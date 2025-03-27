Wildberries обяжет продавцов указывать IMEI смартфонов

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый покупатель был уверен в качестве товаров, представленных на нашей платформе. Особенно это важно при покупке такой дорогостоящей продукции, как техника и электроника», — отметила директор департамента по клиентскому опыту и сервису Wildberries Анна Аверина.

Она добавила, что в будущем компания планирует расширить категории дорогостоящей электроники, в которых необходимо указывать IMEI и другие уникальные идентификаторы.

Что грозит нарушителям? В Wildberries уточнили, что на первом этапе правило начнет действовать для смартфонов, которые продаются со склада селлера. Проверка IMEI будет проводиться при приемке товара для его отправки в пункт выдачи. Если продавец неправильно укажет код или забудет его прописать, товар не допустят к продаже, предупредили в пресс-службе.

В сентябре 2024 года Wildberries запустил раздел «Тренд» для оригинальных товаров популярных брендов. В разделе было представлено более 300 мировых брендов, включая Guess, Geox, U.S. Polo Assn. и Tommy Hilfiger, от проверенных продавцов Wildberries.

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