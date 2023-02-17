HealthTech Map — полезная карта от RB.RU

HealthTech MAP
Карта инновационных проектов в сфере здравоохранения
Интерактивный гид по российскому сегменту HealthTech, который будет полезен предпринимателям, инвесторам, научному и медицинскому сообществам, а также всем заинтересованным
300+ участников
— проекты, получившие поддержку от Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Medtech.moscow
Критерии для добавления на карту, структура, а также сами проекты были отобраны и установлены Медтехом
Компании и холдинги, которые разрабатывают решения для тестирования и диагностики заболеваний на основе человеческого генома.
Омиксные технологии
Диагностика когнитивного здоровья по биомаркерам в плазме крови
Новый подход к диагностике риска развития тромбозов с использованием омиксных технологий
Биотехнологический холдинг
Комплекс лабораторий, оказывающих медико-генетические услуги как для врачей, так и для пациентов
Разработка метаболомной мульти-панели для оценки реабилитационного ресурса организма и единой системы сопровождения омиксных исследований
Генетические анализы для профилактики и лечения онкологических заболеваний
Система, анализирующая молекулярные особенности конкретного пациента и рассчитывающая индивидуальный рейтинг эффективности для 160 противораковых препаратов
Анализ человеческого генома
Широкий спектр генетических тестирований для профилактики и лечения заболеваний
Генетические исследования
Международная компания персонализированной медицины
ДНК-тесты и генетические исследования любой сложности
Комплексный генетический тест опухоли
Разработка и практическое внедрение диагностических тестов на основе современных молекулярно-генетических технологий
Производитель тест-систем для высокопроизводительного секвенирования
Биотехнологические продукты от генетической диагностики до производства биофармпрепаратов, разработки клеточной и генной терапии и методов редактирования ДНК
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HealthTech-проект AIBY запустил сервис телемедицины. Компания направила на развитие soft-продуктов, куда относит новый сервис, $1,6 млн из $2,4 млн, привлеченных ранее от бизнес-ангелов.
HealthTech-компания AIBY запустила сервис телемедицины
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Генеральный партнер — Московский
центр инновационных технологий в здравоохранении
центр инновационных технологий в здравоохранении
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите стать участником HealthTech MAP, пишите на [email protected]. В теме письма не забудьте указать название карты, на которую хотите попасть
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
RB.RU (https://rb.ru/) и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении начали готовить карту HealthTech MAP еще в начале весны 2022 года. Основными критериями для попадания на карту были: инновационность, активность в соцсетях, стадия развития проекта — не ниже MVP, а также наличие производства и/или штаб-квартиры в России. Все собранные проекты соответствовали критериям на момент сбора карты в период с 11 марта 2022 по 22 августа 2022 г.
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
HealthTech Map — полезная карта от RB.RUНаталия Рябцева