HealthTech Map — искусственный интеллект

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HealthTech MAP

Карта инновационных проектов в сфере здравоохранения
Интерактивный гид по российскому сегменту HealthTech, который будет полезен предпринимателям, инвесторам, научному и медицинскому сообществам, а также всем заинтересованным
300+ участников
Омиксные технологии
Искусственный интеллект
Лекарственные препараты
Программное обеспечение
Медицинские изделия
Технические средства реабилитации
Протезы, импланты и материалы для регенерации
Биобанки
Медицинская диагностика
Расходные материалы
— проекты, получившие поддержку от Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Medtech.moscow


Критерии для добавления на карту, структура, а также сами проекты были отобраны и установлены Медтехом
Компьютерное зрение
СППВР
Другое
Программы и технологии на основе искусственного интеллекта, которые используются для диагностики и поддержки врачебных решений

Искусственный интеллект

Система распознавания онкологических изменений на микрофотографиях тканей на основе ИИ
Medical Neuronets
AI-платформа для анализа медицинских изображений


Celsus
Разработчик систем поддержки принятия врачебных решений и программных продуктов для управления качеством оказания медицинской помощи на основе технологий ИИ
Третье мнение
Телемедицинский комплекс с ИИ для патологоанатомических лабораторий


OneCell
Экосистема продуктов для здравоохранения на основе ИИ


SberMed AI
Сервис автоматического комплексного
КТ-анализа органов грудной клетки с использованием современных технологий ИИ



IRA Labs
Цифровой ИИ-ассистент для патоморфологии


PathVision.ai
ИИ-технология анализа рентгенограмм органов грудной клетки, позволяющая автоматически распознавать патологии


Oxygen Technologies
Webiomed
Cистема автоматического анализа обезличенных медицинских данных на основе ИИ


Med Ray
Система, позволяющая накапливать долговременный архив исследований и данных, а также включающая различные функции просмотра и обработки изображений
Botkin.AI
Платформа для анализа и обработки медицинских изображений на основе ИИ
Care Mentor AI
Сервисная платформа лучевой диагностики на основе ИИ


Sciberia
Разработчик ПО на основе ИИ для повышения точности диагностики
Digi Pax
Разработчики решений в области информатизации здравоохранения


Scanderm
Сервисная платформа лучевой диагностики на основе ИИ


EVA LAB
Компьютерная система диагностики для эндоскопии


Ocuscreen
Распознавание глазных патологий с помощью алгоритмов машинного обучения


Pirogov.ai
Система диагностики заболеваний уха, горла, носа на основе ИИ


MedFrame
Платформа верификации и подготовки данных
MultiVox
Разработчик ПО для решения различных медицинских задач


AI RADIOLOGY CXR
Сервис автоматического распознавания патологий легких


Digital Pathology
Программное обеспечение для морфологической диагностики


ivenus.ai
Удаленное диагностирование заболеваний вен
Celly.ai
Автоматизация лабораторной микроскопии при помощи ИИ


EyeMove
Программа по выявлению признаков болезни Паркинсона по движению глаз


Микроциркуляция
Программный комплекс машинного обучения, измеряющий микрососуды глаза
Компьютерное зрение
СППВР
Другое
Система объединяет ряд инструментов для оценки состояния здоровья человека, мониторинга и контроля факторов риска развития заболеваний
ИИ-Гиппократ
Информационно-интеллектуальная система, основанная на экспертных знаниях и изучении историй болезней многочисленных пациентов
Джейн
Сервис поддержки принятия врачебных решений


MedicBK
Программы и технологии на основе искусственного интеллекта, которые используются для диагностики и поддержки врачебных решений

Искусственный интеллект

Компьютерное зрение
СППВР
Другое
Выполняет трехмерную томографическую реконструкцию объектов разной природы по набору рентгеновских проекций


Smart Tomo Engine
Интеллектуальная разработка и лабораторное тестирование лекарств
Ребис
Платформа ИИ, прогнозирующая физические свойства химических соединений


Syntelly
Программа для голосового заполнения медицинской документации


Voice2Med
Программы и технологии на основе искусственного интеллекта, которые используются для диагностики и поддержки врачебных решений

Искусственный интеллект

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Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Генеральный партнер — Московский
центр инновационных технологий в здравоохранении
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите стать участником HealthTech MAP, пишите на [email protected]. В теме письма не забудьте указать название карты, на которую хотите попасть
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
RB.RU (https://rb.ru/) и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении начали готовить карту HealthTech MAP еще в начале весны 2022 года. Основными критериями для попадания на карту были: инновационность, активность в соцсетях, стадия развития проекта — не ниже MVP, а также наличие производства и/или штаб-квартиры в России. Все собранные проекты соответствовали критериям на момент сбора карты в период с 11 марта 2022 по 22 августа 2022 г.


По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
HealthTech Map — искусственный интеллект