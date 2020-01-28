«Какая же это запара — организовать праздник!». Как в 22 года создать онлайн-конструктор мероприятий

Осип рассказал, как увлечение форексом привело его в бизнес, как он устроил свадьбу на 500 человек, чему его научил опыт работы в госструктуре и что самое сложное в организации праздника.

Осипу Бурлову — 23 года, он основатель онлайн-конструктора Zuzan . Сервис помогает клиентам находить площадки и исполнителей для своих мероприятий — от свадеб до бизнес-форумов. Проект работает в 13 городах, недавно команда прошла акселерацию в «Физтех.Старте». В планах у молодой команды — выйти на рынок США.

«В школе я торговал на бирже»

В 16 лет я увлекался биржевыми торгами и форексом. Тогда у меня было достаточно времени, так что я торговал, зарабатывал на этом деньги — а потом втянулся в экономику. Благодаря своему увлечению я выиграл в конкурсе Национальное достояние России по секции «экономика».

Когда мне было 19 лет, меня пригласили в головной офис одной компании возглавить направление работы брокера в Республике Бурятия, а еще рассматривали меня как главу представителя брокера в Монголии.

Все сначала отлично развивалось, но потом государство обязало форекс-брокеров получать лицензию из ЦБ на территории РФ, страны СНГ поступили так же. Так что они перешли в статус полулегальных. Форекс перестал быть бизнесом и стал непонятно чем.

От форекса — к госслужбе

После этого меня позвали работать помощником депутата в наше республиканское заксобрание. Там я полтора года пробыл в качестве помощника депутата.

У меня были разные задачи: я взаимодействовал с местным депутатом, с электоратом, получал опыт в политическом маркетинге. Много общался с бизнесменами, которым нужна была помощь государства. Плюс собирал обращения на депутатские запросы, сотрудничал с другими органами.

Если честно, в политике мне нравилась внешняя атрибутика: костюмы, манеры, принадлежность к государству, к стране в целом. Но совершенно не нравился консерватизм во многих вещах, абсолютное непонимание между высокопоставленными чиновниками. Никто друг друга не слушал, не пытался понять суть. Большинство людей же и так все устраивает, зачем что-то менять?

Зато какие-то мысли оказались схожими с замыслами Иркутского губернатора, и он их успешно реализовал, а за его опытом потянулся и Дальний Восток.

В итоге я ушел: не захотелось продолжать такое мутное дело из-за постоянных конфронтаций без видимой причины и интриг.

Почему я бросил вуз

Я поступил в МИИТ в Москву, но ушел после первого курса, когда меня позвали работать на форекс. Преподавательница отправила нас на выставку вакансий в Москве. Там были стенды ВТБ, РЖД, «Газпрома», других крупных компаний. Нам там сказали, что можно прийти работать, но учиться потом придется по целевому направлению от компании. Стало понятно, что особо образование нам не нужно.

Может быть, я еще получу высшее, но мне больше нравятся зарубежные вузы. Из российских — только МФТИ. Мы были в МФТИ на акселерации, и мне понравилось комьюнити и выпускники.

Как организовать свадьбу на 500 человек без приложения

Я много работал с коммерцией, когда был помощником депутата, и понял, что интернет-бизнес, который «не привязан к земле», легко масштабируется. У него нет тех проблем, которые есть у более материального бизнеса. Все столкновения с людьми идут по касательной.

У меня давно была идея создать агрегатор, который в одном месте соберет исполнителей, а клиент сможет найти сразу всех под свое мероприятие. Без такого сервиса очень сложно организовать и детский праздник, и бизнес-конгресс. Я общался с разными людьми в Иркутске, в Улан-Удэ, в Москве, в Казани, Екатеринбурге, Калининграде: везде одна и та же проблема, разница только в количестве гостей.

Однажды я сам столкнулся с тем, какая же это запара — организовать праздник. Я помогал устроить свадьбу своего друга, а бурятские свадьбы обычно собирают по 600-800 человек!

У него было 500 с лишним. Подобрать зал было почти невозможно: летом, в самый пик сезона, крупные известные площадки были уже заняты. Чтобы найти неизвестные, надо было кататься по всему городу и тупо смотреть на вывески. А многие, как оказалось, их не вешают. К счастью, дядя друга предоставил ему кафе.

Дальше начались проблемы с исполнителями. Зал свободен в один день, фотограф — в другой, видеограф, КВН-щики и прочие — в третий. Их всех надо было чудным образом уложить в одну дату. Отказаться ни от одного из них было нельзя, альтернативы не было, так что мы выкручивались как могли.

Так я решил создать агрегатор мероприятий.

СTO Никита Суклич и СEO Осип Бурлов

Онлайн-конструктор мероприятий

После работы в заксобрании и брокерской компании без отпусков у меня было полное эмоциональное выгорание — и я уехал на три месяца перезагружаться в Стамбул. Там я ничего не делал, только вынашивал идеи: чем заняться, как дальше жить, выстраивать ли карьеру или попробовать что-то еще.

В итоге я понял, что пора заняться Zuzan — тогда он еще назывался Myaspi (название было абсолютно неудачное). Я начал обсуждать его со знакомыми из Казани и Тюмени. Моему коллеге со старой работы эта идея тоже очень зашла, и мы решили, что нужно начинать работать над проектом.

В марте 2018 года я вернулся в Москву после затянувшегося отпуска и начал строить проект. Искал команду разработки, команду продвижения, инвесторов. Инвестором выступил парень из Тюмени, с которым мы познакомились в одной брокерской компании в Риге. На эти деньги мы делали MVP. У нас появились бизнес-ангелы из Татарстана, которые вложили $100 000.

С марта по август я занимался регистрацией компании, вел переговоры, и только в октябре-ноябре мы сделали MVP и тестировали гипотезы. В феврале-марте мы запустились в Казани — это первый успешно запущенный город. Решили в итоге развиваться оттуда, потому что в этом городе у нас крупные инвесторы.

Как работает Zuzan

Пользователь приходит на сайт, выбирает тип мероприятия, количество гостей, бюджет и те услуги, которые нужны для его события. Он оставляет свои контакты, и потом либо он сам, либо исполнители с ним связываются.

Наша цель — организовать и структурировать весь процесс. В ивент-индустрии нет ни одного крупного игрока. Есть на свадебном рынке есть Theknot (XO group). Они под свое крыло собирают компании по всему миру, но занимаются только свадьбами. А остальной рынок брошен, отдан на откуп посредникам. Мы приходим и начинаем что-то делать.

Многие этого не понимают. Это как когда появился агрегатор такси Gett, никто тоже не понимал, зачем вводить в приложение свои данные, если можно позвонить и сказать свой адрес. Но со временем люди поняли, что это удобно. Так же и у нас: через нас удобнее принимать и оформлять заказы. Для клиентов это бесплатно, для исполнителей мы просто единственный канал связи.

Как зарабатывает Zuzan

В самом начале мы вложились в бизнес с товарищем. На данный момент у нас собрано 6,5 млн рублей инвестиций.

Мы окупаем сами себя, но не хватает денег на масштабирование, увеличение команды разработки — все могло бы быть гораздо быстрее. Выручка у нас около 80 000 рублей в месяц.

Первая модель монетизации была построена на рекламе, она была бесплатной для всех сторон. За очень короткое время мы набрали больше 5 000 исполнителей. Мы не тратились на маркетинг и не модерировали их. Сейчас у нас в базе 5986 исполнителей из 13 городов.

Недавно мы ввели 10% комиссию для исполнителей. Платить надо только тогда, когда клиент пришел в заведение и подтвердил, что он от нас. Оплата проходит не онлайн: заказчик приходит к исполнителю и показывает QR-код, за что получает кэшбек в размере 5% от заказа на счет в личном кабинете с последующим выводом на телефон или карту. Исполнитель оплачивает 10% за клиента, который уже пришёл и оплатил, то есть наперед оплаты нет — и рисков тоже.

Исполнители часто приходят сами: уже молва, видимо, ходит по рынку. А так у нас все автоматизировано: мы собираем всех в одну базу из открытых источников и обзваниваем их.

Алексей Романов и Рамис Агрусев (инвесторы) с Осипом

Почему франшиза не сработала

Еще мы пробовали работать с франшизами, но быстро от них отказались. Есть проблема, с которой сталкиваешься во многих сферах бизнеса в России, — желание схалявить. Почему-то люди думают, что если купят франшизу, то им ничего делать не придется, все сделают за них. А когда объясняешь, что это не так, они начинают все делать по-своему. У нас был такой опыт в нескольких городах, так что в итоге мы выкупаем обратно те четыре франшизы, которые продали.

То, что нормально, например, для ресторанов Москвы, не подходит Нижнему Новгороду. Это касается и внешнего вида, и блюд, и декораций. Фотограф из Казани точно не получит заказ в Москве за те же деньги. Единственные, кто более-менее одинаковые во всех регионах, — это ведущие, часто КВН-щики. Это обычно творческие ребята, которые записывают заметки на телефон, забывают о них, потому что задач очень много. Так что приходится напоминать.

Конечно, не все такие, но это то, чего точно не должно быть в бизнесе.

«Начались разногласия из-за позиционирования»

Команда Zuzan кардинально поменялась раз пять, если не больше. Изначально нас было двое энтузиастов — я и Иван. Потом к нам присоединились еще два человека из Казани. Мы начали расти, когда стали масштабироваться. Потом, когда стало ясно, что из заявленных $200 000 мы собрали 100 и больше не предвидится, мы начали уменьшать команду.

В один момент начались разногласия по поводу позиционирования. Кто-то решил, что раз трафик у нас стабильный, нам надо самим организовывать мероприятия: брать заказы и перепродавать их. Но это означало превратиться из IT-стартапа с хорошей идеей в классическое ивент-агентство.

Несколько раз нас предлагали выкупить вместе с базой. В этот момент несколько человек тоже отвалилось на почве того, что они хотели продать, а я настоял на том, что мы будем существовать самостоятельно.

Сейчас нас пятеро, двое новеньких. Никита Суклич перешел к нам из команды разработки и стал нашим CTO. Один — бывший вице-президент Mail.Ru Group: ему наш стартап очень понравился, и он зашел в долю в 5%.

Максим Золотарев (креативщик)

Будущее Zuzan

Мы будем участвовать в Международном форуме бизнес-ангелов WBAF2020 в Стамбуле. Еще мы проходим финальный отбор в Starta Ventures в Нью-Йорке. Если все сложится, то уедем в США и будем полностью перестраиваться под американский рынок и инвесторов. У нас есть все цифры, которые их устраивают.

Чего не скажешь о российских инвесторах. Они хотят большую прибыль, большую выручку и полностью отбитые стартовые инвестиции. Плюс они уверены, что в IT денег нет: малый и средний бизнес предпочитает вкладываться в реальный сектор, а IT для них — темный лес. Профессиональные венчурные инвесторы вкладываются в российские IT-компании на стадиях A и при условии масштабирования за рубеж, а в pre-seed и seed-стадиях — в очень редких случаях. Редкие случаи — это участие в зарубежных акселерационных программах либо совместно с известным лид-инвестором. А сделки в основном проходят в B2B-сегменте.

Изначально мы планировали из России масштабироваться за границу, но у нас тут постоянно возникают сложности, поэтому может быть лучше оттуда начать. Мы общаемся в рамках теста с резидентами из города Хуксетт. С ними очень легко находим общий язык, что удивительно. Они делают все, что нам нужно: показывают QR-коды, тречат клиентов, готовы платить комиссию. Но мы находимся за рубежом, и для американцев это незаконно. А в России мы сталкиваемся только с тем, что мы за свой счет помогали заведениям развиваться, а они нам даже спасибо не сказали. К сожалению, во многих городах такой обман.

Но мы продолжаем развиваться в России — не смотря ни на что.