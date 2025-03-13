Минпромторг предложил маркировать «Честным знаком» всю электронику

Согласно документу, производители и дистрибьюторы электроники должны будут зарегистрировать свои товары в системе «Честный знак» с 1 сентября 2025 года. Каждая единица товара будет стоить компании 50 копеек.

Сейчас маркировка добровольная и касается только отдельных категорий, таких как осветительные приборы, телефоны и ноутбуки. К эксперименту присоединились более 240 компаний, среди которых 35 торгуют ноутбуками и смартфонами, рассказал «Ведомостям» представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор «Честного знака»). Он заверил, что повышения цен на товары после введения обязательной маркировки ожидать не стоит.

Кого это коснется? По оценкам Минпромторга, маркировка охватит около 169 тыс. участников рынка, а общие затраты на внедрение составят не менее 42,8 млрд рублей, из которых около 18,4 млрд рублей пойдет на налоговые отчисления. В ведомстве пояснили, что маркировка нужна для борьбы с контрафактом, то есть с «копиями брендов», «репликами» и «устройствами с недостоверной информацией о них».

Масштабы серого рынка. По независимым оценкам, приведенным Минпромторгом, доля подделок на российском рынке смартфонов составляет около 31%, а в сегменте ноутбуков — 7-15%. По данным ассоциации «Антиконтрафакт», с июля 2022 по июль 2023 года количество подделок техники удвоилось. Гендиректор ассоциации Байсолт Хамзатов уточнил, что доля фальсифицированных смартфонов выросла с 12% до 31% от общего объема предложений на маркетплейсах, а ноутбуков — с 22% до 31%.

Чем грозят подделки? Нелегальный оборот техники создает риски для жизни и здоровья россиян, считают в Минпромторге. По статистике МЧС, в 2022 году более 34% пожаров произошло из-за некачественных электрических изделий и устройств, из них около 74% — это возгорания в жилом секторе. Хамзатов добавил, что, приобретая поддельную технику, покупатели также рискуют безопасностью личных данных.

Противники маркировки. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) не поддерживает идею Минпромторга, заявил «Ведомостям» представитель организации Антон Гуськов. По мнению РАТЭК, подделки в сегменте электроники — редкость, а введение маркировки усложнит бизнес-процесс без очевидной пользы для рынка.

Ранее Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку спортивного питания. Ведомство предлагает начать ее поэтапное введение с 1 сентября 2025 года.

Фото на обложке: MZinchenko / Shutterstock / FOTODOM