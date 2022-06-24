HealthTech-компания AIBY запустила сервис телемедицины

HealthTech-проект AIBY запустил сервис телемедицины. Компания направила на развитие soft-продуктов, куда относит новый сервис, $1,6 млн из $2,4 млн, привлеченных ранее от бизнес-ангелов.
В рамках телемедицинского сервиса пользователям будут доступны консультации более 800 врачей по 30 специальностям, сообщил RB.RU представитель компании. Сервис также предлагает 9 чекапов, программу по борьбе с выгоранием, анализ микробиоты, диагностические программы для детей и пациентов старшего возраста.
Компания прогнозирует, что 65% выручки в телемедицинском продукте принесет B2С-направление, 35% — B2B.
Что включает B2C-направление:
- Комплексные медицинские программы: первичные онлайн-консультации, анализы, чекапы, генетические тесты, персонализированные программы реабилитации и другое.
- Услуга Health Coach — консультантов в области превентивной медицины, которые формируют персональную карту здоровья и сопровождают пациента на всех этапах. Общение со специалистами проходит на собственной технологической платформе компании без переходов в мессенджеры и сторонние приложения.
- Чекап на дому. Услуга предоставляется в партнерстве с лабораториями РЖД-Медицина им. Н.А.Семашко, АНО «Центр биотической медицины» доктора Анатолия Викторовича Скального и «РузМед». После оплаты чекапа медсестра в согласованный временной интервал возьмет анализы на дому, а врачи AIBY предоставят расшифровку и рекомендации по дальнейшим обследованиям.
Что включает B2B-направление:
- Корпоративный конструктор медицинских решений. B2B-программа AIBY реализована в партнерстве с РЖД Медицина им. Семашко. Компаниям доступны передвижные комплексы, в которых сотрудники смогут пройти чекап, сдать анализы и получить консультацию врача без необходимости покидать рабочее место.
AIBY объединяет телемедицинский сервис, платформу ментального здоровья, образовательный продукт в сегменте wellness, зеркало-робот AIBY Smart Mirror и маркетплейс. Компанию основала Ольга Осокина.
Фото на обложке: Unsplash
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24 июня 2022