HealthTech Map — расходные материалы

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HealthTech MAP

Карта инновационных проектов в сфере здравоохранения
Интерактивный гид по российскому сегменту HealthTech, который будет полезен предпринимателям, инвесторам, научному и медицинскому сообществам, а также всем заинтересованным
300+ участников
Омиксные технологии
Искусственный интеллект
Лекарственные препараты
Программное обеспечение
Медицинские изделия
Технические средства реабилитации
Протезы, импланты и материалы для регенерации
Биобанки
Медицинская диагностика
Расходные материалы
— проекты, получившие поддержку от Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Medtech.moscow


Критерии для добавления на карту, структура, а также сами проекты были отобраны и установлены Медтехом

Расходные материалы

Компании, занимающиеся разработкой, тестированием и производством инновационных расходных материалов


Высокопористое раневое покрытие Хитокол в форме аэрогеля для местного лечения трудно заживающих гнойных ран различной этиологии
Хитокол
Система безболезненной малоинвазивной внутрикожной доставки вакцин и лекарственного препарата с контролем дозировки и глубины проникновения


SKINPORT
Производитель инновационных раневых покрытий для лечения ран различной этиологии


НАПОЛИ
Создание биомедицинского продукта для лечения ожогов и длительно незаживающих ран
Криофит
МедиКрафт
Производитель контактных сред для инструментальной диагностики в медицине (ЭКГ, УЗИ и др.)
Evers group Rus
Производитель инновационных и традиционных медицинских изделий: жидкая аэрозольная повязка «Пентазоль», пленка липкая операционная Help и др.
Angioline
Разработчик и производитель медицинских изделий для ангиопластики и стентирования, а также шовных материалов

Novoskin
Раневое покрытие для местного лечения ожогов II-III степеней, вялотекущих неинфицированных ран, посттравматических ран, трофических язв, отморожений и пролежней, буллезного эпидермолиза и т.д.


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О том, как развивается рынок онлайн-агрегаторов для психологов, почему сегодня в нише востребованы сервисы полного цикла рассказывает Ольга Осокина, основатель healthtech-компании AIBY.
Будущее рынка онлайн-агрегаторов психологов: что поможет развитию?
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RB.RU ищет инновационные проекты в сфере здравоохранения для добавления на карту HealthTech Map, партнером карты выступает Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.


RB.RU собирает проекты для добавления на карту HealthTech Map




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Ученые из Израиля нашли способ продлить жизнь с помощью регулирования активности белка. Результаты их исследования говорят об успешных испытаниях метода на мышах – их продолжительность жизни удалось продлить почти на 50%.
Израильские ученые нашли способ продлить жизнь
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HealthTech-проект AIBY запустил сервис телемедицины. Компания направила на развитие soft-продуктов, куда относит новый сервис, $1,6 млн из $2,4 млн, привлеченных ранее от бизнес-ангелов.
HealthTech-компания AIBY запустила сервис телемедицины
Со всеми картами можете ознакомиться по ссылке rb.ru/maps
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Генеральный партнер — Московский
центр инновационных технологий в здравоохранении
Карта регулярно обновляется. Если вы хотите стать участником HealthTech MAP, пишите на [email protected]. В теме письма не забудьте указать название карты, на которую хотите попасть
С критериями отбора проектов можно ознакомиться по ссылке
RB.RU (https://rb.ru/) и Московский центр инновационных технологий в здравоохранении начали готовить карту HealthTech MAP еще в начале весны 2022 года. Основными критериями для попадания на карту были: инновационность, активность в соцсетях, стадия развития проекта — не ниже MVP, а также наличие производства и/или штаб-квартиры в России. Все собранные проекты соответствовали критериям на момент сбора карты в период с 11 марта 2022 по 22 августа 2022 г.


По вопросам партнерства — [email protected]
Наталия Рябцева
HealthTech Map — расходные материалы