Разработчик базовых станций «Иртея» тестирует азиатские смартфоны на сетях 5G

Разработчик базовых станций «Иртея» (принадлежит МТС) тестирует азиатские смартфоны на сетях 5G. Компания делает ставку на китайские гаджеты, так как западные поставщики ограничили сотрудничество с российскими операторами.

«Иртея» интересуется Tecno, Infinix, OnePlus, Realme, Oppo, Honor и другими, с кем конкретно ведутся переговоры представители компании не уточнили, пишет «Коммерсантъ».

Смартфоны тестируют для дальнейшей корректной работы с российским оборудованием в выбранных частотах. Пока азиатские бренды, официально ввозимые в Россию, не работают в местном 5G, а устройства для китайского рынка, пусть и поддерживают диапазон 4,4–4,9 ГГц, не функционируют в некоторых диапазонах отечественного LTE, например, в 2,3–2,4 ГГц или 832–862 МГц.

В ноябре 2022 года в России впервые подключились в сети 5G через спутниковый канал. ФГУП «Космическая связь» со «Сколтехом» разработало и провело тесты частной сети на отечественном программном обеспечении через геостационарный спутник.

Ранее «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио анонсировали проект по развитию связи 6G. На разработку оборудования, которую планируется завершить к 2025 году, запросили 30 млрд рублей.

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