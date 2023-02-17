HealthTech MAP
Карта инновационных проектов в сфере здравоохранения
Интерактивный гид по российскому сегменту HealthTech, который будет полезен предпринимателям, инвесторам, научному и медицинскому сообществам, а также всем заинтересованным
300+ участников
— проекты, получившие поддержку от Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Medtech.moscow
Критерии для добавления на карту, структура, а также сами проекты были отобраны и установлены Медтехом
Управление и автоматизация
Мониторинг
Wellness
Цифровые сервисы для анализа закупок лекарственных средств, наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, улучшения качества услуг клиник, обучения медицинских работников и другие полезные решения от российских компаний
Программное обеспечение
Агрегаторы
Телемедицина
База данных
VR
МИС
Другое
Решение для быстрого и автоматизированного анализа закупок лекарственных средств
Цифровая платформа проведения наблюдательных программ для врачей
Платформа для проведения и интеграции клинических и постмаркетинговых испытаний на базе единого цифрового медико-информационного пространства
ПО для автоматизации процессов учета и обслуживания медицинского оборудования
Облачное программное обеспечение для осуществления морфологической диагностики
Цифровая облачная офтальмологическая платформа
Программное обеспечение для управления логистическими процессами медицинского сектора (лаборатории)
Разработчики различных решений для клиник, стоматологий и лабораторий
Разработчики мобильных приложений для клиник
Программы для автоматизации медицинских организаций на базе 1С
Онлайн-сервис для управления клиникой
CRM-система для медицинских клиник
Облачная CRM-система для медицинских центров
Разработчик IT-решений в сфере здравоохранения
Медицинкая информационная платформа для автоматизации медосмотров
Облачный сервис для обмена информацией о здоровье между участниками рынка частной медицины и с государственными информационными системами в сфере здравоохранения
Разработчик интеграционных
IT-решений для цифрового здравоохранения
IT-решений для цифрового здравоохранения
Разработчик ПО для медицинских организаций
Сервисы цифрового здравоохранения
Система менеджмента пациентов
Экосистема цифрового здравоохранения
Разработчик IT-рещений для анализа и работы с медицинскими данными
Разработчик решений для автоматизации клинико-диагностических лабораторий
Клиент-серверное сетевое решение для автоматизации клинико-диагностических лабораторий, с использованием облачных и WEB-технологий
Разработчик IT-решений для автоматизации лабораторий
Программа автоматизации стоматологических клиник
Программа для ведения учета в стоматологических клиниках
Программа для автоматизации стоматологических клиник
Медицинская информационная система для стоматологий
Разработчики решений по автоматизации клиник и стоматологий
ПО для автоматизации стоматологии
Облачная система администрирования для стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий
Облачная программа для автоматизации стоматологических клиник
SaaS-продукты для проведения клинических исследований
Калькулятор для рассчета дозировки лекарств
Управление и мониторинг работы в операционных залах с использованием телемедицинских технологий
Радиологическая система для врачей и отделений
Управление и автоматизация
Мониторинг
Wellness
Агрегаторы
Телемедицина
База данных
VR
МИС
Другое
Цифровые сервисы для анализа закупок лекарственных средств, наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, улучшения качества услуг клиник, обучения медицинских работников и другие полезные решения от российских компаний
Программное обеспечение
Сервисы цифровой терапии для пациентов с хроническими заболеваниями
Компания, занимающаяся проверкой действующего вещества на наличие клинических исследований в международных базах данных по принципам доказательной медицины
Дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов
Разработка цифровых решений для организации медпомощи пациентам со злокачественными новообразованиями
Система анализа данных пациента, которая выявляет предрасположенность и наличие малейших нарушений зрения
Мониторинг параметров организма при помощи облачных технологий и ИИ
Система мониторинга онкологических пациентов, предназначенная для комплексной информатизации онкологической службы
Сервис проверки симптомов и возможных заболеваний
Сервис дистанционного мониторинга здоровья
Онлайн-сервис для диагностики мозга после инсульта, травм и заболеваний нервной системы
Календарь менструаций
Социальная сеть для мам и будущих родителей
Приложение для беременных
Система для долгосрочного дистанционного наблюдения и ведения пациента после трансплантации
Управление и автоматизация
Мониторинг
Wellness
Агрегаторы
Телемедицина
База данных
VR
МИС
Другое
Цифровые сервисы для анализа закупок лекарственных средств, наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, улучшения качества услуг клиник, обучения медицинских работников и другие полезные решения от российских компаний
Программное обеспечение
Система поддержки терапии пищевого поведения
Сервис для персонализированного подбора витаминов
Сервис для подбора и работы с психологом
Сервис видеоконсультаций с психологом
Сервис для подбора и работы с психологом
Сервис для подбора и работы с психологом
Сервис для подбора и работы с психологом
Сервис для подбора и работы с психологом
Сервис для подбора и работы с психологом
Чат с психологом
Сервис для подбора и работы с психологом
Сервис для подбора и работы с психологом
Сервис для подбора и работы с психологом
Сервис для подбора и работы с психологом
Онлайн-курсы психологической самопомощи в формате чат-ботов в мобильных приложениях
Сервис для подбора и работы с психологом
Сервис для подбора и работы с психологом
Сервис для подбора и работы с психологом
Платформа ментального здоровья
Приложение для корпоративного спорта и wellbeing-программы
Решение для мониторинга и анализа состояния здоровья сотрудников
Современные технологии управления корпоративным здоровьем
Решение для автоматизации медицинского обследования и мониторинга показателей состояния здоровья сотрудников
Корпоративный чат-бот для развития и поддержания благополучия в области ментального здоровья
Горячая линия психологической поддержки и аналитика психологического состояния сотрудников
Сервис психологической поддержки сотрудников
Управление и автоматизация
Мониторинг
Wellness
Агрегаторы
Телемедицина
База данных
VR
МИС
Другое
Цифровые сервисы для анализа закупок лекарственных средств, наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, улучшения качества услуг клиник, обучения медицинских работников и другие полезные решения от российских компаний
Программное обеспечение
Приложение для заботы о здоровье