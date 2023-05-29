В 2035 году в России может появиться сотово-спутниковая сеть

Сотово-спутниковая сеть связи для выхода в интернет и отправки сообщений экстренным службам может появиться в России к 2035 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект стратегии развития отрасли связи на 2024-2035 годы.
Согласно документу, к 2030 году на орбите будет функционировать отечественная группировка низкоорбитальных спутников, позволяющая выходить в интернет в отдельных регионах, а также передавать с мобильных телефонов сообщения экстренным службам, если сотовая связь недоступна.
Спустя еще пять лет появится гибридная сеть, которая покроет всю Россию интернетом и резервным телевидением. В стратегии отмечается, что сеть будет доступна на автотрассах, в Арктической зоне и на Северном морском пути.
В Минцифры подчеркнули, что это только предложения рабочей группы по фиксированной связи. Сама стратегия только разрабатывается. После обсуждения инициатив уже решат по их включению в итоговый документ.
- Госкорпорация «Роскосмос» в октябре 2022 года объявила о старте проекта «Сфера». На орбиту вышел первый российский спутник для широкополосного интернета «Скиф-Д», а также три спутника связи «Гонец-М».
- Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в рамках проекта «Сфера» будет создана спутниковая группировка из более чем 600 космических аппаратов. На эти цели из бюджета в 2022 году выделено 14 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах потратят по 18 млрд рублей, в 2025 — 8,5 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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