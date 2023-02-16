Российский HealthTech 2020-2022: обзор и взгляд в будущее

RB.RU поговорил с инвесторами, стартапами и экспертами, чтобы отметить знаковые сделки в отрасли, выделить главное, что происходит в российском HealthTech сегодня, и представить, как этот рынок будет развиваться дальше.

Отечественный HealthTech — часть глобального рынка, подверженная общим трендам. Главное событие прошлого года выводит задачи развития инноваций на первый план, а изрядное количество успешных российских проектов позволяет смотреть в будущее хоть и с умеренным, но оптимизмом.

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По данным агентства Smart Ranking, оборот MedTech-рынка (суммарная выручка топ-40 компаний) за 2022 год составил около 19,6 млрд рублей без учета онлайн-аптек и фармы. Согласно результатам «Анализа рынка медицинских технологий в России» от BusinesStat, в 2021 году году объем рынка MedTech составил 13,9 млрд рублей. Причем 6 млрд из них, по данным VEB Ventures, пришлось на решения для телемедицины, развитие которых подстегнула пандемия Covid-19. Считается, что благодаря развитию технологий к 2030 году примерно 25 млн пациентов в РФ смогут дистанционно наблюдаться у врачей.

Михаил Беляндинов, основатель BestDoctor

«Ценность медицины сильно возросла и стала очевидной. Выросло проникновение онлайн-консультаций, и они стали нормой. Люди в целом обратили больше внимания на свое здоровье — это последствия не только пандемии, но и более долгосрочного тренда на осознанность, внимательное отношение к себе и в частности к своему здоровью. Одно дополнило другое, в результате мы увидели, что за последние годы объем инвестиций в MedTech кратно вырос».

В топ отраслей также входят системы поддержки принятия врачебных решений, сервисы для поддержания здоровья и ПО для больниц. Эти тренды, выявленные аналитиками BusinesStat, подтверждает и список крупных инвестиций в российские стартапы за последние два года.

Топ сделок за два года

Лекарства и виртуальная клиника

В перечень самых крупных вложенией отечественных инвесторов входит сделка Сбербанка и ГК «Р-Фарм», которые в октябре 2020 вложили 5,7 млрд рублей в сеть дистанционной доставки лекарств «Еаптека». В мае 2022 года компания вывела на рынок свою линейку биологически активных добавок для лечения при синдромах ринита, синусита, дефицита витаминов C и D под брендом Love Botanica. Годом ранее «Еаптека» выпустила под собственной торговой маркой Health Solution ДНК-тесты. Партнером проекта стал Национальный центр генетических исследований.

Игорь Ярунов, заместитель директора по инвестициям МТС AI

«Сейчас на рынках происходит обвал. Все крупные сделки были заключены до начала СВО. Абсолютно логичным видится расширение экосистемы за счет включения продуктовой линейки с большим средним чеком, что демонстрирует “Еаптека”. Для многих стартапов в РФ взаимодействие с крупным бизнесом остается одним из немногих вариантов роста».

Летом 2021 года компания BestDoctor получила $26 млн от Winter Capital Partners, VNV Global и Uniqa. Компания изначально позиционировала себя как разработчика инновационного технологического решения в сфере ДМС, добилась признания на рынке и контрактов с крупными корпоративными клиентами.

Сейчас компания строит свою виртуальную клинику — платформу с широким спектром медицинских сервисов. В феврале 2022 года BestDoctor выкупила «Альянс-Консалтинг», собственника страховой компании «Резерв». Она тоже встроится в экосистему медсервисов компании. Осенью 2022 года BestDoctor получил инвестиции в 1 млрд рублей от группы инвесторов на дальнейшее развитие своего продукта и линейки страховых сервисов и заключил партнерство с компанией «Интеррос».

Александр Сенкевич, генеральный директор компании по производству умных медицинских ID QRepublik, резидент биомедицинского кластера Фонда «Сколково»

«Согласно опросу EY, 80% врачей не использовали виртуальное общение в своих отношениях с пациентами в начале 2020 года. Однако шесть месяцев спустя 95% расширили использование виртуальных инструментов, при этом 58% врачей увеличили их использование более чем на 50%. Переход к виртуализированным медицинским бизнес-моделям с дистанционным управлением происходит быстрее, чем кто-либо мог предсказать в начале 2020 года.

Согласно статистике Crunchbase, пик венчурных инвестиций в стартапы в области диагностики здоровья пришелся на 2020 год, когда было инвестировано $4,8 млрд».

Умная медицина

В 2021 году фонд VEB Ventures вложил 400 млн рублей в производителя устройств для интернета медицинских вещей Mircod. Это востребованные для телемедицины пульсоксиметры, электронные термометры с беспроводной передачей данных, биосенсоры и другие гаджеты. Компания появилась пять лет назад в Казани, она создала платформу для автоматизации разработки прототипов продуктов и устройств из сферы IoT. Она позволяет создавать их без навыков проектирования и компетенций в сфере электроники. Сделка состоялась под конец года, с тех пор новостей о развитии Mircod еще не было, однако известно, что средства привлекались для продвижения сервиса в США и европейский странах.

Летом 2021 года стало известно, что инвестиции в размере 370 млн рублей от Фонда развития интернет-инициатив и Фонда НТИ получила платформа «Живое дыхание» из Новосибирска. Компания работает над системой умных устройств для мониторинга состояния здоровья пациента. Все началось с разработки цифрового ингалятора, который может лечить заболевания легких, управляя размерами частиц и концентрацией действующего вещества при генерацией аэрозоля и доставляя его в очаг воспаления.

В начале 2022 года директор по развитию «Живого дыхания» Антон Мельников рассказывал, что его команда занимается интеграцией в систему глюкометра и инсулиновых помп, а также цифровых устройств для регистрации электроэнцефалограммы. До этого к платформе подключили цифровой тонометр для контроля давления, автоматическое устройство для внутримышечного ввода инъекций и диспенсер, который открывает доступ к нужной таблетке в нужное время и позволяет не пропускать прием препаратов. Показатели со всех этих умных приборов аккумулируются в информационной системе и становятся доступны онлайн как лечащему врачу, так и пациенту.

К врачу по снимку

В декабре 2021 года сервис для онлайн-записи к любому врачу в государственные и частные клиники «НаПоправку» получил $5 млн на создание новых решений от фонда VNV Global, холдинга «Авенир» и основателя JobStreet. Ранее, в 2020 году, проект уже получал $2,25 млн от тех же инвесторов. Компания появилась в 2014 году в Петербурге. Сейчас к платформе подключены три тысячи столичных и петербургских клиник, команда работает над увеличением покрытия и функциональностью сервиса. Сейчас в нем доступна запись, оплата и кэшбэк, библиотека знаний, хранение медицинских документов и карт пациентов.

Пресс-служба Страхового Дома ВСК

«По оценкам ВСК, спрос на дистанционные медицинские консультации с 2017 года по 2022 вырос на 45%. Безусловно, основным драйвером роста популярности телемедицины стала пандемия, когда большинство услуг — от покупки товара до прохождения образовательной программы — можно было получить в режиме онлайн. К тому же, телемедицина позволяет решить важную проблему российского здравоохранения — повысить уровень доступности медицинской помощи для жителей регионов, уйти от территориальной привязки пациента к лечебному учреждению. То есть любой житель страны независимо от региона проживания может получить консультацию врача из областного центра или столицы».

В декабре 2020 года платформа для анализа медицинских изображений Botkin.ai привлекла 160 млн рублей от группы инвесторов. «Проект использует искусственный интеллект и математические модели, упрощающие диагностику и позволяющие оценить риски развития заболеваний. Продукты помогают исследовать маммографии и КТ грудной клетки, в том числе обнаруживают новообразования на ранних стадиях», — объясняет Ольга Осокина, основатель HealthTech-компании AIBY. Аналитики MarketsandMarkets оценивали возможный объем мирового рынка ПО для анализа медицинских снимков в 2022 году в $3,88 млрд, а объем мирового рынка ИИ в сфере здравоохранения в 2020 году — в $4,9 млрд.

Павел Голуб, директор по развитию IT-компании Arcsinus

«Успех таких проектов, как Botkin.ai, «Ясно» и Bioniq, свидетельствует о больших перспективах этой сферы. Многое говорит и то, что в этом направлении активно двигаются гиганты — «Яндекс» со своим сервисом онлайн-консультаций, «Сбер», поглотивший сервис DocDoc, или «Ренессанс Страхование», предлагающее услуги сервиса «Доктор Рядом» как часть пакета услуг».

Олег Рогов, генеральный директор медицинского стартапа VeinCV в области флебологии

«Для оперативного решения медицинских задач, вставших перед врачами при диагностике и лечении Covid-19, были разработаны и внедрены такие уникальные решения, как алгоритмы компьютерного зрения для диагностики пневмонии и определения степени поражения легких по данным КТ. Быстро расширяющаяся экосистема здравоохранения означает необходимость эффективной обработки больших массивов данных и их источников, что увеличивает необходимость появления высокоточных инструментов аналитики для навигации и извлечения информации из многочисленных медицинских и околомедицинских источников».

Осенью 2021 года разработчик решения для мониторинга беременности Amma Pregnancy Tracker привлек $2 млн от инвестиционной компании A.Partners, JointJourney Сергея Дашкова, Angelsdeck и группы частных инвесторов. Стартап появился в 2019 году, штаб-квартира компании находится в Гонконге, аудитория сервиса в месяц составляет 1,5 млн пользователей. Деньги стартап направил на развитие бизнеса в Латинской Америке и странах Юго-Восточной Азии.

Игорь Башков, коммерческий директор компании «Нетрика Медицина»

«Один из трендов последних лет — активное вовлечение пациента в заботу о собственном здоровье. Востребованы решения, ориентированные на взаимодействие “пациент-врач” и “пациент-медицинская организация”. Такие, как запись на прием к врачу, запись на диспансеризацию, на вакцинацию».

Александр Гусев, директор по развитию Webiomed

«Если смотреть рейтинги максимальных рекордов в течение нескольких лет, видно, что предпочтения инвесторов постоянно меняются. Например, в 2017-2018 гг. рекордные вложения пришлись в телемедицину. В 2019-2020 гг. — в искусственный интеллект. Текущий тренд — цифровые ассистенты и решения, ориентированные на пациентов и цифровую терапию.

Наши российские инвесторы, хотя и любят называть себя венчурными инвесторами, на самом деле демонстрируют гораздо более низкую терпимость к риску по сравнению, например, с американским рынком. Поэтому самые крупные вложения последнего времени так или иначе ориентированы либо на выручку с b2b-рынка (BestDoctor, «Здоровье.Ру»), либо на b2b2c-выручку, когда основным пользователем продукта является пациент, но монетизация происходит за счет продажи товаров или услуг вполне материального мира (лекарства, витамины, коммерческие медицинские услуги)».

Выход на глобальный рынок

Сергей Гайворонский, инвестиционный менеджер Kama Flow

«Успешных выходов за рубеж проектов с российскими корнями в этой отрасли не так много, что, на наш взгляд, обусловлено различием бизнес-моделей и устройства медицины, а также разными медицинскими информационными системами.

На этом рынке успешны интеграции, но сделать их тяжело без понимания специфики рынка и обширного нетворка. В этом смысле значительно проще приходится технологичным решениям, бизнес-модель для которых вторична: прежде всего биотех-проектам и компаниям, разрабатывающим продукты в сфере генетики. В этой связи можно упомянуть компанию Insilico с российскими корнями, которая привлекла раунд инвестиций в $250 млн в 2021 году, а также набирающие оборот российские технологические проекты Gero.ai или “Онко-Атлас”, компанию "Генотек”».

Александр Гусев, директор по развитию Webiomed

«На мой взгляд, самый успешный выход российской медтех-компании на глобальные рынки это проект Semantic Hub Ирины Ефименко. Это действительно впечатляющий и вдохновляющий всех нас пример успешной компании, которая реализовала очень наукоемкую и важную для здравоохранения задачу успешно с точки зрения востребованности продукта, показав его реальное применение в десятках стран мира.

Многие из наших компаний так или иначе пытаются выйти на международные рынки — и это вполне естественно, более того — единственно правильное стремление, если компания действительно хочет стать крупным и финансово успешным игроком на рынке.

Но такие попытки начались относительно недавно — и то лишь с проработкой таких направлений, как искусственный интеллект, пациентские сервисы, носимые устройства. Это то, что не зависит от специфики национальной системы здравоохранения.

Некоторые компании активно участвуют в международных конкурсах и конференциях, некоторым удается реализовать продажи и вполне успешные проекты — но все это, конечно, меркнет на фоне действительно крупных международных лидеров. Так что достижения российских стартапов на этом рынке более чем скромные и очень редкие».

Господдержка медицинских проектов

В 2021 году эксперты отмечали, что спрос на технологические медицинские решения приходился и на частный, и на коммерческий, и на государственный секторы. Этому способствовала национальная технологическая инициатива HealthNet, инициированная правительством РФ. Она подразумевает разработку сервисов для мониторинга состояния, запуск единого стандарта электронных медкарт и другие проекты, которые должны быть реализованы в несколько этапов к 2035 году.

Самым громким прорывом в так называемом сегменте drug discovery за два прошедших года была, несомненно, разработка и массовый выпуск на рынок отечественной вакцины от коронавируса. На создание одного лекарственного препарата в обычное время может уйти 10 лет и миллиарды инвестиций, неудивительно, что стартапов в этой сфере не так много, как в той же телемедицине, где порог входа на рынок и цена эксперимента значительно ниже.

Для поддержки подобных проектов в России действует госпрограмма «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», три года работала акселерационная программа от «АстраЗенека» и фонда «Сколково», которая в 2021 году превратилась в лабораторию инноваций iLab для тестирования решений в медицинской практике.

Осенью 2020 года генеральный директор агентства MedCraft Станислав Богатюк запустил венчурный фонд MedCraft.fund с прицелом на фармацевтические стартапы из Digital Pharma&Healthcare. Впрочем, пока среди проектов, получивших инвестиции, есть различные порталы, ресурсы и приложения, но нет прорывных технологий для фармы.

В начале июня 2022 года московские власти открыли доступ для разработчиков медицинских сервисов на базе ИИ к обширной цифровой библиотеке данных, которые были собраны за два года экспериментов по внедрению компьютерного зрения в столичную систему здравоохранения.

Разработчики получили доступ к девяти датасетам рентгеновских снимков, данные обезличены. Этот массив информации поможет разработчикам доработать сервисы, которые выявляют рак груди или легких, склероз, остеопороз и коронавирус. К примеру, один из них насчитывает более тысячи снимков пациентов, болеющих Covid-19.

Поддержка новых решений для Healtech в России есть, точечные проекты появляются, однако в целом отрасль развивается крайне медленно, а в условиях изоляции и эта динамика может замедлиться.

Между тем на глобальном рынке таких стартапов значительно больше, и они поднимают большие раунды. Например, Owkin, Exscientia, Spac. В 2021 году европейские стартапы по разработке лекарств получили в три раза больше, чем привлекали до этого: $1,6 млрд. По оценкам экспертов, мировой рынок drug discovery в 2020 году составил $40,93 млрд, а к 2026 году может достичь $62,43 млрд.

Вячеслав Шуленин, генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении (Медтеха)

«Здоровье человека — это универсальная мировая валюта, для которой нет границ и санкций. Если у вас есть передовая медицинская технология, то она найдет спрос за рубежом и сможет масштабироваться вне зависимости от ограничений. В России очень много разработок, в том числе уникальных для всего мира, прежде всего это генетические, мультиомиксные и ИИ-технологии.

Российские продукты могут успешно выходить и захватывать другие рынки. Тому пример биотех компания "Гепатера". Их продукт — препарат для лечения хронических вирусных гепатитов В и D. В конце 2020 года "Гепатеру" купила корпорация Gilead Sciences по оценке 1,5 млрд евро. И, конечно же, это первая зарегистрированная вакцина против Covid-19 — Спутник V, объем продаж которой всего за 10 месяцев достиг $1,3 млрд.

То, что происходит сейчас — это уникальная возможность для нашего рынка. Сложившейся ситуацией нужно активно пользоваться, ведь из-за ухода зарубежных компаний освободилось множество ниш, а это большое окно возможностей для стартапов. Кроме того, в разы увеличилось количество мер господдержки: субсидии и гранты положительно отразятся на динамике развития венчурного рынка в нашей стране.

Накопленный капитал сейчас сильно ограничен в инвестиционных возможностях, что позволяет дополнительно стимулировать состоятельных людей смотреть в сторону интересных перспективных проектов.

Ангельские клубы могут стать для нашей страны тем прорывом в венчуре, который все так давно ждут, потому что очень часто ангел помогает не только финансово. Инвестируя в проект, он становится ментором и делится своим опытом, как лучше выстроить определенные процессы, и в ряде случаев помогает проектам решать конкретные вопросы.

Стартапам лучше диверсифицировать состав своих инвесторов и привлекать средства как через фонды, так и через синдикаты, таким образом получая широкую гамму опыта, экспертизы и компетенций от сообщества бизнес-ангелов.

Особенно большие перспективы у венчура в сотрудничестве с наукой. У нас очень сильная научная школа, поэтому инвестиции в DeepTech могут дать невероятную отдачу в сотню иксов (показатель, который отображает, во сколько раз выросли вложения в актив — примечание редакции)».

Медтех — место совместной работы московских врачей, научных команд и стартапов для ускорения внедрения инновационных решений в здравоохранение города. Среди резидентов — компании, разрабатывающие технологии, которые в перспективе могут быть применены в городских медицинских организациях.

Взгляд инвестора

Сергей Гайворонский, инвестиционный менеджер Kama Flow

«Тренды внедрения инновационных решений в российской медицине обусловлены спецификой рынка: преимущественная доля государственных ЛПУ, оказывающих услуги по ОМС, незначительная доля страховой медицины по ДМС и отсутствие предпосылок к ее существенному росту. По этой причине многие бизнес-модели, позаимствованные на Западе, в России не работают, и стартапы вынуждены разрабатывать новые бизнес-модели для встраивания в существующую модель финансирования. Драйвером для развития того или иного направления часто становятся федеральные проекты, приоритетное финансирования в различных нозологиях, или прочие государственные инициативы.

Так, московский эксперимент в радиологии привлек достаточно много стартапов: Celsus.ai, Botkin.ai, "Третье мнение". Финансирование Депздрава Москвы позволило компаниям доработать свои решения, отработать способы интеграции с системами ЛПУ и начать масштабирование в регионы.

Другой пример — системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР-решения) на базе данных из ЭМК пациентов. Наиболее известный игрок в этой нише — Webiomed, но и он так и не сумел выйти на регулярную целевую выручку. Здесь сложности, прежде всего, в интеграции с различными МИС, отсутствии единого стандарта данных о пациенте, ну и, конечно, в отсутствии понятных федеральных программ: по-прежнему не определены конечные интересанты внедрения таких решений и схема их финансирования. Постепенная унификация рынка медданных, благодаря развитию ЕГИСЗ и ВИМИС, может дать серьезный толчок к развитию подобных проектов.

Телемедицина — единственный инновационный рынок, на котором игроки получают стабильно растущую выручку, и, соответственно, на него приходится основной объем венчурных и M&A-сделок. Но надо понимать, что сейчас это частная медицина, преимущественно по ДМС, и объем этого рынка в РФ сильно ограничен. Развитие программы ПМП в рамках “проектов-маяков” (дистанционное наблюдение пациентов) может стать новым серьезным драйвером для роста в сегменте государственной медицины».

Олег Евсеенков, частный инвестор, генеральный директор ООО «ЦентрИнжТех»

«В связи с необходимостью замещения иностранных активных фармацевтических субстанций могут получить шанс стартапы, работающие над контролем качества и улучшением свойств лекарств, например, связанных с полиморфизмом АФС (таких как PolymorPharma). Также текущая ситуация повышает востребованность кибернетических имплантов, например, компании “Моторика”. Не думаю, что стабилизация ситуации существенно повлияет на эту нишу, поскольку для выхода на западные рынки и раньше существовали различные финансовые и нефинансовые барьеры. В то же время возможности работы с менее денежными, но более открытыми и растущими рынками развивающихся стран должны расшириться, хотя они есть и сейчас».

Елена Силинская, директор акселератора и фонда iDealMachine

«В качестве примера достаточно крупных раундов по российским меркам можно привести несколько сделок прошлого 2021 года. Например, вложения в российско-британский проект Bioniq на $15 млн. Инвесторами в раунде выступили OKS Group и ГК "Медси". Bioniq — это цифровая платформа, которая агрегирует и анализирует в динамике данные анализов крови, генетических тестов и тестов микробиоты с использованием ИИ. Полученные денежные средства были направлены на развитие продукта и расширение присутствия на международных рынках.

Еще одна значимая сделка года — привлечение нового раунда инвестиций в компанию “Моторика”. Это российский разработчик и производитель высокотехнологичных протезов рук и системы реабилитации.

Общий объем раунда составил 400 млн рублей. Инвесторами выступили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Дальневосточной фонд высоких технологий (ДФВТ). Основной целью нового раунда было развитие продукта, масштабирование его производства и выход на целевые международные рынки. Оба проекта поднимали новые инвестиции для доработки продукта и развития на зарубежных рынках.

В MedTech традиционно сильны проекты с русскими корнями: в России хорошая академическая база и очень много талантливых специалистов. Особенно можно выделить робототехнические стартапы, проекты, основанные на технологии искусственного интеллекта, телемедицину, ментальное здоровье и корпоративные well-being-сервисы для сотрудников».

Главные тренды

Александр Гусев, директор по развитию Webiomed

«Тренды и направления развития цифрового здравоохранения в нашей стране не сильно отличаются от глобальных. Так же, как мы это наблюдаем в США, Европе и Азии, компании цифрового здравоохранения все менее охотно видят себя в качестве поставщиков и инноваторов для медицинских организаций и все чаще ориентируются на удовлетворение потребностей пациентов.

Все больше компаний стремятся не помогать врачу, руководителю клиники или улучшать внутрибольничные процессы — а предоставлять свою, часто виртуальную (или смешанную) медицинскую помощь прямо в руки пациенту. Таким образом, компании цифрового здравоохранения из помощника медицинской организации становятся постепенно ее конкурентом. Думаю, этот тренд будет развиваться и дальше.

Второй важный тренд — потеря актуальности продуктов, предназначенных именно для информатизации работы здравоохранения (перевода старых процессов в цифровой формат). Вместо них все больше и больше инвестиций и проектов мы видим в сфере цифровой трансформации — это когда какие-то информационные технологии, платформы и продукты применяются не для улучшения существующих процессов — а для создания совершенно новых процессов.

Например — дистанционная доставка лекарств по размеру инвестиций стала на порядок более привлекательной, чем автоматизация движения лекарств внутри больницы. Еще пример — автоматический анализ медицинских данных и жалоб пациента с целью дистанционного мониторинга и предоставления цифровой терапии стала существенно более популярным направлением, чем системы поддержки принятия врачебных решений».

Александр Шаповалов, директор компании-разработчика цифровых решений для здравоохранения «ТехЛАБ»

«Развитие современной медицины напрямую связано с выстраиванием обеспечивающих процессов: это автоматизация учета и контроля, а также создание информационных систем, агрегирующих в себе данные о пациентах (что обеспечивает преемственность медицинской помощи) и оперативно предоставляющих врачу клинические рекомендации от Минздрава России (что формирует единый подход к оказанию медпомощи).

Особую ценность в свете health-трендов приобретают автоматизированные системы подбора терапии, которые позволяют ускорить процесс выбора схемы лечения и снизить влияние человеческого фактора при назначении препаратов, что в совокупности положительно сказывается на результатах лечения. Одну из таких систем — автоматизированную систему подбора терапии при сахарном диабете II типа или АИС ПАТ — разработали специалисты НМИЦ им. В. А. Алмазова совместно с “ТехЛАБ”.

Наконец, все большую востребованность получает комплекс профилактических мер и диспансеризация, которые тоже требуют цифровых решений. В конце прошлого года были представлены методические рекомендации Минздрава РФ по созданию соответствующей централизованной системы, сейчас такая подсистема “Профилактика” уже запущена.

Это решение позволяет осуществлять контроль и учет профилактических мероприятий в регионе, формировать календарь иммунизации населения и определять динамику диспансерного наблюдения пациентов. Эта информация помогает не только врачам в медицинских организациях, но и организаторам здравоохранения, поскольку дает доступ к аналитике, контролю и учету того, как выполняется порядок оказания профилактической помощи в регионе».

Марина Велданова, профессор бизнес-практики, директор Центра развития здравоохранения Школы управления Сколково

«Экосистемный подход к развитию здравоохранения можно смело назвать одним из ключевых сценариев эффективного развития партнерств внутри индустрии здоровья. Тут вспоминается сделка между Сбером и “Сколтехом” по созданию экосистемы для развития искусственного интеллекта в здравоохранении России. Ставка на развитие проектов искусственного интеллекта для разных функций здравоохранения показывает, насколько медицина становится передовой отраслью с точки зрения не только технологий лечения, но также и комплексного обеспечения пациентского опыта и безопасности.

Основной тренд, который сохраняется с 2020 года, — развитие телемедицины. Именно телемедицинские технологии российского производства оцениваются экспертами как наиболее перспективные для адаптации на других рынках. И хотя российский рынок телемедицины растет не так быстро, как аналогичные сегменты, к примеру, в США или Великобритании, уже сейчас крупнейшие медицинские центры — как государственные, так и частные — включают телемедицинские сервисы в пакет своих услуг, а пациенты активно их используют.

Второй тренд, который развивает Bioniq совместно с "Медси" в России, — превентивный персонализированный подход, в основе которого — отслеживание показателей здоровья в динамике с помощью приложения для выбора наиболее подходящего способа поддержания здоровья. Это как раз тренд на персонализацию и построение с клиентом партнерских отношений. Он наблюдается не только в здравоохранении, но и здесь стал очень отчетливым.

В качестве третьего тренда я бы отметила использование технологий искусственного интеллекта и создание чат-ботов. Особенно эти технологии распространены среди цифровых инструментов по поддержанию ментального здоровья, бум востребованности которых также выпал на период пандемии. Примеров сервисов Mental HealthTech в России немало уже сейчас: продукты компании iCognito, Norbu Stress Control, April.

И, наконец, четвертым трендом я бы назвала использование технологий виртуальной реальности. Пока такие технологии больше используют в качестве эксперимента, но их потенциал нельзя недооценивать, особенно если говорить о развитии концепции цифрового госпиталя. VR-технологии обладают широким приложением: их используют в обучении медицинского персонала, реабилитации пациентов, а также для снижения болевых ощущений отдельных групп пациентов».

Марина Вторушина, помощник главного врача по внедрению IT-сервисов медицинского центра «Эко-безопасность»

«Решения для поддержки ментального здоровья в России становятся суперпопулярными в эпоху профессионального выгорания и хронической усталости, значительно улучшая качество жизни людей и делая тему ментального здоровья более популярной и доступной.

Мегатрендами выступают также облачные медицинские системы и информационные платформы для автоматизации администрирования медицинских предприятий, которые адаптируют управление и повышают эффективность работы клиник, ежегодно увеличивая объемы рынков цифрового здравоохранения.

Особый интерес вызывает телемедицина, которая остается трендовой тенденцией HealthTech в России. Возможно, телемедицина в процессе развития беспрецедентно трансформирует медицину».

Мещерякова Анна Михайловна, CEO и кофаундер «Платформа Третье Мнение»

«Главный тренд последних двух лет — это экстренная адаптация разработчиков СППВР на основе технологий искусственного интеллекта к наиболее актуальным запросам здравоохранения. Во время пандемии ускоренно развивались связанные с Covid-19 направления интерпретации диагностических изображений: рентгенограммы и КТ органов грудной клетки, а также ретроспективный пересмотр накопленных за два года пандемии исследований на наличие признаков рака легкого.

Сейчас фокус рынка смещается в сторону не моно-, а комплексных решений, то есть ИИ-сервисов, способных интерпретировать изображение и определять признаки сразу нескольких нозологических групп. Укрепился тренд на коллаборацию HealthTech-стартапов с фармацевтическими компаниями, с провайдерами телемедицинских сервисов и крупнейшими сетями клиник.

Объединение с крупным бизнесом повышает имидж инновационной индустрии цифровой медицины, помогая завоевать доверие клиентов. Признанию отрасли способствует и сертификация ИИ-сервисов в качестве медицинских изделий по наиболее высокому третьему классу риска потенциального применения.

За 2022 год мы увидели, как западные партнеры ставят на паузу партнерские договоренности с разработчиками из России. Однако клиенты на альтернативных рынках заинтересованы в российских медтех-решениях, в том числе ИИ-сервисах. Да и российские потребители — как частные, так и государственные, — интерес к ИИ-интерпретации изображений сохранили, количество запросов на пилотные внедрения растет. Однако развитию отрасли препятствуют нестабильные поставки и цены на покупку и аренду вычислительных мощностей, необходимых для фактического внедрения продукта в работу клиники».

Прогноз на будущее

Учитывая высокую импортозависимость в этой сфере, практически любое направление в медицине может открыть новые перспективы для российских компаний, особенно с учетом того, что большая часть импорта приходится на страны, которые ввели санкции в отношении России.

Так, по данным аналитического центра Агентства инноваций Москвы, в сфере импорта медицинского оборудования в 2021 году на такие страны пришлось 73% продукции, а в фармацевтической сфере — порядка 87%.

Михаил Беляндинов, основатель BestDoctor, говорит, что даже притом что медицина — довольно стабильная сфера, последствия от текущей обстановки будут проявляться еще долгие годы, поэтому сложно прогнозировать большой рост отрасли. «Российский HealthTech достаточно сильный, но его нюанс в том, что нет российского BioTech, поэтому в нашей стране нет многих ресурсов. Плюс это достаточно капиталоемкий бизнес. В текущей ситуации, скорее всего, стабильные игроки останутся, а маленькие стартапы закроются или будут поглощены», — говорит он.

Андрей Перфильев, сооснователь, медицинский директор биомедицинского холдинга «Атлас»

«Главное, что сейчас происходит в российском HealthTech, — это отрезвление игроков рынка. Проекты, которые планировали развиваться в венчурной логике с горизонтом планирования 3-5 лет, пересматривают стратегии, сокращают расходы и строят краткосрочные планы развития.

Это коснулось в том числе компаний, предоставляющих услуги в области телемедицины, которым так и не удалось занять свою бизнес-нишу. Некоторые из них либо убыточны, либо являются частью больших экосистем здоровья. А все те бизнесы, которые уже успели стать неотъемлемой частью рыночных цепочек, чувствуют себя вполне уверенно.

К ним относятся компании-посредники между провайдерами медицинских услуг и пациентами, желающими записаться на прием к врачу. Показывают рост проекты в области MentalHealth — платформы для предоставления психологической помощи сотрудникам компаний. Они появились в разгар Covid-19 и не сбавляют темпов в текущих условиях.

Еще одно перспективное направление — комплексные информационные сервисы поддержки пациентов с хроническими заболеваниями, которые объединяют на одной платформе пациентов, врачей и фармпроизводителей. В ближайшие два-три года ожидаю также появления на рынке массовых B2C-продуктов по управлению здоровьем потребителей, которые будут включать в себя как визиты к врачам, запись на прием, получение лекарств, программы страхования. Такие сервисные провайдеры стремятся получить клиента, чтобы сопровождать его на протяжении длительного времени».

Ольга Осокина, основателя HealthTech-компании AIBY

«Глобальная борьба с пандемией привлекает интерес непрофильных инвесторов к сектору HealthTech, что позволяет прогнозировать рост объема инвестиций с $605,7 млрд в 2020 году до $796,9 млрд в 2025 году и CAGR в 5,6%, по данным BCC Research.

В России вполне благодатная почва для создания разнообразных программных продуктов в области цифрового здравоохранения, и есть предположение, что наконец настал момент активного привлечения инвестиций в MedTech со стороны венчурных фондов и частных инвесторов.

Рынок, подающий надежды, — это превентивная медицина в связке с ментальным здоровьем. Экосистемность подхода к вопросам маршрутизации пациентов до момента возникновения болезней обязана отвечать потребительскому поведению — доступ в один клик, экспертность научного подхода в доступном вокабуляре говорящих медиков, тотальная персонификация. Приложения медитаций, хабы ментального здоровья, проекты, комплексно решающие вопросы выгорания, будут стремительно набирать обороты.

Рынок MedTech в целом будет в ближайшие годы становиться только привлекательнее как для компаний, запускающих продукты, так и для потенциальных инвесторов — емкость будет лишь увеличиваться, а темпы его роста, например, в Европе составляют 28% год к году. Однако продуктам на этом рынке стоит отвечать трендам, только тогда есть вероятность стать лидером рынка вне зависимости от корней фаундеров.

Многообещающим выглядит российский стартап IQ-Beat, который разработал альтернативу холтеру: инновационный кардиомонитор в виде футболки, где вместо электродов-«присосок» используется токопроводящая ткань. Если искусственный интеллект заметит нарушение, он просигнализирует об этом и выдаст рекомендацию».

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