«Яндекс.Репетитор» запустил тест на определение уровня подготовки к ЕГЭ по математике. Он поможет оценить знания и выяснить, какие темы стоит подтянуть и какому уровню – базовому или профильному – школьнику надо готовиться, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс.Репетитор» составил тест на определение уровня подготовки к ЕГЭ по математике