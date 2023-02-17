HealthTech Map — искусственный интеллект

HealthTech MAP
Карта инновационных проектов в сфере здравоохранения
Интерактивный гид по российскому сегменту HealthTech, который будет полезен предпринимателям, инвесторам, научному и медицинскому сообществам, а также всем заинтересованным
300+ участников
— проекты, получившие поддержку от Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Medtech.moscow
Критерии для добавления на карту, структура, а также сами проекты были отобраны и установлены Медтехом
Компьютерное зрение
СППВР
Другое
Программы и технологии на основе искусственного интеллекта, которые используются для диагностики и поддержки врачебных решений
Искусственный интеллект
Система распознавания онкологических изменений на микрофотографиях тканей на основе ИИ
AI-платформа для анализа медицинских изображений
Разработчик систем поддержки принятия врачебных решений и программных продуктов для управления качеством оказания медицинской помощи на основе технологий ИИ
Телемедицинский комплекс с ИИ для патологоанатомических лабораторий
Экосистема продуктов для здравоохранения на основе ИИ
Сервис автоматического комплексного
КТ-анализа органов грудной клетки с использованием современных технологий ИИ
КТ-анализа органов грудной клетки с использованием современных технологий ИИ
Цифровой ИИ-ассистент для патоморфологии
ИИ-технология анализа рентгенограмм органов грудной клетки, позволяющая автоматически распознавать патологии
Cистема автоматического анализа обезличенных медицинских данных на основе ИИ
Система, позволяющая накапливать долговременный архив исследований и данных, а также включающая различные функции просмотра и обработки изображений
Платформа для анализа и обработки медицинских изображений на основе ИИ
Сервисная платформа лучевой диагностики на основе ИИ
Разработчик ПО на основе ИИ для повышения точности диагностики
Разработчики решений в области информатизации здравоохранения
Сервисная платформа лучевой диагностики на основе ИИ
Компьютерная система диагностики для эндоскопии
Распознавание глазных патологий с помощью алгоритмов машинного обучения
Система диагностики заболеваний уха, горла, носа на основе ИИ
Платформа верификации и подготовки данных
Разработчик ПО для решения различных медицинских задач
Сервис автоматического распознавания патологий легких
Программное обеспечение для морфологической диагностики
Удаленное диагностирование заболеваний вен
Автоматизация лабораторной микроскопии при помощи ИИ
Программа по выявлению признаков болезни Паркинсона по движению глаз
Программный комплекс машинного обучения, измеряющий микрососуды глаза
Компьютерное зрение
СППВР
Другое
Система объединяет ряд инструментов для оценки состояния здоровья человека, мониторинга и контроля факторов риска развития заболеваний
Информационно-интеллектуальная система, основанная на экспертных знаниях и изучении историй болезней многочисленных пациентов
Сервис поддержки принятия врачебных решений
Программы и технологии на основе искусственного интеллекта, которые используются для диагностики и поддержки врачебных решений
Искусственный интеллект
Компьютерное зрение
СППВР
Другое
Выполняет трехмерную томографическую реконструкцию объектов разной природы по набору рентгеновских проекций
Интеллектуальная разработка и лабораторное тестирование лекарств
Платформа ИИ, прогнозирующая физические свойства химических соединений
Программа для голосового заполнения медицинской документации
Программы и технологии на основе искусственного интеллекта, которые используются для диагностики и поддержки врачебных решений
Искусственный интеллект
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HealthTech-проект AIBY запустил сервис телемедицины. Компания направила на развитие soft-продуктов, куда относит новый сервис, $1,6 млн из $2,4 млн, привлеченных ранее от бизнес-ангелов.
HealthTech-компания AIBY запустила сервис телемедицины
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Генеральный партнер — Московский
центр инновационных технологий в здравоохранении
центр инновационных технологий в здравоохранении
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите стать участником HealthTech MAP, пишите на [email protected]. В теме письма не забудьте указать название карты, на которую хотите попасть
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
RB.RU (https://rb.ru/) и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении начали готовить карту HealthTech MAP еще в начале весны 2022 года. Основными критериями для попадания на карту были: инновационность, активность в соцсетях, стадия развития проекта — не ниже MVP, а также наличие производства и/или штаб-квартиры в России. Все собранные проекты соответствовали критериям на момент сбора карты в период с 11 марта 2022 по 22 августа 2022 г.
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
HealthTech Map — искусственный интеллектНаталия Рябцева