Rusbase приглашает всех российских предпринимателей — опытных и начинающих — на Young Awards

18 сентября в «Цифровом деловом пространстве» в Москве пройдёт Young Awards — премия и конференция от Rusbase. На ней мы объединим несколько поколений российских предпринимателей: и тех, кто только начинает свой путь, и уже состоявшихся опытных бизнесменов. У каждого будет возможность познакомиться, пообщаться, обменяться опытом и вдохновиться. А ещё это первая посткарантинная бизнес-встреча от Rusbase — не пропустите!

Что будет на конференции

С 11:00 до 16:00 на Конференции пройдут мастер-классы по основным аспектам бизнеса, которые волнуют каждого предпринимателя в самом начале пути. Спикеры — эксперты в своей области — объединят в своих выступлениях теорию с практикой, ответят на вопросы участников и дадут полезные советы.

Количество мест ограничено, так что обязательно регистрируйтесь на каждый мастер-класс!

Лекторий 1: Продукт и финансы

Юнит-экономика. Как все просчитать? — Владислав Прищепов, Менеджер по продукты DeliveryClub

Где искать финансирование? — Александр Вальцев, CEO SF Education

Как найти инвестора и понравиться ему? — Денис Ефремов, венчурный капиталист, автор Telegram-канала «проВенчур»

10 ошибок начинающего предпринимателя — Павел Анненков, Сооснователь Aventurico Madrid, основатель «Книжного бизнес-клуба 12»

Как провести исследование рынка — Станислав Сажин, генеральный директор «Доктор на работе»

Лекторий 2: Команда и продвижение

Как создать успешный бренд — Яна Кушнер, Бренд-директор Bioniq

PR-продвижение с минимальным бюджетом — Инна Анисимова, Генеральный директор PR Partner

Как делать бизнес с друзьями или вместе с партнёром — Ольга Шилова, Глава T&D Uchi.ru

Маркетинг без бюджета. Как рекламироваться, если ты стартап и у тебя 0 денег — Роман Виас, Основатель маркетингового агентства Qmarketing

Импакт-предприниматель: как приносить пользу и зарабатывать? — Екатерина Халецкая, соосновательница и директор Impact Hub Moscow

Честные истории предпринимателей: письмо себе двадцатилетнему

После того, как вы получите максимум необходимых знаний для вашего бизнеса, мы приглашаем всех участников послушать вдохновляющие истории топовых российских предпринимателей. Они расскажут о самом интересном — о своих первых шагах в бизнесе, трудностях, ошибках и упорстве, которое помогло им добиться успеха.

Спикеры:

Дмитрий Спиридонов — сооснователь и CEO CloudPayments, советник заместителя председателя правления «Тинькофф»

Игорь Стоянов — основатель глобальной компании «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК)

Артём Кумпель — управляющий директор «Авито Работа»

Чтобы попасть на их выступления, надо зарегистрироваться.

Питчи финалистов премии и церемония вручения Rusbase Young Awards

Всё лето мы собирали заявки от начинающих предпринимателей до 25 лет, которые уже развивают свой бизнес. Совсем скоро мы опубликуем шорт-лист, и в финал выйдут 30 человек — по пять в каждой из шести номинаций: Digital, Retail & E-com, Offline, Health & Sport, Edu и Food.

18 сентября 30 членов жюри — ведущие российские предприниматели — послушают питчи финалистов и выберут 6 лучших проектов.

Для гостей мероприятия это отличный шанс познакомиться и пообщаться со знаковыми игроками сообщества, а ещё с интересными молодыми фаундерами.

Приходите 18 сентября на Rusbase Young Awards и узнайте новых героев российского бизнес-сообщества!