HealthTech Map — протезы, импланты и материалы для регенерации

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HealthTech MAP

Карта инновационных проектов в сфере здравоохранения
Интерактивный гид по российскому сегменту HealthTech, который будет полезен предпринимателям, инвесторам, научному и медицинскому сообществам, а также всем заинтересованным
300+ участников
Омиксные технологии
Искусственный интеллект
Лекарственные препараты
Программное обеспечение
Медицинские изделия
Технические средства реабилитации
Протезы, импланты и материалы для регенерации
Биобанки
Медицинская диагностика
Расходные материалы
— проекты, получившие поддержку от Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Medtech.moscow


Критерии для добавления на карту, структура, а также сами проекты были отобраны и установлены Медтехом
Компании, занимающиеся разработкой и производством высокотехнологичных протезов и имплантов

Протезы, импланты и материалы для регенерации

Технологическая платформа в области материалов костной пластики с генными конструкциями


Гистографт
3D-печать медицинских изделий — индивидуальных эндопротезов и имплантатов


Ten MedPrint
Изготовление высокотехнологичных протезов


Моторика
Многофункциональный бионический протез руки для людей с различной степенью ампутации
Kleiber Bionics
Производитель всех видов современных протезов


Ортокосмос
Разработчики бионических протезов


MaxBionic
Производитель слуховых аппаратов


Ритм
Производитель аддитивных межпозвоночных кейджев


Pozvonoq
Изготовление индивидуальных ортезов


Здравпринт
Конструирование и изготовление эндопротезов крупных суставов


Трек-Э Композит
Разработка и производство протезов
СалютОрто
Дентальный имплант


NCTi
Cоздание биосовместимых и биостабильных материалов


IconLab

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RB.RU ищет инновационные проекты в сфере здравоохранения для добавления на карту HealthTech Map, партнером карты выступает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.


RB.RU собирает проекты для добавления на карту HealthTech Map




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Ученые из Израиля нашли способ продлить жизнь с помощью регулирования активности белка. Результаты их исследования говорят об успешных испытаниях метода на мышах – их продолжительность жизни удалось продлить почти на 50%.
Израильские ученые нашли способ продлить жизнь
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HealthTech-компания AIBY запустила сервис телемедицины
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Генеральный партнер — Московский
центр инновационных технологий в здравоохранении
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите стать участником HealthTech MAP, пишите на [email protected]. В теме письма не забудьте указать название карты, на которую хотите попасть
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
RB.RU (https://rb.ru/) и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении начали готовить карту HealthTech MAP еще в начале весны 2022 года. Основными критериями для попадания на карту были: инновационность, активность в соцсетях, стадия развития проекта — не ниже MVP, а также наличие производства и/или штаб-квартиры в России. Все собранные проекты соответствовали критериям на момент сбора карты в период с 11 марта 2022 по 22 августа 2022 г.


По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
HealthTech Map — протезы, импланты и материалы для регенерации