Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России разработали IT-систему контроля за приемом лекарств

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Новосибирская компания «Живое дыхание» при поддержке «Платформы НТИ» разработала систему контроля за приемом назначенных пациенту лекарств и состоянием его здоровья. Подобные системы нужны в первую очередь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, патронажным службам и тем, кто забывает принимать лекарства.

В России разработали IT-систему контроля за приемом лекарств

Система состоит из мобильного приложения, с помощью  которого врачу или родственникам больного передается информация, и умных медицинских приборов: диспенсеров для таблеток, ингаляторов, автоматических инъекторов, сообщили «Ведомости».

Представитель «Платформы НТИ» подчеркнул, что цифровой ингалятор с обратной связью и картриджи для него уже зарегистрированы Росздравнадзором как медицинские изделия. Остальные приборы находятся на завершающей стадии регистрации. Сам ингалятор протестирован в Читинском туберкулезном диспансере.

В разработку платформы уже вложено более 370 млн рублей, рассказал директор по развитию «Живого дыхания» Антон Мельников, 120 млн из которых получено из Фонда развития интернет-инициатив, еще 254 млн рублей – из фонда НТИ.

После того как умные медицинские гаджеты пойдут в серийное производство, комплект из измерительного прибора и интеллектуальной таблетницы будет стоить не дороже 10 тыс. рублей, понадеялся он.

По данным «СПАРК-Интерфакса», под маркой «Живое дыхание» работает ООО «НП ИВЦ», 63,8% уставного капитала которого принадлежит Олегу Абдиеву, 21% – «ФРИИ инвесту», чуть более 15% – фонду НТИ.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Фото:  fizkes / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 По вине клиентов: аналитики рассказали, почему россияне не выкупают интернет-заказы
  2. 2 Капитализация группы «Тинькофф» превысила $20 млрд
  3. 3 Genesis GV70 начали собирать в России
  4. 4 Подавляющее большинство россиян получают «белую» зарплату — опрос
  5. 5 «Будут покупать из-под полы!»: россияне поддержали запрет на продажу алкоголя до 21 года

ВОЗМОЖНОСТИ

18 августа 2021

Цифровой форсаж атомных городов

19 августа 2021

Raifhack DS

20 августа 2021

Акселератор "Б8"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма