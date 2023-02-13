О здоровье с умом: кто развивает ИИ в российском HealthTech

Границы HealthTech довольно условны, но зачастую к этой категории относят все ИТ-проекты, так или иначе связанные со здравоохранением — в этом сегменте есть место как довольно простым решениям, так и науке, большим данным и искусственному интеллекту.

Пандемия и бум цифровизации ускорили развитие технологий для здоровья: если к 2018 году на мир приходилось всего два HealthTech-единорога, то только за прошлый год появилось 32 новых стартапа-миллиардера, подсчитали в Банке Кремниевой долины. А инвестиции в этот сектор превысили $28 млрд — это в 2,5 раза больше, чем в 2020.

Материал был подготовлен в партнерстве с Московским центром инновационных технологий в здравоохранении (Медтехом).

Медтех — место совместной работы московских врачей, научных команд и стартапов для ускорения внедрения инновационных решений в здравоохранение города. Среди резидентов — компании, разрабатывающие технологии, которые в перспективе могут быть применены в городских медицинских организациях.

И драйвер, и лакмусовая бумажка

Искусственный интеллект называют одним из драйверов HealthTech-индустрии. Так, глобальный рынок ИИ в сфере здравоохранения растет примерно на 46% ежегодно: с $6,9 млрд в 2021 году его капитализация увеличится до $67,4 млрд к 2027, прогнозируют MarketsandMarkets.

На ИИ возлагают большие надежды — он может заметно сократить количество врачебных ошибок и повысить качество здравоохранения. В частности, умные алгоритмы уже привлекают для диагностики отклонений и прогнозирования заболеваний, персонализации лечения и исследовательской деятельности. «Сегодня анализ любой болезни — это большой массив данных от пациентов всего мира, и для работы с ними нужны математика, статистика, нейросети и методы машинного обучения», — подчеркивает Денис Кузьмин, директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ.

Лидируют тут США, Япония, Китай. Также большой потенциал у Германии. «Одно из самых трендовых направлений в медицине — AIoT, стык ИИ и интернета вещей: телемедицинские датчики собирают данные с тела человека, а потом их обрабатывает умная система. У Китая тут самые высокие темпы роста — финансирование увеличивается на 33% ежегодно», — указывает Глеб Краснов, СЕО стартапа «Дозатор лекарств».

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«Чтобы сократить разрыв, другим странам стоит рассмотреть путь ОАЭ, когда инфраструктуру подгоняют под стартапы, — продолжает эксперт. — В частности, отечественные HealthTech-стартапы очень ждут нормативной базы, подходящей для ИИ. Она может появиться в 2024-2025 годах, то есть уже готовые решения будут еще пару лет ждать определенности вместо старта продаж».

Медленное развитие ИИ в HealthTech-индустрии в России объясняется несколькими факторами. «В первую очередь мешает то, что в нашей стране — тем более теперь — очень маленький венчурный рынок и фактически отсутствуют долгосрочные инвестиции, которые просто необходимы для продвижения высоких технологий», — комментирует Руслан Ахтямов, директор по стратегии Napoleon IT. Также, по словам CEO сервиса «Справочник врача» Константина Хоманова, проникновению ИИ препятствует размытое ценностное предложение — «экономия времени врача не всегда интересна клиенту, и он не всегда готов доплачивать за продукт».

Впрочем, у отечественного интеллектуального HealthTech все еще есть перспективы, заверяет технический директор DIS Group Олег Гиацинтов. «Локальные решения появились в России еще до пандемии, но именно 2020 был основным бустером. А сейчас в роли катализатора выступают санкции. В ближайшее время нас ждет спад, связанный с закрытием доступа к западным разработкам и с турбулентностью в экономике. Однако в дальнейшем безальтернативная необходимость развивать собственный HealthTech станет мощным стимулом для движения вперед», — уверен специалист.

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В погоне за инновациями важно не забывать о технологической пропасти между центральными городами и регионами. «Усилия необходимо направить не только на лабораторные разработки и поддержку стартапов, но и на сокращение отставания реальных больниц с миллионами пациентов», — резюмирует Павел Голуб, директор по развитию Arcsinus.

«ИИ опирается не на сакральные знания — он обучается на большом массиве оцифрованных и тщательно кластеризованных данных. Возьмем программы, которые анализируют медкарты, рентгеновские снимки и компьютерные томограммы. Чтобы внедрить их в повседневную практику, придется оцифровать массив записей, связать с подтвержденными диагнозами, загрузить все это в единую систему.

Кажется, это посильная задача для любой, даже деревенской больницы — если преодолеть низкое качество снимков и беспорядок в исходных данных, обеспечить медцентры техникой, искоренить консервативность руководства и замотивировать сотрудников, — перечисляет эксперт. — Если плотно заняться всем этим, популяризация ИИ как доступного инструмента диагностики станет вопросом нескольких лет. Если пустить на самотек — ИИ в HealthTech еще надолго останется маркетинговым ходом для корпораций, мечтой для стартапов и экзотическим термином для большинства рядовых пациентов».

Самый умный HealthTech в стране

ИИ-решения в HealthTech могут быть упакованы в мобильные приложения, гаджеты, облачные платформы и базы данных — но их можно разделить на следующие направления: пользовательские, врачебные и наукоемкие.

Потребительский HealthTech с ИИ нацелен на персональную, «домашнюю» заботу о здоровье. Например, умные часы отслеживают уровень сахара в крови и частоту сердечных сокращений пользователя, автоматически отправляют информацию в приложение для здоровья на его телефоне. А приложение, в свою очередь, анализирует сон и активность, дает соответствующие рекомендации.

Интеллектуальные HealthTech-решения для медиков выступают помощниками при назначении лечения, диагностике или прогнозировании заболевания пациентов. В частности, подобная система уже три года работает в московских взрослых поликлиниках: нейросеть анализирует жалобы пациентов и предлагает врачу предварительные диагнозы. Статистика показывает, что пока специалисты соглашаются с предложениями нейросети в 46 из 100 случаев.

Наукоемкий HealthTech обычно служит для исследовательских проектов: это могут быть платформы для проведения медицинских экспериментов, сервисы для рекрутинга испытуемых, цифровые лаборатории по разработке лекарств, перечисляет Константин Хоманов.

ИИ для лучевой диагностики от «Третье Мнение»

«Любая медицинская разработка подразумевает дорогостоящие методы проверки, и не всегда можно предугадать, стоит ли конкретное начинание немалых инвестиций и нескольких лет работы. ИИ же помогает в том числе оценить перспективы, — рассуждает Денис Кузьмин. — Успехи тут уже есть. К примеру, Insilico Medicine, компания с российскими корнями, при помощи ИИ смоделировала молекулу с заданными свойствами — это значительно ускорит создание лекарств. А в партнерстве с американской Life Extension они выпустили первый в мире геропротектор — этот БАД создан искусственным интеллектом».

Впрочем, известных ИИ-решений в этой области пока не так много. Как объясняет генеральный директор WaveAccess Александр Азаров, сложность заключается в работе с большими данными: «Сбор медицинской информации — обычно один из самых трудоемких и дорогих процессов. А ведь еще нужно объединить данные из разных источников, привести их к единому формату. Другой чувствительный вопрос — безопасность. Одно дело, если утекли адреса клиентов служб доставки, другое — если произошла утечка персональных данных из тысяч медкарт».

RB.RU пообщался с предпринимателями и топ-менеджерами нескольких профильных проектов и спросил их о самочувствии индустрии и ее будущем:

Webiomed

Платформу прогнозной аналитики Webiomed в 2018 году разработал резидент «Сколково». Сервис умеет «вытягивать» неструктурированную информацию из виртуальных медкарт и других оцифрованных записей — и анализировать состояние пациента с помощью интеллектуальных методов обработки больших данных. Он работает по принципу «второго мнения»: помогает врачам предугадывать возможные осложнения и обнаруживать более 40 заболеваний на ранней стадии — и при этом сокращает число ошибок в определении группы здоровья на 15%.

Систему Webiomed первой в России зарегистрировали как программное медицинское изделие на основе ИИ, в 2021-м компания возглавила российский рейтинг перспективных ИИ-стартапов в секторе здравоохранения по версии Evercare.

«Необходимо вовлекать пациента в заботу о здоровье, делать упор на персонифицированную профилактику заболеваемости — это ключевой тренд здравоохранения во всем мире. На практике все упирается в автоматический анализ медицинских данных и предиктивную аналитику, поэтому наш проект пригодится не только в России, а наша команда настроена на международное сотрудничество вне зависимости от геополитических событий».

Александр Гусев, директор по развитию Webiomed

«Необходимо вовлекать пациента в заботу о здоровье, делать упор на персонифицированную профилактику заболеваемости — это ключевой тренд здравоохранения во всем мире. На практике все упирается в автоматический анализ медицинских данных и предиктивную аналитику, поэтому наш проект пригодится не только в России, а наша команда настроена на международное сотрудничество вне зависимости от геополитических событий».

«Третье Мнение»

«Платформа Третье Мнение» с 2017 года развивает медицинские ИИ-сервисы: они способны обнаруживать признаки 70 видов патологий на рентгенах, флюорограммах, снимках глазного дна, оцифрованных мазках крови и так далее. Компания создала и первую отечественную систему интеллектуальной больничной видеоаналитики — с ней персонал реагирует на происшествия вроде падения пациента в 50 раз быстрее.

В соучредителях и партнерах «Третьего Мнения» — крупнейшая в России сеть частных медцентров «Медси». Нейросети разработчика сейчас подключены к 20 лечебным учреждениям в девяти регионах страны — за все время работы они проанализировали больше миллиона записей. Также компания налаживает продажи за рубежом.

Анна Мещерякова, сооснователь и СЕО компании «Третье Мнение»

«Несмотря на тревожные события 2022 года, рынок ИИ-решений в российском здравоохранении продолжает рост: ему на руку эффект низкой базы и инерция спроса на HealthTech-инновации после пика пандемии. К тому же государственная поддержка профильных разработчиков усилилась — это частично компенсирует нестабильность цен и наличия оборудования для обработки и хранения больших медицинских данных».

Vitobox

С лета 2021 года запущен сервис Vitobox для персонализированного подбора витаминов и биодобавок. Компания предлагает пользователям пройти бесплатный тест из 50-80 вопросов о привычках, заболеваниях, анализах — на основе ответов ИИ-алгоритм подбирает витаминный комплекс с точностью около 93%.

У Vitobox больше 100 тысяч клиентов, и его аудитория продолжает расти. Для этого стартап сотрудничает с предприятиями из ритейла, питания и других сфер: ресторанными сетями Novikov Group и Pinskiy&Co, сервисом доставки готовых блюд Performance Food, цифровой лабораторией анализов LifeTime и другими.

Денис Петров, CPO Vitobox

«В новых реалиях довольно сложно запускать проекты в еще развивающейся сфере HealthTech. Во-первых, изменилась цепочка поставок и подорожало сырье: большая часть активных веществ синтезируется в Европе, и сейчас российские производители БАД вынуждены искать азиатских или восточных поставщиков. Во-вторых, стало ощутимо сложнее привлекать венчурный капитал и опытных ИТ-специалистов.

С другой стороны, перед командами, которые успели до кризиса встать на ноги и быстро перестроиться с его началом, открылось пространство для масштабирования, возможность занять ниши после ухода зарубежных игроков. Впрочем, для нас это не означает работу только на отечественном рынке: мы с самого начала ориентировались на СНГ и Ближний Восток и продолжаем движение в этом направлении. Так, в этом году запускаем пилоты в Казахстане, ОАЭ, Сингапуре и Малайзии».

MeDiCase

MeDiCase, система доврачебной диагностики острых и хронических заболеваний, устроена так: программа опрашивает больного, формирует диагностические гипотезы с точностью более 89% и выдает ему рекомендации.

Проект запустили в 2014 году в Карелии, чтобы сделать медицинскую помощь доступнее жителям отдаленных поселков. А с 2020-го на базе ИИ-алгоритмов MeDiCase работает «клиника ответственного самолечения» — «Медицинское бюро Павла Воробьева». Там можно бесплатно получить автоматизированные предписания и дистанционно пообщаться с врачом: благодаря ИИ за один день специалист успевает принять до 120 больных.

Андрей Воробьев, президент MeDiCase

«За время пандемии скачок цифровизации был таким сильным, что сейчас, конечно, мы отмечаем некоторое замедление. Но надеемся, что меры поддержки ИТ-отрасли сделают свое дело и что ИИ, который уже плотно внедрен в анализ медицинских изображений, будет также развиваться в областях обработки симптомов, профильных данных и пользовательских сервисов.

Главный барьер этому на сегодня — Минздрав, поддерживающий ограничительные законодательные меры. Все медицинские ИИ-проекты в рамках экспериментального правового режима торпедируются. Но несмотря на трудности, уверен, Россию ждет скорая популяризация ИИ в первичном звене здравоохранения».

VeinCV

VeinCV с 2019 года разрабатывает бесконтактную систему «подсветки» вен и сосудов — для обработки изображений и мониторинга в динамике используют ИИ. На практике аппарат сканирует участок тела, программа находит сосудистые сети и проецирует их рисунок обратно на кожу. Проекция анатомически точна: благодаря этому врач может наблюдать за тем, как реагирует кровеносная система на движения пациента. Стартап ожидает сертификации.

В 2022 году команда VeinCV запустила еще один проект — «ИИ МедТех». Это интеллектуальная система обработки и анализа рентгеновских изображений травм суставов, переломов конечностей и костных патологий. Решение испытывали в федеральных медицинских учреждениях по направлениям хирургии и радиологии, проанализировали больше тысячи снимков — и в ноябре получили первые результаты доклинических исследований.

Олег Рогов, сооснователь и генеральный директор VeinCV

«Сейчас врачи уделяют особое внимание телемедицине — все осознали, как важно автоматизировать диагностику, не потеряв в точности. Спрос на решения по визуализации в области радиологии очень высок, однако далеко не все медицинские учреждения могут позволить себе дорогостоящие импортные сервисы. Учитывая это, мы участвуем в пилотах безвозмездно — и стараемся собрать как можно больше откликов, чтобы выпустить на рынок конкурентный продукт».

Zigmund.Online

Zigmund.Online — маркетплейс для подбора психотерапевта и пациентов и один из самых быстрорастущих MentalHealth-сервисов в России. Сейчас у компании более тысячи экспертов и 7 тысяч активных клиентов.

Среди ИТ-решений платформы есть и рекомендательная система: она анализирует анкеты пользователей и специалистов и соотносит запрос, опыт, образование и отзывы, подбирая наиболее подходящую пару. По словам основателей, это пока что нельзя назвать полноценным ИИ, но по мере накопления данных будет развиваться машинное обучение.

Павел Чаус, сооснователь и директор по маркетингу Zigmund.Online

«В российском обществе психотерапия была долгое время стигматизирована. И пока что сервисы для поддержки ментального здоровья находятся практически на самом верху пирамиды потребностей. При этом очевидно, что MentalHealth имеет огромный потенциал как в мире, так и у нас.

Правда, в 2022-м в России работать стало сложнее: в конце февраля мы лишились большинства каналов коммуникаций, возникли проблемы с закупкой онлайн-рекламы. Несмотря на это, весной число регистраций с органического трафика выросло на 50%: люди ощущали и ощущают потребность в поддержке после пандемии и общего социального шока».

Eyemove

Eyemove — мобильное приложение для отслеживания лечения болезни Паркинсона. Оно показывает пользователю картинки, анализирует реакцию глаз, сравнивает результаты с нормой и предыдущими результатами тестов. Если программа замечает отклонения, сообщает об этом лечащему врачу.

В начале, в 2016 году, стартап разрабатывал решение для диагностики нескольких нейродегенеративных расстройств, поскольку у многих из команды были случаи «старческого склероза» среди близких. Но после основатели решили сфокусироваться на одном заболевании, а затем уйти от выявления к домашнему мониторингу — в России порядка 100-150 тысяч болеющих Паркинсоном на 1-2 стадиях, и важно удаленно следить за тем, как они соблюдают терапию и не прогрессирует ли болезнь. В 2023 году команда Eyemove запустит полноценный пилот.

Михаил Янчиков, сооснователь EyeMove

«Последние два года помогли миру осознать необходимость в телемедицине и чрезмерную нагрузку на врачей. Не могу сказать, что текущие события тут что-то меняют — разве только дают дополнительный стимул продолжать развивать решение, которое может помочь миллионам людей.

Что касается российского рынка HealthTech, основная проблема в том, что на регистрацию, патентование, клинические испытания, медицинскую сертификацию требуется минимум пара лет и пара миллионов рублей. Ситуация постепенно меняется к лучшему, но из-за инертности в нашей стране все еще недостаточно реализованных инновационных проектов».

Обложка: Shutterstock

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