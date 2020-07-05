Избавиться от хлама — и помочь другим: как работает экологичный сервис Yoused

Мы поговорили с одной из участниц проекта Ольгой Алашеевой и узнали, насколько сложно делать экологичный бизнес в России, как завоевать доверие клиентов и с какими сложностями сталкиваешься при создании сервиса.

Yoused — экологичный стартап, который помогает избавляться от ненужных вещей. Сервис вывозит всё лишнее из дома, а потом продаёт, отдаёт на благотворительность или отправляет на утилизацию.

Как заваленный шкаф родителей подтолкнул нас к созданию стартапа

У родителей мужа всегда накапливалось много вещей, которыми они не пользовались и относили в пристройку рядом с домом. Однажды она настолько заполнилась, что они обратились к нам с просьбой помочь — продать вещи на «Авито» или «Юле».

Мы занялись этим делом и выяснили, что у людей есть такая боль — заваленные шкафы и балконы. Так появился Yoused.

Сначала у проекта была одна команда — и в неё я не входила. Вещи хранились дома у ребят, они сделали лендинг, запустили рекламу. Позже состав обновился, и появились более молодые люди — студенты. Они подошли к проекту с большим энтузиазмом, и в этом составе мы существуем уже полгода.

Мы в процессе оттачивания своего сервиса. Делаем его более привлекательным — устраиваем бесплатные вывозы и предоставляем людям возможность отдать нам любые вещи.

От хранения к логистике

Запуск происходил поэтапно. Сначала мы искали место для хранения вещей, а потом прорабатывали логистику. У нас не классический инновационный стартап, но мы привносим штрихи технологичности, которые упростят складские операции.

Например, написали нейросеть, которая оценивает вещи по фотографии, и программу для внутренней оценки вещей нашими сотрудниками. Сейчас они на этапе внедрения.

Партнёры и репутация

Наши текущие каналы по переработке и благотворительности завязаны на Charity Shop. Сейчас они занимаются только одеждой, и у них есть канал переработки, которым мы пользуемся — всю одежду на экологичную переработку привозим им. Также у них есть канал благотворительности и другие связи, и мы через них выводим переданные нам вещи.

Сейчас у нас нет гарантии, которую можно пощупать. Мы думали сделать так, чтобы клиент видел, к какому конкретному человеку попадает проданная вещь, но на данном этапе это сложно реализовать. Поэтому сотрудничаем именно с Charity Shop — это давний проект и они прозрачные, без репутационных косяков. У них 100% гарантия того, что они работают с благотворительными организациями.

Всё завязано на нашей репутации. Пока мы не такие яркие, чтобы кто-то пристально следил за нашей деятельностью. Если это начнётся, то хорошо, нам нечего скрывать, нас невозможно ни на чём подловить.

Но пока каждый это делает на веру.

Иерархия в команде

Я бы сказала, что она больше горизонтальная, так как у нас нет выраженного руководителя. Голос каждого важен. Я себя оцениваю как основного драйвера организационных моментов. В начале я работала фотографом на складе, а потом мне передали ответственность за отчётности, бухгалтерию, документы и таблицы.

У нас такая схема — маркетолог ведёт раскрутку рекламы, я перехватываю заявки и общаюсь с клиентами, работаю на вывозах. Дальше передаю чёткие инструкции на склад, и уже там ребята работают над оценкой и продажами. Явного руководителя точно нет. Есть люди с чуть-чуть большим опытом, например, мой муж. Он уже делал один стартап с нуля, поэтому имеет больше понимания, как правильно начинать и развивать бизнес.

Сейчас мы прошли акселерацию, в которой активно участвовали наши сооснователи-студенты, и после этого мы вышли на примерно одинаковый уровень понимания работы стартапов — мы все сравнялись. Акселератор «Физтех.Старт» помог разобраться в бизнес-процессах.

Инвестиции в проект

В дальнейшем без инвестиций будет сложно. Когда проект вырастет, потребуется больше денег — на склад, логистику, маркетинг. Сейчас мы всё инвестируем из собственного кармана. Проект не полностью коммерческий — у нас большая социальная подоплёка. Мы пытаемся выстроить сотрудничество с некоммерческими фондами, привлечь инвесторов или выиграть грант.

Мой первый стартап

Для меня это первый стартап, и я очень многому научилась. У меня не было никакого опыта в отстраивании своего проекта с нуля. Теперь появилось чёткое знание того, как превращать свою идею в бизнес.

Благодаря проекту я начала лучше понимать людей. Когда заходишь к клиентам в квартиру, то видишь, как они живут и действительно ли у них проблема стоит остро.

Многие люди нам очень благодарны и это по-настоящему приятно слышать от них.

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О рынке и конкуренции

Конкуренция есть. Если разделить на какие-то подгруппы, то мы частично конкурируем с сервисами вывоза, тот же Charity Shop или проект SVALKA.

На российском рынке сейчас сегмент c2c растёт. «Юла» и «Авито» оттачивают его и наращивают слой на такие вещи. Если посмотреть их статистику, то на 60% выставленные позиции — это подержанные вещи, а 40% — новые.

Если мы будем запускать свой канал продаж, онлайн маркетплейс, то вступим в жёсткую конкуренцию с «Авито» и «Юлой», так как мы должны будем привлекать людей на свой сайт. Мы должны сделать так, чтобы человек зашёл и купил у нас.

Собственного канала продажи у нас нет, мы продаём через сторонние площадки. Если мы захотим его сделать, то встретим довольно большую конкуренцию. Здесь, скорее всего, нам будет помогать какой-то инверстор, потому что денег на раскручивание маркетплейса уйдёт очень много. Своими силами мы не справимся.

С какими трудностями мы сталкиваемся

Это очень операционно сложный проект, потому что мы сильно завязаны на офлайне. У нас большие тяжёлые складские операции — мы вынуждены арендовать склад, хранить там вещи, продумывать, как это лучше делать, как их оценивать, фотографировать. Сейчас мы не работаем с крупногабаритными вещами, поскольку их тяжело перевозить и фотографировать для продажи в онлайн-магазине. Если человек хочет что-то купить у нас, он должен приехать к нам на склад. Доставка пользуется популярностью при отправке в другие регионы.

Нам трудно с логистикой — это сегмент c2c. На данный момент у нас не так много клиентов, поэтому не получается грамотно проработать локации: мы можем ездить из одного конца Москвы в другой в тот же день, чтобы осуществлять вывозы. Вывоз, склад, продажи — во всём этот есть сложные моменты.

У нас нет наёмных сотрудников — только шесть основателей, и мы всё делаем своими силами. В какой-то момент я сама работала на складе. Однажды зимой мы переехали в новое помещение, которое совсем не отапливалось. Я замерзала, заполняя таблицы учёта, когда мы фиксировали привезённые вещи, у меня задубели пальцы и я не могла печатать.

Что мы хотим сказать проектом

Наша высокая цель — стимулировать осознанное потребление. Часто бывает, что люди бездумно купят вещь и дальше не знают, как её использовать. Наш сервис помогает задуматься, что и зачем ты покупаешь. Если купил что-то неосознанно и тебе это не нужно, то с помощью нас можешь передать вещь кому-то другому, либо получить за это деньги, либо отдать на благотворительность.

Благотворительность и экологичная утилизация, которой мы занимаемся, даёт человеку возможность помочь нашей планете.

Это наша глобальная цель, но мы не хотим терять следующие составляющие — бизнес и коммерцию. Мы стараемся делать проект эффективным и выгодным для себя.

Ещё мы оглядываемся на опыт западных стран. В США, например, этот рынок лучше развит и там у людей меньше предубеждений. Мы ориентируемся на них, стараемся привить рядовому россиянину точно такой же шаблон поведения.

Проект действительно сложный, и не будь у нас того, что заставляет двигаться дальше и не опускать руки, то ничего бы с ним не получилось.

Как быть, если тренд экологичности в России находится в зачаточном состоянии

Самостоятельно привить осознанность и экологичное поведение в России было бы очень тяжело.. Нам повезло — сейчас много эко-активистов, которые продвигают эту тему и информационно влияют на людей. Например, показывают, что надо сортировать мусор. У всей планеты стоит глобальная проблема — загрязнение.

Всё больше людей попадают под этот информационный поток активистов. Они становятся более осознанными и совершают конкретные действия, что-то предпринимают для экологии.

Важно объяснять, что многое зависит от одного человека. Как только ты приведёшь в порядок себя, уже станет лучше. Именно на эту волну мы попадаем.

В планах у нас сотрудничество с эко-организациями, есть потенциальные партнёры. Совместными усилиями мы будем пытаться гнуть свою линию.

Планы на будущее

Мы хотим довести до идеала свою экономику. Сейчас мы в небольшом убытке, поэтому важно прийти к точке нуля, а затем вывести проект в прибыль. Это очевидные вещи, которые мы должны предпринять.

Дальше, через год-два, мы будем работать над продажей. Думаю, мы всё же придем к какому-то собственному каналу сбыта, который будем развивать. В то же время, надо найти какую-то ценность для покупателя, которая нас будет выделять среди других продавцов. Мы будем изобретать какие-то способы, чтобы люди покупали именно у нас.