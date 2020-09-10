Rusbase приглашает всех российских предпринимателей — опытных и начинающих — на Young Awards
18 сентября в «Цифровом деловом пространстве» в Москве пройдёт Young Awards — премия и конференция от Rusbase. На ней мы объединим несколько поколений российских предпринимателей: и тех, кто только начинает свой путь, и уже состоявшихся опытных бизнесменов. У каждого будет возможность познакомиться, пообщаться, обменяться опытом и вдохновиться. А ещё это первая посткарантинная бизнес-встреча от Rusbase — не пропустите!
Что будет на конференции
- Мастер-классы от экспертов для начинающих предпринимателей
- Вдохновляющие и искренние выступления успешных российских предпринимателей
- Питчи финалистов премии Rusbase Young Awards
- Церемония объявления победителей и награждения Young Awards
- Встреча с теми, с кем вы на одной волне
Мастер-классы
С 11:00 до 16:00 на Конференции пройдут мастер-классы по основным аспектам бизнеса, которые волнуют каждого предпринимателя в самом начале пути. Спикеры — эксперты в своей области — объединят в своих выступлениях теорию с практикой, ответят на вопросы участников и дадут полезные советы.
Количество мест ограничено, так что обязательно регистрируйтесь на каждый мастер-класс!
Лекторий 1: Продукт и финансы
- Юнит-экономика. Как все просчитать? — Владислав Прищепов, Менеджер по продукты DeliveryClub
- Где искать финансирование? — Александр Вальцев, CEO SF Education
- Как найти инвестора и понравиться ему? — Денис Ефремов, венчурный капиталист, автор Telegram-канала «проВенчур»
- 10 ошибок начинающего предпринимателя — Павел Анненков, Сооснователь Aventurico Madrid, основатель «Книжного бизнес-клуба 12»
- Как провести исследование рынка — Станислав Сажин, генеральный директор «Доктор на работе»
Лекторий 2: Команда и продвижение
- Как создать успешный бренд — Яна Кушнер, Бренд-директор Bioniq
- PR-продвижение с минимальным бюджетом — Инна Анисимова, Генеральный директор PR Partner
- Как делать бизнес с друзьями или вместе с партнёром — Ольга Шилова, Глава T&D Uchi.ru
- Маркетинг без бюджета. Как рекламироваться, если ты стартап и у тебя 0 денег — Роман Виас, Основатель маркетингового агентства Qmarketing
- Импакт-предприниматель: как приносить пользу и зарабатывать? — Екатерина Халецкая, соосновательница и директор Impact Hub Moscow
Честные истории предпринимателей: письмо себе двадцатилетнему
После того, как вы получите максимум необходимых знаний для вашего бизнеса, мы приглашаем всех участников послушать вдохновляющие истории топовых российских предпринимателей. Они расскажут о самом интересном — о своих первых шагах в бизнесе, трудностях, ошибках и упорстве, которое помогло им добиться успеха.
Спикеры:
- Дмитрий Спиридонов — сооснователь и CEO CloudPayments, советник заместителя председателя правления «Тинькофф»
- Игорь Стоянов — основатель глобальной компании «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК)
- Артём Кумпель — управляющий директор «Авито Работа»
Чтобы попасть на их выступления, надо зарегистрироваться.
Питчи финалистов премии и церемония вручения Rusbase Young Awards
Всё лето мы собирали заявки от начинающих предпринимателей до 25 лет, которые уже развивают свой бизнес. Совсем скоро мы опубликуем шорт-лист, и в финал выйдут 30 человек — по пять в каждой из шести номинаций: Digital, Retail & E-com, Offline, Health & Sport, Edu и Food.
18 сентября 30 членов жюри — ведущие российские предприниматели — послушают питчи финалистов и выберут 6 лучших проектов.
Для гостей мероприятия это отличный шанс познакомиться и пообщаться со знаковыми игроками сообщества, а ещё с интересными молодыми фаундерами.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
- Предыдущая статья
- Следующая статья
Рассылка Rusbase Chance
Про другие виды рассылок можно узнать в разделе ПОДПИСКА