«МТС ИИ» потребовал от «Городских теплиц» Лысковского вернуть конвертируемый заем на 50 млн рублей
Структура МТС — ООО «МТС ИИ» — не смогла получить долю в «Городских теплицах» Александра Лысковского и потребовала вернуть конвертируемый заем в 50 млн рублей (с процентами), узнал Русбейс. Предприниматель, в прошлом известный как создатель популярной игры «Веселая ферма», решил сначала ликвидировать, а потом обанкротить свои компании, развивавшие технологии вертикальных ферм. Их совокупный убыток за 2024 год дости 430 млн рублей.
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Конкурсный управляющий ООО «Городские теплицы» Евгений Голенцов сообщил о получении требования кредитора ООО «Центр искусственного интеллекта МТС» («МТС ИИ») к компании на 50,7 млн рублей. Об этом говорится в материалах «Городских теплиц», с которыми ознакомился Русбейс. Основанием стал договор конвертируемого займа от 20 февраля 2023 года. Структура МТС просит вернуть 42,7 млн рублей основного долга и почти 8 млн рублей процентов по займу.
Русбейс направил запросы Александру Лысковскому и «МТС ИИ».
В отчете «МТС ИИ» за 2024 год указано, что 20 февраля 2023 года была заключена сделка о предоставлении инвестиции в форме конвертируемого займа в пользу компании (название не раскрывается), не входящей в группу. Займ был выдан в обмен на обыкновенные или привилегированные акции, которые должны быть выпущены новой холдинговой компанией, созданной в результате реструктуризации стартапа. Срок погашения — 12 месяцев с даты заключения договора займа. Но получить долю МТС не удалось.
«Если до даты погашения конвертация не произошла, то основная сумма и начисленные проценты подлежат оплате в любое время по запросу общества. При этом, в любое время в дату погашения или после нее, по выбору общества, задолженность будет конвертирована. События, влекущие конвертацию, не ожидаются к исполнению по причине нахождения компании в стадии ликвидации с 29 ноября 2024 года. В связи с этим сформирован резерв по сомнительной задолженности на сумму займа и процентов», — говорится в отчетности «МТС ИИ».
Лысковский планировал ликвидировать «Городские теплицы», запустил этот процесс 29 ноября 2024 года, но 22 апреля 2025 года ликвидируемая компания была признана банкротом по иску Владимира Алексеенко из-за долга в 35 млн рублей. В материалах суда указывалось, что стоимость активов должника всего 6,7 млн рублей. Суд включил требование Алексеенко в третью очередь реестра требований кредиторов. Также в суд поступили заявления кредиторов Майи Котовой на 2,6 млн рублей и Ильи Хотинского (сумма судом не названа).
Лысковский также планировал ликвидировать ООО «Городские теплицы Москва» и ООО «Вертикальные фермы», но в итоге компании проходят процедуру банкротства. Суд в мае признал несостоятельными «Вертикальные фермы», разбирательства с «Городскими теплицами Москва» еще идут.
- «Венчурная зима, пандемия, войны — это все не способствует росту интереса к этому бизнесу», — рассказывал Лысковский в интервью каналу «Технологии в лицах» за год до объявления о планах ликвидировать свои российские компании. Предприниматель также отмечал, что денег у него стало «сильно меньше, чем было раньше».
До ноября 2022 года Лысковский и его партнеры владели активами через зарегистрированный в США стартап iFarm. В 2019 году он привлек $1 млн от венчурного фонда Gagarin Capital и группы инвесторов, а в 2020 году компания объявила о закрытии инвестиционного раунда на $4 млн. Лид-инвестором стал венчурный фонд Gagarin Capital. Также к сделке присоединились Matrix Capital, Impulse VC, imi.vc, бизнесмен Борис Ким и несколько бизнес-ангелов. Привлеченные средства компания планировала направить на развитие своей IT-платформы iFarm Growtune. Структура собственников iFarm не раскрывалась.
В 2022-2023 годах компания из США вышла из российского бизнеса (но продолжила заниматься международными проектами), доли были переданы Лысковскому.
- По итогам 2024 года чистый убыток «Городских теплиц» превысил 213 млн рублей при выручке в 29,6 млн рублей. Чистый убыток «Городские теплицы Москва» достиг 84,8 млн рублей при выручке в 3 млн рублей. Чистый убыток «Вертикальные фермы» достиг 132 млн рублей при выручке 94,9 млн рублей. Инвестор проекта Михаил Тавер сообщал RB.RU, что предприниматель Лысковский не справился с обязанностями CEO и отказался следовать рекомендациям инвесторов.
ООО «МТС ИИ» принадлежит ООО «МТС Веб Сервисы». Выручка компании в 2024 году составила 3 млрд рублей, чистая прибыль — 626 млн рублей. Компания разрабатывает продукты и решения на базе генеративного ИИ, технологии обработки естественного языка и компьютерного зрения, проводит исследования, консультирует корпорации по внедрению ИИ и инвестирует в перспективные технологии.
Фото на обложке: areporter / Shutterstock / FOTODOM
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