«Яндекс» открывает набор на летние оплачиваемые стажировки для студентов и начинающих IT-специалистов

Компания «Яндекс» приглашает студентов и молодых специалистов из сферы IT на оплачиваемые стажировки. Во время них участники будут работать над реальными задачами и учиться у опытных наставников. Чтобы попасть на стажировки, надо подать заявку до 31 мая включительно и пройти отбор.

Стажировки открыты по следующим направлениям:

фронтенд-разработка;

бэкенд-разработка;

машинное обучение;

аналитика;

мобильная разработка.

У каждого стажёра будет ментор, который познакомит с планом работы, будет курировать рабочий процесс и помогать в сложных ситуациях.

Для участия в программах ребята должны уметь писать код на одном из языков программирования, а также иметь отличные знания базовых алгоритмов и структур данных. Остальные требования зависят от выбранного направления.

Отбор на стажировку также зависит от направления, но в большинстве случае это тестовое задание и два-три технических интервью. Лучшие кандидаты попадут на встречу с командами, которые набирают стажёров, и смогут выбрать одну из них.

Стажировки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Сочи и Минске.

Летние программы являются частью образовательной инициативы «Яндекса».

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