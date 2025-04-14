Продажи планшетов в России в январе-марте 2025 года стали рекордными за шесть лет
В России с января по март 2025 года в России было продано 732 000 планшетов на общую сумму 14,7 млрд рублей, приводит Forbes данные МТС. Рост в деньгах составил 5%, в штуках — 6%. Показатель стал рекордным для I квартала за последние шесть лет.
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В продажах в штуках лидерство c долей 14% сохранил Huawei, а Apple со второго места годом ранее (9%) упал на пятое (5%). Российские бренды с долей 7% переместились с третьего на четвертое место, а Xiaomi и малоизвестные китайские бренды поднялись на третью позицию с долей 11%.
В продажах в деньгах лидером снова стал Huawei (17%), сместив Apple, который перешел на третью позицию с долей 15%. Samsung с 16% оказался на второй строчке. Xiaomi опустился со второго места на четвертое (14%).
Почему растет спрос на планшеты. На рынке стало больше доступных моделей, а сами планшеты становятся мощнее и функциональнее, что делает их удобным инструментом для повседневных задач, сказал представитель МТС. «Планшеты могут трансформироваться в ноутбук с помощью дополнительных аксессуаров, это также способствует повышению интереса к планшетам, так как они комбинируют в себе функции обоих типов устройств», — добавил он.
Представитель «Марвел-дистрибуции» подтвердил данные МТС. Но распределение лидеров у компании другое. В штучных продажах топ-5 выглядит так: Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple, а в денежных — Apple, Huawei, Samsung, Honor и Redmi, заявили в компании.
Планшеты пользуются спросом как инструмент для учебы и просмотра контента, уточнили в «Марвел-дистрибуции». Кроме того, через них удобнее смотреть контент на заблокированных сервисах, потому что чтобы установить «средство ускорения» на телевизор, нужно обладать «определенными техническими навыками».
- Продажи смартфонов за I квартал 2025 года упали более чем на 20%. Это стало самым крупным снижением в истории отечественного телефонного рынка, не считая 2022 года, когда поставки техники фактически прекратились на полтора месяца.
Фото на обложке: Daniel Romero / Unsplash
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