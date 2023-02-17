HealthTech MAP

Управление и автоматизация

Мониторинг

Wellness

Цифровые сервисы для анализа закупок лекарственных средств, наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, улучшения качества услуг клиник, обучения медицинских работников и другие полезные решения от российских компаний

Программное обеспечение

Агрегаторы

Телемедицина

База данных

VR

МИС

Другое

Решение для быстрого и автоматизированного анализа закупок лекарственных средств





Цифровая платформа проведения наблюдательных программ для врачей





Платформа для проведения и интеграции клинических и постмаркетинговых испытаний на базе единого цифрового медико-информационного пространства





ПО для автоматизации процессов учета и обслуживания медицинского оборудования

Облачное программное обеспечение для осуществления морфологической диагностики





Цифровая облачная офтальмологическая платформа





Программное обеспечение для управления логистическими процессами медицинского сектора (лаборатории)





Разработчики различных решений для клиник, стоматологий и лабораторий





Разработчики мобильных приложений для клиник





Программы для автоматизации медицинских организаций на базе 1С





Онлайн-сервис для управления клиникой





CRM-система для медицинских клиник





Облачная CRM-система для медицинских центров





Разработчик IT-решений в сфере здравоохранения





Медицинкая информационная платформа для автоматизации медосмотров





Облачный сервис для обмена информацией о здоровье между участниками рынка частной медицины и с государственными информационными системами в сфере здравоохранения

Разработчик интеграционных

IT-решений для цифрового здравоохранения





Разработчик ПО для медицинских организаций





Сервисы цифрового здравоохранения





Система менеджмента пациентов





Экосистема цифрового здравоохранения





Разработчик IT-рещений для анализа и работы с медицинскими данными





Разработчик решений для автоматизации клинико-диагностических лабораторий





Клиент-серверное сетевое решение для автоматизации клинико-диагностических лабораторий, с использованием облачных и WEB-технологий





Разработчик IT-решений для автоматизации лабораторий





Программа автоматизации стоматологических клиник





Программа для ведения учета в стоматологических клиниках





Программа для автоматизации стоматологических клиник





Медицинская информационная система для стоматологий





Разработчики решений по автоматизации клиник и стоматологий





ПО для автоматизации стоматологии





Облачная система администрирования для стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий





Облачная программа для автоматизации стоматологических клиник





SaaS-продукты для проведения клинических исследований





Калькулятор для рассчета дозировки лекарств





Управление и мониторинг работы в операционных залах с использованием телемедицинских технологий



