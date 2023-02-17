HealthTech Map — медицинские изделия

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HealthTech MAP

Карта инновационных проектов в сфере здравоохранения
Интерактивный гид по российскому сегменту HealthTech, который будет полезен предпринимателям, инвесторам, научному и медицинскому сообществам, а также всем заинтересованным
300+ участников
Омиксные технологии
Искусственный интеллект
Лекарственные препараты
Программное обеспечение
Медицинские изделия
Технические средства реабилитации
Протезы, импланты и материалы для регенерации
Биобанки
Медицинская диагностика
Расходные материалы
— проекты, получившие поддержку от Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Medtech.moscow


Критерии для добавления на карту, структура, а также сами проекты были отобраны и установлены Медтехом
Производители инновационных и высокотехнологичных медицинских помощников, аппаратов, приборов и стоматологических изделий
Программно-аппаратный комплекс длительного мониторинга ЭКГ


Vitappio

Медицинские изделия

Медицинские помощники
Аппаратные комплексы
Медицинские приборы
Стоматология
Другое
Комплексное решение для медицинской идентификации в экстренной ситуации


QRepublik
Портативный мобильный анализатор поля зрения


Total Vision
Медицинское устройство для непрерывного подкожного введения инсулина


BetaPump
Клипса-трекер динамики глюкозы


AnnNigm
Аппаратно-программный комплекс динамического дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями


InMe

Цифровые устройства для будущих родителей

Mamate
Системы диагностики, профилактики и мониторинга здоровья с помощью цифровых устройств и сервисов


Klu
Решение для мониторинга сердечной активности


Ritmer
Электрокардиограф для повседневного использования


CardioQVARK
Телемедицинская система для оценки жизнедеятельности плода во время беременности и родов


Usontec
Система дистанционного кардиотокографического мониторирования «ФМП»


Бипульс
Роботизированный автономный комплекс для проведения ультразвуковой диагностики


RoboScan
Производители инновационных и высокотехнологичных медицинских помощников, аппаратов, приборов и стоматологических изделий

Медицинские изделия

Медицинские помощники
Аппаратные комплексы
Медицинские приборы
Стоматология
Другое
Фетальные мониторы с автоматическим анализом для объективной оценки состояния плода


Спектормед
Инновационная компания по разработке и производству медицинских симуляторов


EIDOS Medicine
Ensim
Персонифицированная медицинская симуляция, позволяющая в полуавтоматическом режиме провести симуляцию эндоваскулярной операции на фактической анатомии планового пациента


Autoplan
Система хирургической навигации с возможностью протоколирования


Medical computer systems
Компания специализируется в разработке и производстве высокотехнологичных медицинских изделий и программного обеспечения


Аппаратно-программный комплекс для цифровой патоморфологии


RoboScope
Разработчики медицинской робототехники


MRobots
Тренажер для проведения эндоваскулярных операций


Левша
Компания, разрабатывающая аппараты для вакуум-инстилляционной терапии и лечения тяжелых ран


VitMedical
Производитель медицинского ультразвукового диагностического оборудования


Биосс
Производители инновационных и высокотехнологичных медицинских помощников, аппаратов, приборов и стоматологических изделий

Медицинские изделия

Медицинские помощники
Аппаратные комплексы
Медицинские приборы
Стоматология
Другое
Производитель кардиологического и электро-физиологического оборудования для диагностики и лечения нарушений ритма сердца


Lorge medical
Гелиос
Медицинский аппарат для обработки холодной плазмой


Производитель медицинских приборов: ЭКГ, теле-ЭКГ, персональные кардиографы


Ates Medica
Полуавтоматический анализатор мочи с применением технологий ИИ


Медлайф
Медико-биологические исследования и разработки научных и медицинских приборов


Абисенс
Цифровой ультразвуковой ингалятор — медицинский прибор нового поколения, объединяющий в себе возможности технологии управляемого распыления и цифровой контроль лечения


VivoSpiro
Разработчик аналитических приборов: масс-спектрометров, спектрометров подвижности в сочетании с газовыми и жидкостными хроматографами


Ionoscope
Производитель тромбоэластографов


Меднорд-Техника
SaveMyMilk
Компактный пастеризатор для экспресс-обеззараживания грудного молока


Инновационная система дентальных имплантатов с управляемой биоинтеграцией


НПК ЛИКОСТОМ
Медицинские помощники
Аппаратные комплексы
Медицинские приборы
Стоматология
Другое
Производители инновационных и высокотехнологичных медицинских помощников, аппаратов, приборов и стоматологических изделий

Медицинские изделия

Центр навигационной хирургии


Navitomia
Инновационная эндодонтическая система с 7 компонентами


Геософт
Имплантируемые изделия из биодеградируемых и композитных материалов


Прогресс4Био
Карпульный инъектор с анестетическим раствором


Aers-Med
Медицинские помощники
Аппаратные комплексы
Медицинские приборы
Стоматология
Другое
Производители инновационных и высокотехнологичных медицинских помощников, аппаратов, приборов и стоматологических изделий

Медицинские изделия

Автоинъектор для самостоятельного выполнения внутримышечных и подкожных инъекций


Комарик
Игла-локализатор для маркировки и мониторинга первичной опухоли и регионарных метастазов в процессе лечения рака молочной железы


Онколинн
Разработчик и производитель линейки инновационных медицинских изделий из усиленной титановой микропроволоки


ЭЛТИ
Мобильный сенсорно-интерактивный стенд с программным продуктом для обеспечения населения медицинскими ортопедическими изделиями


Ортокиоск
Технология создания объёмных моделей на клеточной основе с использованием 3D-печати, при которой сохраняются функции и жизнеспособность клеток


3D Bioprinting Solutions
Браслет для остановки кровотечения после внутрисосудистых операций


NewMan
CML
Серийные медицинские изделия и инструменты, изготавливаемые с применением 3D-печати


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Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Генеральный партнер — Московский
центр инновационных технологий в здравоохранении
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите стать участником HealthTech MAP, пишите на [email protected]. В теме письма не забудьте указать название карты, на которую хотите попасть
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
RB.RU (https://rb.ru/) и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении начали готовить карту HealthTech MAP еще в начале весны 2022 года. Основными критериями для попадания на карту были: инновационность, активность в соцсетях, стадия развития проекта — не ниже MVP, а также наличие производства и/или штаб-квартиры в России. Все собранные проекты соответствовали критериям на момент сбора карты в период с 11 марта 2022 по 22 августа 2022 г.


По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
HealthTech Map — медицинские изделия