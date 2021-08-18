В России разработали IT-систему контроля за приемом лекарств

Новосибирская компания «Живое дыхание» при поддержке «Платформы НТИ» разработала систему контроля за приемом назначенных пациенту лекарств и состоянием его здоровья. Подобные системы нужны в первую очередь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, патронажным службам и тем, кто забывает принимать лекарства.

Система состоит из мобильного приложения, с помощью которого врачу или родственникам больного передается информация, и умных медицинских приборов: диспенсеров для таблеток, ингаляторов, автоматических инъекторов, сообщили «Ведомости».

Представитель «Платформы НТИ» подчеркнул, что цифровой ингалятор с обратной связью и картриджи для него уже зарегистрированы Росздравнадзором как медицинские изделия. Остальные приборы находятся на завершающей стадии регистрации. Сам ингалятор протестирован в Читинском туберкулезном диспансере.

В разработку платформы уже вложено более 370 млн рублей, рассказал директор по развитию «Живого дыхания» Антон Мельников, 120 млн из которых получено из Фонда развития интернет-инициатив, еще 254 млн рублей – из фонда НТИ.

После того как умные медицинские гаджеты пойдут в серийное производство, комплект из измерительного прибора и интеллектуальной таблетницы будет стоить не дороже 10 тыс. рублей, понадеялся он.

По данным «СПАРК-Интерфакса», под маркой «Живое дыхание» работает ООО «НП ИВЦ», 63,8% уставного капитала которого принадлежит Олегу Абдиеву, 21% – «ФРИИ инвесту», чуть более 15% – фонду НТИ.

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Фото: fizkes / Shutterstock