Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России планируют развивать сразу 6G

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио готовят проект по разработке оборудования связи шестого поколения 6G. Для этого они запросили 30 млрд рублей. Оборудование могут создать к 2025 году.

В России планируют развивать сразу 6G

При этом в России так не запустили коммерческие сети 5G, операторы считают, что в нынешних реалиях стоит поддерживать стандарт 4G, которого пока абонентам вполне достаточно, сообщил «Коммерсантъ».

Глава НИИ радио Олег Иванов отметил, что в рамках проекта планируется разработка оборудования от прототипов до постановки на производство, развитие компонентной базы, подготовку нормативно-правовой базы и исследования электромагнитной безопасности новых сетей. Детали и финансирование он не расскрыл.

Ожидается, что формат 6G будет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц. Однако, как объяснил изданию собеседник на телеком-рынке, терагерцевый диапазон еще не выделялся ни под какие задачи и «не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека».

В январе «Эр-Телеком», «Ростех» и «АВК Инвестментс» стали акционерами московского телеком-оператора «Акадо» и создадут на его базе платформу для развития технологий, в том числе 5G, интернета вещей и ЦОД. Переговоры о продаже «Акадо» шли более 10 лет.

В 2021 году госкорпорация «Ростех» учредила специализированную компанию «Спектр», которая должна стать «национальным вендором» для отечественных сетей 4G, 5G и 6G. Вокруг компании планируется развернуть «технико-производственную кооперацию» российских производителей оборудования для сетей связи.

Фото на обложке: Suwin / Shutterstock

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Мобильные операторы отказались от раздачи бесплатных SIM-карт
  2. 2 Перехват SMS и TDoS-вымогательство — как предотвратить эти и другие ИТ-риски
  3. 3 Для бизнеса и потребителя: чего ждать от WiFi 6E и когда он появится в России
  4. 4 Как IP-телефония помогает бизнесу во время локдауна
  5. 5 Как изменились требования клиентов к службам поддержки
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июля 2022

Стартап-марафон «Разведка»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

31 июля 2022

Гранты на открытие новых точек быстрого питания в Москве

Все ВОЗМОЖНОСТИ