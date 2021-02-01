«Яндекс» открывает набор на летние оплачиваемые стажировки для студентов и начинающих IT-специалистов

Компания «Яндекс» приглашает студентов и молодых специалистов из сферы IT на оплачиваемые стажировки. Во время них участники будут работать над реальными задачами и учиться у опытных наставников. Чтобы попасть на стажировки, надо подать заявку до 31 мая включительно и пройти отбор.
Стажировки открыты по следующим направлениям:
- фронтенд-разработка;
- бэкенд-разработка;
- машинное обучение;
- аналитика;
- мобильная разработка.
У каждого стажёра будет ментор, который познакомит с планом работы, будет курировать рабочий процесс и помогать в сложных ситуациях.
Для участия в программах ребята должны уметь писать код на одном из языков программирования, а также иметь отличные знания базовых алгоритмов и структур данных. Остальные требования зависят от выбранного направления.
Отбор на стажировку также зависит от направления, но в большинстве случае это тестовое задание и два-три технических интервью. Лучшие кандидаты попадут на встречу с командами, которые набирают стажёров, и смогут выбрать одну из них.
Стажировки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Сочи и Минске.
Летние программы являются частью образовательной инициативы «Яндекса».
Фото на обложке: Unsplash
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