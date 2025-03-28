В России начнут тестировать спутниковую связь через смартфоны
В России стартуют испытания технологии, позволяющей звонить и подключаться к интернету через спутник с обычного смартфона. В середине апреля госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует выделить МТС частоты для тестирования, пишут «Известия» со ссылкой на материалы ГКРЧ, которые есть в распоряжении газеты.
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МТС получит полосы радиочастот 1980–2010 МГц (канал «Земля — космос») и 2170–2200 МГц («космос — Земля») для тестирования гибридной спутниковой системы связи 5G. Согласно приложению к проекту решения ГКРЧ, результаты исследования и рекомендации по регуляторным мерам компания представит в третьем квартале 2025 года.
Что говорят другие операторы? Интерес к спутниковой связи также проявляют другие операторы, пишет издание. Например, T2 заинтересован в развитии технологии, так как она позволяет расширить покрытие в труднодоступных регионах. В «Мегафоне» считают создание гибридных сетей мобильной и спутниковой связи ключевым приоритетом, однако оператор отметил, что для полноценного внедрения нужны российские низкоорбитальные спутники и разработка стандартов соответствующего вида связи.
Ранее МТС пыталась получить частоты 1950–1965 МГц и 2140–2155 МГц, но они не подошли из-за возможных помех для силовых структур, рассказал «Известиям» специалист по частотному планированию. В то же время, по его словам, новые частоты стандартизированы международным консорциумом 3GPP.
Зачем это нужно? Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что спутниково-сотовая связь решит проблемы покрытия на Крайнем Севере, в отдаленных районах и на транспортных магистралях с плохим качеством связи. Кусков считает, что массовое использование этой технологии станет возможным к концу десятилетия, когда Россия создаст свои спутниковые группировки низкоорбитальных спутников по аналогии со Starlink Илона Маска.
- С 2024 года в России действует стратегия развития отрасли связи, которая предусматривает появление сотово-спутниковой связи к 2035 году. К 2030-му на орбите должна начать функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет в отдельных регионах, а также передавать с телефонов сообщения экстренным службам, если сотовая связь недоступна.
Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM
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