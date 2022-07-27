В России планируют развивать сразу 6G

«Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио готовят проект по разработке оборудования связи шестого поколения 6G. Для этого они запросили 30 млрд рублей. Оборудование могут создать к 2025 году.

При этом в России так не запустили коммерческие сети 5G, операторы считают, что в нынешних реалиях стоит поддерживать стандарт 4G, которого пока абонентам вполне достаточно, сообщил «Коммерсантъ».

Глава НИИ радио Олег Иванов отметил, что в рамках проекта планируется разработка оборудования от прототипов до постановки на производство, развитие компонентной базы, подготовку нормативно-правовой базы и исследования электромагнитной безопасности новых сетей. Детали и финансирование он не расскрыл.

Ожидается, что формат 6G будет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц. Однако, как объяснил изданию собеседник на телеком-рынке, терагерцевый диапазон еще не выделялся ни под какие задачи и «не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека».

В январе «Эр-Телеком», «Ростех» и «АВК Инвестментс» стали акционерами московского телеком-оператора «Акадо» и создадут на его базе платформу для развития технологий, в том числе 5G, интернета вещей и ЦОД. Переговоры о продаже «Акадо» шли более 10 лет.

В 2021 году госкорпорация «Ростех» учредила специализированную компанию «Спектр», которая должна стать «национальным вендором» для отечественных сетей 4G, 5G и 6G. Вокруг компании планируется развернуть «технико-производственную кооперацию» российских производителей оборудования для сетей связи.

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