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«Яндекс.Репетитор» составил тест на определение уровня подготовки к ЕГЭ по математике

YOUNG
Анна Меликян
Анна Меликян

Редактор Young

Анна Меликян

«Яндекс.Репетитор» запустил тест на определение уровня подготовки к ЕГЭ по математике. Он поможет оценить знания и выяснить, какие темы стоит подтянуть и какому уровню – базовому или профильному – школьнику надо готовиться, сообщили в пресс-службе «Яндекса».  

«Яндекс.Репетитор» составил тест на определение уровня подготовки к ЕГЭ по математике

Тест проходит в три этапа. Первый этап — психологические вопросы, второй — решение задач, общих для базового и профильного ЕГЭ. В зависимости от результатов второго этапа участнику даются задачи базового или профильного ЕГЭ. После завершения третьего этапа пользователь получает рекомендации по выбору уровня единого экзамена по математике и советы по подготовке.

«Выбор профильного или базового экзамена определяет возможности по продолжению учебы после школы, но также влияет на те усилия, которые нужно затратить при подготовке. Наш тест поможет принять взвешенное решение, учитывающее текущий уровень знаний», — пояснил руководитель сервиса «Яндекс.Репетитор» Алексей Шаграев.

Тест подготовлен совместно с Центром Педагогического Мастерства.

Фото на обложке: Shutterstock / Monkey Business Images

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