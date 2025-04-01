Власти начали обсуждать маркировку зарубежных смартфонов и планшетов

Минпромторг обсуждает с профильными органами вопрос о маркировке иностранных смартфонов, телефонов, планшетов и ноутбуков для личного пользования, которые ввозятся через интернет-площадки. Об этом Forbes сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос о том, рассматривается ли возможность маркировки такой продукции.

Зачем это нужно? В Минпромторге отметили, что в России растет доля контрафактной и фальсифицированной радиоэлектронной продукции. Например, в 2023 году, по данным ведомства, нелегальный оборот радиоэлектронных товаров составил не менее 14% от всего объема рынка, а доля подделок среди телефонов и смартфонов составила около 31%.

Адвокат юрфирмы «Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин считает, что для маркировки зарубежных гаджетов будет применяться система «Честный знак». Эксперт предположил, что иностранные магазины должны будут ввозить устройства заранее на территорию Таможенного союза, помещать продукцию на таможенный склад, маркировать ее, а после выпускать в свободное обращение с уплатой таможенных платежей.

Последствия для рынка. Чикин утверждает, что эта инициатива направлена на то, чтобы перекрыть канал доступа радиоэлектронной техники в Россию через магазины интернет-торговли беспошлинно. По мнению эксперта, введение маркировки на трансграничные покупки может привести к тому, что товары перестанут ввозиться в страну.

В начале марта в Минпромторге предложили маркировать всю радиоэлектронную продукцию в обязательном порядке, начиная с 1 декабря 2025 года. Сейчас маркировка добровольная и касается лишь отдельных категорий товаров, включая осветительные приборы, телефоны и ноутбуки.

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