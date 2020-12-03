Что нужно для успеха молодых технологических предпринимателей и чем помогают школа, сообщество и государство

Как сформировать в России среду для развития технологических лидеров и массового появления технологических команд, обсудили на сессии «500 000 талантов: поколение технологического прорыва» форума «Сильные идеи для нового времени». Своими историями и мнением поделились участники «Кружкового движения» НТИ — недавние школьники, представившие свои идеи на форум, а также эксперты сферы образования, представители власти и бизнеса.

Артем Васюник, амбассадор «Кружкового движения» НТИ, студент МИСиС, автор идеи «Рои дронов»

Я занимаюсь созданием системы управления роями дронов, и благодаря Copter Express эта система уже вышла на рынок. Кроме того, мы развиваем образовательную программу для сообщества школьников и студентов, увлеченных проектированием коптеров.

Мой проект начался в «Сириусе» — я выбрал тему по роям дронов, и когда увидел, что она перспективна, интересует множество людей, загорелся идеей, которая не оставляет по сей день. Я продолжил работать, и через полгода удалось представить готовое решение в компании, где его взяли в работу.

Все мои проекты, которые становились в какой-то степени успешными, начинались на мероприятиях такого формата — акселерационных и образовательных программах, хакатонах, где в очень интенсивном окружении таких же увлеченных коллег можно проработать идею, пообщаться с потенциальными партнерами и клиентами, осознать перспективы.

Думаю, каждый школьник, увлеченный новыми технологиями, может использовать программы как старт для своих проектов. Чем больше будет таких возможностей, даже онлайн, на неделю, на три дня — тем больше полноценных, жизнеспособных технологических проектов зародится.

Никита Самойлов, студент НИУ ВШЭ, автор идеи «IoT платформа GreenPL»

Я начал заниматься темой интернета вещей в 11 классе в рамках школьного проектного конкурса, и тогда уже знал, из этого можно и нужно сделать продукт. Сейчас у нас есть работающая платформа, которая позволяет обучать школьников и студентов сквозной технологии интернета вещей, и делает это успешно в разных городах России. Мы запустили промышленное направление и делаем платформу интернета вещей для использования на объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции.

В 11 классе я понял, что учусь в достаточно хорошо оснащенной школе: у нас есть обсерватория, планетарий, лаборатории, но далеко не у всех школьников такие возможности. Именно тогда возникла идея: предоставлять доступ к этим ресурсам, например, ребятам из сельских школ, чтобы он могли реализовывать свои идеи.

В школе создал самую первую версию такой платформы, а когда поступил в вуз, то отправился с этой идеей в ФРИИ, где меня разнесли в пух и прах. Это стало переломным моментом.

Мы с командой переформулировали наше ценностное предложение раз двадцать, меняли функции, возможности, тестировали много-много раз. Три года у нас не было никакой прибыли. Мы тестировали самые разные гипотезы, пока не сформировали определенное ядро, которое и заинтересовало пользователей.

Сегодня в России, в разных профессиональных сообществах, существует огромное количество возможностей, но мы не всегда их замечаем. Я уверен, на любой барьер всегда найдется творческое решение и сообщество, которое поможет. Все зависит от настойчивости лидера проекта.

Дмитрий Земцов, лидер рабочей группы «Кружкового движения» НТИ

Настоящему проекту, за которым стоит энергичная, по-хорошему злая команда, нужна не поддержка, а партнеры. Надо просто поверить, что это равноправный участник диалога. Если завод «Физприбор» готов обсуждать со вчерашним школьником защиту критической инфраструктуры с помощью интернета вещей — это вызывает уважение.

Как сделать так, чтобы таких проектов было много? Сегодня стоит вызов преодоления границ традиционной школы. Создать условия для массового появления технологических команд можно только, если уже в школе ученик становится субъектом, который берет на себя ответственность за свой проект, а школа ведет диалог с молодым человеком о том, как она может быть полезна в реализации его проекта.

У каждой страны есть историческая логика развития. Сейчас у России такой период, когда мы определяем свое положение в новом меняющемся глобальном мире, и в 20-е годы он будет меняться очень быстро. Одновременно подрастает поколение людей, которые родились после 2000 года, имели возможность получить хорошее образование. Действительно, много молодых людей могут всерьез заниматься технологическими проектами.

Эти два факта — зыбкость мирового баланса и подрастающее поколение технологических лидеров — при правильном сложении могут создать уникальный исторический эпизод, когда изменится геополитический расклад и в России появится много технологического бизнеса, конкурентоспособного на мировой арене и делающего жизнь людей лучше.

При этом важно сделать все, чтобы не разуверить родившееся после 2000 года поколение в том, это будущее возможно и находится в их руках.

Александр Зезюлин, глава студии Apella Games, лидер рынка GameNet НТИ

Сегодня дети владеют технологиями зачастую лучше, чем взрослые. В интернете вещей, социальных сетях, роях дронов они и разбираются круче просто потому, что пользуются этим технологиями с того момента, как приобрели какое-то сознание.

Талант не имеет возраста. Чтобы быть талантливым, нужно «гореть» идеей и обладать в ней весомыми компетенциями. Приобретение компетенций требует, конечно же, времени, но в наших силах, в силах взрослых, дать возможность школьникам осваивать эти компетенции как можно раньше.

Необходима среда для обучения и пилотирования. Мы в рынке GameNet попробовали развивать такую среду в рамках олимпиад, конкурсов и челленджей для школьников и студентов. В партнерстве взрослых людей, которые понимают, как делать бизнес, и молодежи, которая «горит» и владеет технологиями, получается кое-что интересное, в том числе бизнес.

Полная версия дискуссии на сессии «500 000 талантов: поколение технологического прорыва» –