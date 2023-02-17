HealthTech Map — медицинские изделия

HealthTech MAP
Карта инновационных проектов в сфере здравоохранения
Интерактивный гид по российскому сегменту HealthTech, который будет полезен предпринимателям, инвесторам, научному и медицинскому сообществам, а также всем заинтересованным
300+ участников
— проекты, получившие поддержку от Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Medtech.moscow
Критерии для добавления на карту, структура, а также сами проекты были отобраны и установлены Медтехом
Производители инновационных и высокотехнологичных медицинских помощников, аппаратов, приборов и стоматологических изделий
Программно-аппаратный комплекс длительного мониторинга ЭКГ
Медицинские изделия
Медицинские помощники
Аппаратные комплексы
Медицинские приборы
Стоматология
Другое
Комплексное решение для медицинской идентификации в экстренной ситуации
Портативный мобильный анализатор поля зрения
Медицинское устройство для непрерывного подкожного введения инсулина
Клипса-трекер динамики глюкозы
Аппаратно-программный комплекс динамического дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями
Цифровые устройства для будущих родителей
Системы диагностики, профилактики и мониторинга здоровья с помощью цифровых устройств и сервисов
Решение для мониторинга сердечной активности
Электрокардиограф для повседневного использования
Телемедицинская система для оценки жизнедеятельности плода во время беременности и родов
Система дистанционного кардиотокографического мониторирования «ФМП»
Роботизированный автономный комплекс для проведения ультразвуковой диагностики
Производители инновационных и высокотехнологичных медицинских помощников, аппаратов, приборов и стоматологических изделий
Медицинские изделия
Медицинские помощники
Аппаратные комплексы
Медицинские приборы
Стоматология
Другое
Фетальные мониторы с автоматическим анализом для объективной оценки состояния плода
Инновационная компания по разработке и производству медицинских симуляторов
Персонифицированная медицинская симуляция, позволяющая в полуавтоматическом режиме провести симуляцию эндоваскулярной операции на фактической анатомии планового пациента
Система хирургической навигации с возможностью протоколирования
Компания специализируется в разработке и производстве высокотехнологичных медицинских изделий и программного обеспечения
Аппаратно-программный комплекс для цифровой патоморфологии
Разработчики медицинской робототехники
Тренажер для проведения эндоваскулярных операций
Компания, разрабатывающая аппараты для вакуум-инстилляционной терапии и лечения тяжелых ран
Производитель медицинского ультразвукового диагностического оборудования
Производители инновационных и высокотехнологичных медицинских помощников, аппаратов, приборов и стоматологических изделий
Медицинские изделия
Медицинские помощники
Аппаратные комплексы
Медицинские приборы
Стоматология
Другое
Производитель кардиологического и электро-физиологического оборудования для диагностики и лечения нарушений ритма сердца
Медицинский аппарат для обработки холодной плазмой
Производитель медицинских приборов: ЭКГ, теле-ЭКГ, персональные кардиографы
Полуавтоматический анализатор мочи с применением технологий ИИ
Медико-биологические исследования и разработки научных и медицинских приборов
Цифровой ультразвуковой ингалятор — медицинский прибор нового поколения, объединяющий в себе возможности технологии управляемого распыления и цифровой контроль лечения
Разработчик аналитических приборов: масс-спектрометров, спектрометров подвижности в сочетании с газовыми и жидкостными хроматографами
Производитель тромбоэластографов
Компактный пастеризатор для экспресс-обеззараживания грудного молока
Инновационная система дентальных имплантатов с управляемой биоинтеграцией
Медицинские помощники
Аппаратные комплексы
Медицинские приборы
Стоматология
Другое
Производители инновационных и высокотехнологичных медицинских помощников, аппаратов, приборов и стоматологических изделий
Медицинские изделия
Центр навигационной хирургии
Инновационная эндодонтическая система с 7 компонентами
Карпульный инъектор с анестетическим раствором
Медицинские помощники
Аппаратные комплексы
Медицинские приборы
Стоматология
Другое
Производители инновационных и высокотехнологичных медицинских помощников, аппаратов, приборов и стоматологических изделий
Медицинские изделия
Автоинъектор для самостоятельного выполнения внутримышечных и подкожных инъекций
Игла-локализатор для маркировки и мониторинга первичной опухоли и регионарных метастазов в процессе лечения рака молочной железы
Разработчик и производитель линейки инновационных медицинских изделий из усиленной титановой микропроволоки
Мобильный сенсорно-интерактивный стенд с программным продуктом для обеспечения населения медицинскими ортопедическими изделиями
Технология создания объёмных моделей на клеточной основе с использованием 3D-печати, при которой сохраняются функции и жизнеспособность клеток
Браслет для остановки кровотечения после внутрисосудистых операций
Серийные медицинские изделия и инструменты, изготавливаемые с применением 3D-печати
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HealthTech-проект AIBY запустил сервис телемедицины. Компания направила на развитие soft-продуктов, куда относит новый сервис, $1,6 млн из $2,4 млн, привлеченных ранее от бизнес-ангелов.
HealthTech-компания AIBY запустила сервис телемедицины
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Генеральный партнер — Московский
центр инновационных технологий в здравоохранении
центр инновационных технологий в здравоохранении
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите стать участником HealthTech MAP, пишите на [email protected]. В теме письма не забудьте указать название карты, на которую хотите попасть
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
RB.RU (https://rb.ru/) и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении начали готовить карту HealthTech MAP еще в начале весны 2022 года. Основными критериями для попадания на карту были: инновационность, активность в соцсетях, стадия развития проекта — не ниже MVP, а также наличие производства и/или штаб-квартиры в России. Все собранные проекты соответствовали критериям на момент сбора карты в период с 11 марта 2022 по 22 августа 2022 г.
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
HealthTech Map — медицинские изделияНаталия Рябцева