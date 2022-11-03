В России впервые протестировали подключение к 5G через спутник

В России впервые подключились в сети 5G через спутниковый канал, рассказали в пресс-службе ФГУП «Космическая связь».
Предприятие совместно со «Сколтехом» разработало и провело тесты частной сети на отечественном программном обеспечении через геостационарный спутник. Предполагается, что в дальнейшем это позволит покрыть сетью предприятия в удаленных регионах.
Во время испытаний передавались и воспроизводились видео в качестве 4K НDR, HLG и Dolby Vision. В результате тестирования было установлено, что система без помех передает мультимедиа через смартфоны.
По словам, гендиректора ФГУП «Космическая связь» Алексея Волина, совместная работа со «Сколтехом» направлена на достижение технологического суверенитета в сфера 5G/6G и спутниковых телекоммуникаций.
Ранее «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио анонсировали проект по развитию связи 6G. На разработку оборудования, которую планируется завершить к 2025 году, запросили 30 млрд рублей.
Фото на обложке: Ira Lichi /
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