8–9 классов. Программа длится два года. Первый год студенты изучают язык программирования Python. Второй год посвящён основам промышленного программирования и работе над учебными проектами. К концу обучения школьники получат навыки junior-программиста и научатся создавать собственных чат-ботов, игры и веб-приложения.

Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли курсы по повышению квалификации в Яндексе и получают постоянную поддержку команды проекта.

Уроки проходят два раза в неделю во второй половине дня. В зависимости от эпидемиологической ситуации занятия могут проходить как в очном, так и в дистанционном режиме.

Фото на обложке: Shutterstock / AlesiaKan

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