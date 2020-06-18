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Быть директором не сложно, когда тебе 8 лет: как дети руководят компанией Yummy United

YOUNG
Олег Бериев
Олег Бериев

Сооснователь Yummy United

Анна Меликян

Мы уже привыкли к тому, что старшеклассники и студенты запускают стартапы и добиваются успехов в бизнесе. Ребята помладше тоже не отстают. Например, у производителя продуктов питания Yummy United сформирован совет директоров, который полностью состоит из детей 8-12 лет. Они регулярно проводят заседания, разрабатывают вкусы, дизайн, предлагают идеи и в игровой форме включаются в задачи бизнеса. 

Сооснователь Yummy United Олег Бериев рассказал Rusbase, как попасть в Детский совет директоров международной компании, как проходят заседания и почему успех никогда не заглядывает в паспорт. 

Быть директором не сложно, когда тебе 8 лет: как дети руководят компанией Yummy United

8 лет, а уже директор

Быть директором совсем не сложно, когда тебе 8+. Это скорее весёлая игра, в которой рождаются великие идеи. В первый российский Детский совет директоров Yummy United вошли 40 ребят из 18 городов. Они прошли конкурсный отбор из двух этапов: онлайн и оффлайн. На первом этапе дети присылали конкурсный видеоролик. 83 победителя, которых выбирало специальное жюри, собрались в Москве на творческую сессию, по итогам которой и был сформирован первый российский Детский совет директоров. 

Для Совета мы разработали программу заседаний, которая включает в себя оффлайн- и онлайн-встречи. У каждого директора есть собственный планшет, на котором предустановлены все необходимые для взаимодействия внутри Совета программы. Сейчас из-за пандемии коронавируса все встречи проходят, конечно, онлайн.  



Программа рассчитана на три месяца и уже в июле стартует отбор в следующий Совет. Всего смена Совета планируется три раза в год, попасть в отбор сможет любой желающий. Для этого достаточно принимать участие в специальных активностях бренда.

Ребёнок способен мыслить вне шаблонов и является неиссякаемым источником креатива. Типичный пример — во время рассуждений о необходимости затрат ресурсов на персонажа для рекламы, дети предложили: «Делаем его невидимым, и не тратимся!»

Заседания проходят раз в неделю и занимают не более двух часов. Первый час специалисты проводят презентацию, на которой погружают детей в интересную тему из мира бизнеса. На встречи часто приглашают гостей: в компании успешных предпринимателей, руководителей дизайн-студий или разработчиков VR-приложений детям намного интереснее, чем с учителями. Их пример и знания действуют заразительно. 

После теоретической части юные директора принимаются креативить — здесь и раскрывается весь их потенциал. Специалисты компании в этот момент просто сидят рядом, поддерживают и, если нужно, корректируют идеи. Они — не учителя, как и весь проект — не школа.

Дети-эксперты

 

Только дети знают, что для них вкуснее всего. Во всём, что касается их жизни и интересов, лучше экспертов не найти.  

На первой же встрече, посвящённой разработке продуктов, их погрузили в производственные тонкости и спросили, чего бы им самим хотелось попробовать. Конечно же, всё проходило весело, и большинство реквизита было съедено, но в процессе дегустации была рождены новые концептуальные продукты.

Вот только несколько примеров креатива для нового детского мороженого:

  • «Печимороха» (мороженое с хрустящим печеньем)
  • «Мороженое секретной фабрики из уникального шоколада Яммикс Шоколодус»
  • «Ягодные Братаны»
  • «Emoji Orange» (для продажи на экспорт)
  • «Взрыв мозга» (мороженое с солью) 

Экспериментировали дети и со вкусом. Например, в Краснодаре юные директора презентовали шоколадные батончики, созданные по их собственным задумкам. Озарения — как и многое гениальное — происходили и чисто случайно: достаточно было во время обсуждения посыпать мороженое шоколадными драже. 



Новые идеи — это ещё и челлендж. Производственному отделу Yummy United поручили разработать вкус «белой луны» или «йогурта белого цвета со вкусом зелёного цвета». Но это не сложности, а наоборот — новый вызов для компании. Иногда оригинальные решения лежат на поверхности, но только ребёнок может их увидеть.

Как общаться с детьми, если вы — агентство

Если ты делаешь продукты для детей, но упаковка не интересна ребёнку — грош цена такой упаковке. К её созданию в компании подошли основательно и со вкусом. В помощь позвали международное брендинговое агентство Mildberry и начали коннектить их с Детским Советом директоров. Ребята решили, что продукты бренда должны продаваться в упаковке с настоящим детским дизайном — поэтому сами взяли в руки краски и начали генерить эскизы. 

Особенность детского подхода к креативным задачам в том, что они никогда не останавливаются. Дизайнерам знакомо чувство тревожного творческого поиска, когда идеи рождаются медленно и в муках. А детям удивительно легко удаётся на ходу придумывать красочные, построенные с нуля истории и целые вселенные с вымышленными персонажами.

«Бывает, конкретная идея от ребёнка так здорово складывается, что мы берём её практически без изменений», — Игорь Мосьпанов, директор Mildberry 

Агентство работало в тесном сотрудничестве с юными директорами и согласовывало каждый эскиз, каждую модель. Непросто выполнить требования 40 детей — но в итоге между ними установился уникальный опыт открытого и честного взаимодействия. Возможно, Детский совет директоров и был самым требовательным из всех, но дети, в отличие от скучных традиционных заказчиков, всегда отвергают, предлагая. 

Создание приложений

Какой ребёнок не хотел бы создать своё собственное приложение или игру? А может, лучше приложение-игру? 

Детям очень хотелось «оживить» созданных ими персонажей выдуманной планеты Ямикс-3000. Во время одного из обсуждений они предложили посвятить старту продаж продуктов какую-то особую «рекламную» фишку, которая превратит их покупку в увлекательную игру. Так и появилась идея сделать приложение, в котором можно было бы собирать на своём телефоне героев вымышленной вселенной, покупая продукцию Yummy United.

Сказано — сделано. Сейчас приложение на бета-тестировании, и все его герои уже отрисованы. Каждый был создан на основе рисунков юных директоров, а их сторителлинг продумывался детьми с особым азартом.

К старту продаж мы сгенерировали несколько миллионов уникальных QR-кодов и напечатали их внутри упаковок. По задумке покупка даёт доступ к одному оригинальному персонажу — и так постепенно собирается коллекция героев. В приложении продумано взаимодействие с друзьями: можно обмениваться персонажами вселенной Ямикс-3000, чтобы собрать полную коллекцию — как когда-то менялись наклейками — и всё это придумали дети!

А что ещё могут дети?

В процессе они показывают, что умеют думать о глобальных, важных вещах. Например, одна из самых участниц проекта придумала персонажа Чистика, который стоит на страже экологии. 

Yummy United — это бизнес, связанный с детьми, но он не только про продукты питания. На одном из заседаний мы предложили директорам пофантазировать о продуктах для страхового бизнеса — и получили от них множество интересных предложений для детских страховых продуктов.

Вообще, на заседаниях Детского совета мы стараемся поощрять интерес к разным знаниям. Дизайн одежды, современное искусство, SMM — на встречах дети показали, что могут генерить оригинальные и востребованные рынком идеи.


Как это помогает компании

В Yummy United поверили во многие детские идеи и уже сейчас они воплощаются в производстве и рекламе. Без участия их фантазии мы были бы очередным скучным детским брендом от взрослых. 

Креативные скиллы ещё долго будут одними из самых востребованных — проще перечислить единичные сферы бизнеса, в которых они будут не нужны в будущем. И 8-12 лет — лучший возраст для их развития. Дети во многом сообразительнее старшего поколения. Они быстрее схватывают информацию, и специалисты Yummy United убедились в этом на своем опыте.

Фото предоставлены автором материала
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