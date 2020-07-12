40% молодых специалистов сомневаются, что смогут найти работу в ближайшее время

Рекрутинговый сервис HeadHunter изучил настроение молодых специалистов на рынке труда. Rusbase ознакомился с данными онлайн-опроса среди 19025 соискателей, 513 из которых — молодые люди.

Самочувствие соискателей за первое полугодие 2020 года заметно ухудшилось. Показатель успеха трудоустройства в ближайшей перспективе находится на самом низком уровне с 2017 года. Только 26% опрошенных молодых людей совершенно уверены в своих шансах найти работу в ближайшие месяцы.

Индекс общих ожиданий соискателей на данный период времени тоже снизился и находится на самом низком уровне. У молодых специалистов он упал до -0,15. В то время как в последнем квартале 2019 года был на отметке -0,06.

Однако индекс стабильности уже работающих молодых людей, который отражает страх потерять работу, поднялся почти вдвое — с 0,27 до 0,43. На вопрос, существует ли для них угроза увольнения на текущем месте работы, 72% молодых людей ответили отрицательно. А вот рынок в целом настроен негативно: его индекс страха увольнения на 0.

О росте негативных настроений и опасений на рынке труда говорит уровень готовности к снижению зарплаты. Больше половины опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства.

Для повышения финансовой стабильности 73% молодых респондентов рассматривают варианты подработки помимо основной работы.

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