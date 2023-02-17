HealthTech Map — медицинская диагностика

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HealthTech MAP

Карта инновационных проектов в сфере здравоохранения
Интерактивный гид по российскому сегменту HealthTech, который будет полезен предпринимателям, инвесторам, научному и медицинскому сообществам, а также всем заинтересованным
300+ участников
Омиксные технологии
Искусственный интеллект
Лекарственные препараты
Программное обеспечение
Медицинские изделия
Технические средства реабилитации
Протезы, импланты и материалы для регенерации
Биобанки
Медицинская диагностика
Расходные материалы
— проекты, получившие поддержку от Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Medtech.moscow


Критерии для добавления на карту, структура, а также сами проекты были отобраны и установлены Медтехом
Компании-разработчики лабораторных реагентов и тест-систем

Медицинская диагностика

Разработчики рекомбинантных белков, цитокинов и факторов роста для использования в научных исследованиях и создания лекарственных средств


Sci-Store Lab
Разработка и производство тест-систем для молекулярной генетики


ТестГен
Тест-система, позволяющая определить резус-фактор плода по крови беременной женщины


Диасистемс (ТестГен)
Разработчик и производитель ферментов и наборов реагентов для молекулярной диагностики


Синген
Многоканальный микробиологический анализатор с наборами реагентов
Медтехнопарк
Компактный, автоматизированный и высокопропускной прибор российской разработки для внелабораторной экспресс-диагностики инфекций


Blitz
Высокотехнологичная медицинская компания, продукты которой являются эффективным инструментом для врачей в вопросах построения программ профилактики, лечения и управления рисками заболеваний


Basis Genomic
Разработчик и производитель расходных материалов для лабораторной медицины


Гем
Разработка и производство
экспресс-тестов на антитела и на антиген 
SARS-COV-2




RapidBio
Национальный центр генетических исследований


MyGenetics
Разработка тест-систем для проведения клинических лабораторных анализов в сухих пятнах крови


Формула гена
Разработка и внедрение современных неинвазивных методов диагностики


Isocarb
Разработка и производство диагностических тест-систем для лабораторий


DRD Biotech
Разработка и производство клинического лабораторного диагностикума на основе микрочипа


Семиотик
Производитель диагностических наборов и лекарственных препаратов


ЭКОлаб
Производитель наборов реагентов для лабораторной диагностики


Вектор Бест
Производство тест-систем (реагентов) для ПЦР и ИФА диагностики


Литех
Производство антител/тест-систем для
иммуногистохимической диагностики онкологических заболеваний



PrimeBioMed
Разработка, производство и реализация сырья, реагентов и тест-систем, применяемых для in vitro диагностики инфекционных, опухолевых, гормональных и аутоиммунных заболеваний


НПО Диагностические системы
Разработка и внедрение средств диагностики, визуализации и лечения социально-значимых заболеваний на основе искусственных антител


Aptamerlab
Разработчик и производитель современных тест-систем в области молекулярной биологии и медицины


Gordiz
Разработка и производство реагентов для ИФА и ПЦР


Алкор Био
Компания специализируется на интерпретации генетических данных для спорта и фитнеса
Спортивная генетика

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Будущее рынка онлайн-агрегаторов психологов: что поможет развитию?
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RB.RU ищет инновационные проекты в сфере здравоохранения для добавления на карту HealthTech Map, партнером карты выступает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.


RB.RU собирает проекты для добавления на карту HealthTech Map




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Ученые из Израиля нашли способ продлить жизнь с помощью регулирования активности белка. Результаты их исследования говорят об успешных испытаниях метода на мышах – их продолжительность жизни удалось продлить почти на 50%.
Израильские ученые нашли способ продлить жизнь
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HealthTech-проект AIBY запустил сервис телемедицины. Компания направила на развитие soft-продуктов, куда относит новый сервис, $1,6 млн из $2,4 млн, привлеченных ранее от бизнес-ангелов.
HealthTech-компания AIBY запустила сервис телемедицины
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Генеральный партнер — Московский
центр инновационных технологий в здравоохранении
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите стать участником HealthTech MAP, пишите на [email protected]. В теме письма не забудьте указать название карты, на которую хотите попасть
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
RB.RU (https://rb.ru/) и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении начали готовить карту HealthTech MAP еще в начале весны 2022 года. Основными критериями для попадания на карту были: инновационность, активность в соцсетях, стадия развития проекта — не ниже MVP, а также наличие производства и/или штаб-квартиры в России. Все собранные проекты соответствовали критериям на момент сбора карты в период с 11 марта 2022 по 22 августа 2022 г.


По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
HealthTech Map — медицинская диагностика