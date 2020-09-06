Рассказать про летнюю подработку в «Макдоналдсе» или про онлайн-курс? 7 советов по поиску работы для молодых специалистов

Так как же зумеру показать себя в таких условиях? Что делать с резюме? Где искать вакансии? На эти и другие вопросы ответит Илья Левинсон — самый молодой PR-менеджер агентства Vinci.

В 2020 году найти работу выпускнику будет еще тяжелее, чем раньше. Ведущие HR-специалисты прогнозируют, что более 700 000 молодых специалистов останутся нетрудоустроенными: из-за COVID-19 работодатели начали сокращать бюджеты, так что оплачиваемых стажировок и позиций джуниоров стало меньше.

Не спешите бросать вуз — даже из-за работы

Два месяца назад я получил диплом по специальности «Реклама и связи с общественностью», хотя первые шаги в профессии я начал делать уже на первом курсе. Я, как и любой зумер, всегда был настроен на практико-ориентированные занятия, а вуз делал ставку на теоретическое обучение. Мне это категорически не нравилось и через месяц с начала учебы я уже искал места, где меня будут рады видеть на стажировке.

Не у всех из вас есть возможность совмещать учебу со стажировками, тем более, что не все стажировки оплачиваются. Не переживайте, если это именно ваш случай. Как правило, на 3-4 курсах преподаватели относятся гораздо лояльнее к работающим студентам, а во многих вузах учебный план специально составляется так, чтобы учебу можно было совмещать с вневузовской деятельностью.

Любая практика поможет вам в будущем, но не спешите бросать вуз ради вакансии «помощника младшего помощника маркетолога» в крупной фирме.

Возможно, онлайн-курсы станут для вас идеальным вариантом для получения дополнительных знаний.

П — приоритет

Нам всегда кажется, что известная аббревиатура вуза из ТОП-3 в России станет автоматическим приглашением на работу в любую крупную корпорацию с огромным годовым окладом, но, увы, это не так. Будьте готовы, что на вашу первую зарплату вы сможете себе позволить такую роскошь, как комбо с креветками в «Макдоналдсе» или, например, самый дорогой фраппучино в «Старбаксе» (но только раз в неделю). Скорее всего ваши друзья, которые стоят на кассе в этом самом «Старбаксе», будут зарабатывать в несколько раз больше, чем вы.

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Именно в этот момент многие мои знакомые и сорвались в погоне за быстрыми деньгами. Те, кто начинали работать еще во время учебы, часто оставались работать там же, потому что очень страшно уходить в другое место с понижением зарплаты в несколько раз. Это абсолютно нормальный страх, но важно понимать, что чаще всего стартовая зарплата у джуниоров делает первый скачок уже через полгода. В начале своей карьеры вы работаете не на зарплату, а на повышение компетенций и уровня вашей экспертизы.

Печеньки VS опыт

Все мы мечтаем о том заветном дне, когда под нашей фотографией в фэйсбуке будет красоваться строчка «работает в *крупный бренд*». Но не все так прозаично, когда тебе чуть-чуть за 20 и ты только начинаешь свою профессиональную карьеру. Любой устоявшийся специалист подтвердит вам, что учеба и работа — абсолютно противоположные вещи. Именно поэтому познавать специальность на практике так важно.

Практика бывает разной, и вы должны быть готовы к тому, что в крупном агентстве/бренде/предприятии вы получите все плюшки в виде печенек, приставок и ковриков для йоги, но к специфике профессии прикоснетесь очень поверхностно. Известный бренд — это огромный слаженный механизм, где каждый должен выполнять свою работу.

Возможно, вам придется большую часть времени выполнять рутинную работу, которая никак не будет связана с вашей экспертизой. Очень часто эта работа была придумана специально для стажеров, чтобы они «хоть что-то сделали».

Мой опыт показал, что джуниоры в мелких фирмах учатся гораздо быстрее, так как из-за нехватки рук серьезные задания им передают чаще. Плюс нельзя забывать, что возможность рассказать свою идею начальству в маленьких коллективах гораздо больше. Безусловно, у вас есть шанс проявить себя и в крупных фирмах, многие бренды славятся своими подходами к набору рекрутов и образовательными программами, но не стоит относится к фирмам поменьше пренебрежительно.

Язык мой — враг мой

Будьте готовы к тому, что ваш работодатель может попросить ссылки на ваши соцсети. Мы живем во времена, когда страничка в инстаграме может рассказать о нас гораздо больше, чем собственные родители. Я не запрещаю вам выкладывать видео, где вы в одних трусах бежите за молоком, но все мы понимаем, что подобный контент может отпугнуть HR-менеджера при просмотре анкеты.

Самым тяжелым испытанием для моего зумерского мозга стал фэйсбук и осознание того, что отныне это практически резюме в live-режиме. В твиттер я мог закинуть пост с мнением о новой рекламе кока-колы, мог забить на пунктуацию, а в фэйсбуке — нет. Для меня, как для PR-специалиста, фэйсбук — рабочий инструмент. Все контакты журналистов я нахожу там, так что моя страничка должна выглядеть живой, приличной и вызывать доверие.

Не нужно становится безэмоциональным роботом в соцсетях. В целом ваш контент должен отвечать на тот же вопрос, что и всегда: «может мне это навредить или нет?».

Как зумер себя бумеру продавал

В интернете вы найдете миллион инструкций по составлению резюме, а если хорошо поищете, то может быть даже сможете найти материал про интересующую вас компанию. Лучше указывать работу консультантом в магазине одежды или трехчасовой онлайн-курс? Мой опыт показал, что указывать можно все, что угодно, если вы сможете объяснить, чему вы научились и какую практическую пользу получит ваш работодатель, если возьмет вас именно с таким бэкграундом.

В своем резюме я всегда указываю, что какое-то время подрабатывал риелтором, потому что ключевые навыки для такой работы — коммуникабельность и стрессоустойчивость, что также ценится и в PR.

Но! Если вам действительно хочется, чтобы вас заметили, то смело прикрепляйте к резюме сопроводительное письмо. Довольно часто его требуют сразу, но если такой просьбы нет, а вакансия вам очень нравится, то не стесняйтесь написать. В агентство Vinci я попал как раз благодаря такому сопроводительному письму. Я просто влюбился в описание вакансии и решил, что должен сделать все, чтобы попасть на работу именно к ним. Многим из вас будет тяжело ответить на вопрос «Почему именно вы заслуживаете это место?». По сути именно на этот вопрос вы будете отвечать в сопроводительном письме. Я решил, что немного меньше мотивации, больше юмора и напора — мой вариант, и не прогадал.

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Не стремитесь быть формально подходящими под вакансию. HR-директора всемирно известных брендов утверждают, что берут зумеров из-за их способности смело и нестандартно мыслить.

«Я не знаю, кто вы такой и что у вас за работа. Если у вас моя работа, сразу скажу, у меня денег нет, я готов на все»

Мне кажется, что аллюзия на монолог из «Заложницы» с Лиамом Нисоном идеально описывает мои разговоры с HR-менеджерами, которые звонили мне после отклика на вакансию на hh.ru. Большинство из вас знакомы с популярными порталами по поиску работы, но самые крутые вакансии обычно появляются в куда менее очевидных местах. Свою вакансию я нашел в одном из лучших ТГ-каналов для пиарщиков. Предыдущие стажировки ждали меня в профильных группах в известных социальных сетях. Несколько моих знакомых просто находили в фэйсбуке CEO брендов, которые им интересны, и присылали им свое резюме. Социальные сети подарили нам безграничные возможности для поиска работы.

Однажды я нашел в инстаграме PR-директора очень известного рэпера и попросился в команду. Через пару часов он ответил мне, что будет рад пригласить на бесплатную стажировку. Тогда я отказался, потому что хотел начать как можно быстрее зарабатывать деньги, а сейчас очень об этом жалею.

При поиске работы не загоняйте себя в рамки стандартных инструментов для соискателей. Если вакансии джуниора нет, то это не значит, что для вас её не смогут придумать. Будьте смелее!

Будь как Губка Боб

Если после всех бесконечных поисков, сопроводительных писем и интервью по телефону тебя позвали на очное собеседование (или на звонок в Zoom в нынешних реалиях), то худшее, что вы можете начать делать — это нервничать. Большинство работодателей понимают, что вы впервые устраиваетесь на серьезную работу и больше будут обращать внимание на вашу заинтересованность в фирме и искренность, чем на профессиональные навыки. Конечно вам могут задать вопросы по профессиональной деятельности, но никто не будет ждать от вас профессионализма на уровне 20-летнего стажа.

Большинство моих ровесников сталкивались с вопросом: «А ты никуда не пропадешь завтра?». Это следствие репутации молодых работников, которые сбегают с работы, даже никого не предупредив. Так причем здесь Губка Боб? Искренность и позитив, которыми славится наш желтый герой, на собеседовании всегда будут гораздо лучше, чем скованность и попытки казаться теми, кем вы не являетесь.