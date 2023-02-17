HealthTech MAP

Карта инновационных проектов в сфере здравоохранения
Интерактивный гид по российскому сегменту HealthTech, который будет полезен предпринимателям, инвесторам, научному и медицинскому сообществам, а также всем заинтересованным
300+ участников
Омиксные технологии
Искусственный интеллект
Лекарственные препараты
Программное обеспечение
Медицинские изделия
Технические средства реабилитации
Протезы, импланты и материалы для регенерации
Биобанки
Медицинская диагностика
Расходные материалы
— проекты, получившие поддержку от Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Medtech.moscow


Критерии для добавления на карту, структура, а также сами проекты были отобраны и установлены Медтехом
Управление и автоматизация
Мониторинг
Wellness
Цифровые сервисы для анализа закупок лекарственных средств, наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, улучшения качества услуг клиник, обучения медицинских работников и другие полезные решения от российских компаний

Программное обеспечение

Агрегаторы
Телемедицина
База данных
VR
МИС
Другое
Решение для быстрого и автоматизированного анализа закупок лекарственных средств


PharmFrame
Цифровая платформа проведения наблюдательных программ для врачей


RXobservatory
Платформа для проведения и интеграции клинических и постмаркетинговых испытаний на базе единого цифрового медико-информационного пространства


INMEDICUM
ПО для автоматизации процессов учета и обслуживания медицинского оборудования
KITACTIVE
Unim
Облачное программное обеспечение для осуществления морфологической диагностики


Retina.AI
Цифровая облачная офтальмологическая платформа


Цифровая логистика
Программное обеспечение для управления логистическими процессами медицинского сектора (лаборатории)


Инфоклиника
Разработчики различных решений для клиник, стоматологий и лабораторий


Medicalapps
Разработчики мобильных приложений для клиник


первый.Бит
Программы для автоматизации медицинских организаций на базе 1С


ClinicIQ
Онлайн-сервис для управления клиникой


Universe медицина
CRM-система для медицинских клиник


MedicalCRM
Облачная CRM-система для медицинских центров


СП.АРМ
Разработчик IT-решений в сфере здравоохранения


ismos
Медицинкая информационная платформа для автоматизации медосмотров


N3.Health
Облачный сервис для обмена информацией о здоровье между участниками рынка частной медицины и с государственными информационными системами в сфере здравоохранения
Нетрика.Медицина
Разработчик интеграционных
IT-решений для цифрового здравоохранения



Smart delta systems
Разработчик ПО для медицинских организаций


Техлаб
Сервисы цифрового здравоохранения


OnDoc
Система менеджмента пациентов


Единый медицинский портал
Экосистема цифрового здравоохранения


ITco
Разработчик IT-рещений для анализа и работы с медицинскими данными


Bregis
Разработчик решений для автоматизации клинико-диагностических лабораторий


InnovaSystem
Клиент-серверное сетевое решение для автоматизации клинико-диагностических лабораторий, с использованием облачных и WEB-технологий


Across
Разработчик IT-решений для автоматизации лабораторий


Dental PRO
Программа автоматизации стоматологических клиник


IDent
Программа для ведения учета в стоматологических клиниках


iStom
Программа для автоматизации стоматологических клиник


Инфодент
Медицинская информационная система для стоматологий


Dental4windows
Разработчики решений по автоматизации клиник и стоматологий


2v Стоматология
ПО для автоматизации стоматологии


Dental CRM
Облачная система администрирования для стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий


Dentaltap
Облачная программа для автоматизации стоматологических клиник


Data Matrix
SaaS-продукты для проведения клинических исследований


Дозатор ПОАК
Калькулятор для рассчета дозировки лекарств


MVS
Управление и мониторинг работы в операционных залах с использованием телемедицинских технологий


RadLab
Радиологическая система для врачей и отделений


Управление и автоматизация
Мониторинг
Wellness
Агрегаторы
Телемедицина
База данных
VR
МИС
Другое
Цифровые сервисы для анализа закупок лекарственных средств, наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, улучшения качества услуг клиник, обучения медицинских работников и другие полезные решения от российских компаний

Программное обеспечение

Сервисы цифровой терапии для пациентов с хроническими заболеваниями


Здоровье.ру
Компания, занимающаяся проверкой действующего вещества на наличие клинических исследований в международных базах данных по принципам доказательной медицины


MedIQ
Дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов


TeleMedHub
Разработка цифровых решений для организации медпомощи пациентам со злокачественными новообразованиями


MiraMedix
NOE Artificial Intelligence
Система анализа данных пациента, которая выявляет предрасположенность и наличие малейших нарушений зрения


Actenzo
Мониторинг параметров организма при помощи облачных технологий и ИИ


ОНКОР
Система мониторинга онкологических пациентов, предназначенная для комплексной информатизации онкологической службы


Helzy
Сервис проверки симптомов и возможных заболеваний


Biot
Сервис дистанционного мониторинга здоровья


VIA MD
Онлайн-сервис для диагностики мозга после инсульта, травм и заболеваний нервной системы


Clover
Календарь менструаций


Mom Life
Социальная сеть для мам и будущих родителей


Беременность Timskiy
Приложение для беременных


Трансплант
Система для долгосрочного дистанционного наблюдения и ведения пациента после трансплантации


Управление и автоматизация
Мониторинг
Wellness
Агрегаторы
Телемедицина
База данных
VR
МИС
Другое
Цифровые сервисы для анализа закупок лекарственных средств, наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, улучшения качества услуг клиник, обучения медицинских работников и другие полезные решения от российских компаний

Программное обеспечение

Система поддержки терапии пищевого поведения


Hungrie
Сервис для персонализированного подбора витаминов


Bioniq
Сервис для подбора и работы с психологом


MHappy
Сервис видеоконсультаций с психологом


ЯСНО
Alter
Сервис для подбора и работы с психологом


YouTalk
Сервис для подбора и работы с психологом


Connect
Сервис для подбора и работы с психологом


Zigmund.online
Сервис для подбора и работы с психологом


Новая практика
Сервис для подбора и работы с психологом


PsyChat
Чат с психологом


Инсайт
Сервис для подбора и работы с психологом


Mета
Сервис для подбора и работы с психологом


Спокойно
Сервис для подбора и работы с психологом


ViPsy
Сервис для подбора и работы с психологом


iCognito
Онлайн-курсы психологической самопомощи в формате чат-ботов в мобильных приложениях


Help.Point
Сервис для подбора и работы с психологом


Cознание
Сервис для подбора и работы с психологом


Брейн Билд
Сервис для подбора и работы с психологом


AIBY
Платформа ментального здоровья


StayFit
Приложение для корпоративного спорта и wellbeing-программы


SmartTeam
Решение для мониторинга и анализа состояния здоровья сотрудников


Нобилис
Современные технологии управления корпоративным здоровьем


Safe-operator
Решение для автоматизации медицинского обследования и мониторинга показателей состояния здоровья сотрудников


Kale
Корпоративный чат-бот для развития и поддержания благополучия в области ментального здоровья


TakeCares
Горячая линия психологической поддержки и аналитика психологического состояния сотрудников


Понимаю
Сервис психологической поддержки сотрудников


Управление и автоматизация
Мониторинг
Wellness
Агрегаторы
Телемедицина
База данных
VR
МИС
Другое
Цифровые сервисы для анализа закупок лекарственных средств, наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, улучшения качества услуг клиник, обучения медицинских работников и другие полезные решения от российских компаний

Программное обеспечение

Приложение для заботы о здоровье


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