HealthTech Map — медицинская диагностика

HealthTech MAP
Карта инновационных проектов в сфере здравоохранения
Интерактивный гид по российскому сегменту HealthTech, который будет полезен предпринимателям, инвесторам, научному и медицинскому сообществам, а также всем заинтересованным
300+ участников
— проекты, получившие поддержку от Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Medtech.moscow
Критерии для добавления на карту, структура, а также сами проекты были отобраны и установлены Медтехом
Компании-разработчики лабораторных реагентов и тест-систем
Медицинская диагностика
Разработчики рекомбинантных белков, цитокинов и факторов роста для использования в научных исследованиях и создания лекарственных средств
Разработка и производство тест-систем для молекулярной генетики
Тест-система, позволяющая определить резус-фактор плода по крови беременной женщины
Разработчик и производитель ферментов и наборов реагентов для молекулярной диагностики
Многоканальный микробиологический анализатор с наборами реагентов
Компактный, автоматизированный и высокопропускной прибор российской разработки для внелабораторной экспресс-диагностики инфекций
Высокотехнологичная медицинская компания, продукты которой являются эффективным инструментом для врачей в вопросах построения программ профилактики, лечения и управления рисками заболеваний
Разработчик и производитель расходных материалов для лабораторной медицины
Разработка и производство
экспресс-тестов на антитела и на антиген
SARS-COV-2
экспресс-тестов на антитела и на антиген
SARS-COV-2
Национальный центр генетических исследований
Разработка тест-систем для проведения клинических лабораторных анализов в сухих пятнах крови
Разработка и внедрение современных неинвазивных методов диагностики
Разработка и производство диагностических тест-систем для лабораторий
Разработка и производство клинического лабораторного диагностикума на основе микрочипа
Производитель диагностических наборов и лекарственных препаратов
Производитель наборов реагентов для лабораторной диагностики
Производство тест-систем (реагентов) для ПЦР и ИФА диагностики
Производство антител/тест-систем для
иммуногистохимической диагностики онкологических заболеваний
иммуногистохимической диагностики онкологических заболеваний
Разработка, производство и реализация сырья, реагентов и тест-систем, применяемых для in vitro диагностики инфекционных, опухолевых, гормональных и аутоиммунных заболеваний
Разработка и внедрение средств диагностики, визуализации и лечения социально-значимых заболеваний на основе искусственных антител
Разработчик и производитель современных тест-систем в области молекулярной биологии и медицины
Разработка и производство реагентов для ИФА и ПЦР
Компания специализируется на интерпретации генетических данных для спорта и фитнеса
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HealthTech-компания AIBY запустила сервис телемедицины
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Генеральный партнер — Московский
центр инновационных технологий в здравоохранении
центр инновационных технологий в здравоохранении
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите стать участником HealthTech MAP, пишите на [email protected]. В теме письма не забудьте указать название карты, на которую хотите попасть
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
RB.RU (https://rb.ru/) и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении начали готовить карту HealthTech MAP еще в начале весны 2022 года. Основными критериями для попадания на карту были: инновационность, активность в соцсетях, стадия развития проекта — не ниже MVP, а также наличие производства и/или штаб-квартиры в России. Все собранные проекты соответствовали критериям на момент сбора карты в период с 11 марта 2022 по 22 августа 2022 г.
По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
HealthTech Map — медицинская диагностикаНаталия Рябцева