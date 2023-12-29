Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Разработчик базовых станций «Иртея» тестирует азиатские смартфоны на сетях 5G

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Разработчик базовых станций «Иртея» (принадлежит МТС) тестирует азиатские смартфоны на сетях 5G. Компания делает ставку на китайские гаджеты, так как западные поставщики ограничили сотрудничество с российскими операторами.

Разработчик базовых станций «Иртея» тестирует азиатские смартфоны на сетях 5G

«Иртея» интересуется Tecno, Infinix, OnePlus, Realme, Oppo, Honor и другими, с кем конкретно ведутся переговоры представители компании не уточнили, пишет «Коммерсантъ».

Смартфоны тестируют для дальнейшей корректной работы с российским оборудованием в выбранных частотах. Пока азиатские бренды, официально ввозимые в Россию, не работают в местном 5G, а устройства для китайского рынка, пусть и поддерживают диапазон 4,4–4,9 ГГц, не функционируют в некоторых диапазонах отечественного LTE, например, в 2,3–2,4 ГГц или 832–862 МГц.

В ноябре 2022 года в России впервые подключились в сети 5G через спутниковый канал. ФГУП «Космическая связь» со «Сколтехом» разработало и провело тесты частной сети на отечественном программном обеспечении через геостационарный спутник. 

Ранее «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио анонсировали проект по развитию связи 6G. На разработку оборудования, которую планируется завершить к 2025 году, запросили 30 млрд рублей.

Фото на обложке: stockwerk-fotodesign / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «5G — это не о скорости, а о возможностях». Ликбез по новому поколению связи
  2. 2 Цифра на заводе: какие технологии на производстве обеспечат лидерство в ближайшем будущем
  3. 3 Инвестировать или нет: что не так с блокчейн-проектами и стоит ли вкладываться в них сегодня
  4. 4 Не просто «умный чайник»: 5 трендов в развитии интернета вещей
  5. 5 5G: как работает технология и зачем нам это нужно
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2023

RS-Innovation Lab

31 декабря 2023

Акселератор ВТБ

31 декабря 2023

VK Cloud

Все ВОЗМОЖНОСТИ