«МТС ИИ» потребовал от «Городских теплиц» Лысковского вернуть конвертируемый заем на 50 млн рублей

Структура МТС — ООО «МТС ИИ» — не смогла получить долю в «Городских теплицах» Александра Лысковского и потребовала вернуть конвертируемый заем в 50 млн рублей (с процентами), узнал Русбейс. Предприниматель, в прошлом известный как создатель популярной игры «Веселая ферма», решил сначала ликвидировать, а потом обанкротить свои компании, развивавшие технологии вертикальных ферм. Их совокупный убыток за 2024 год дости 430 млн рублей.

Конкурсный управляющий ООО «Городские теплицы» Евгений Голенцов сообщил о получении требования кредитора ООО «Центр искусственного интеллекта МТС» («МТС ИИ») к компании на 50,7 млн рублей. Об этом говорится в материалах «Городских теплиц», с которыми ознакомился Русбейс. Основанием стал договор конвертируемого займа от 20 февраля 2023 года. Структура МТС просит вернуть 42,7 млн рублей основного долга и почти 8 млн рублей процентов по займу.

Русбейс направил запросы Александру Лысковскому и «МТС ИИ».

В отчете «МТС ИИ» за 2024 год указано, что 20 февраля 2023 года была заключена сделка о предоставлении инвестиции в форме конвертируемого займа в пользу компании (название не раскрывается), не входящей в группу. Займ был выдан в обмен на обыкновенные или привилегированные акции, которые должны быть выпущены новой холдинговой компанией, созданной в результате реструктуризации стартапа. Срок погашения — 12 месяцев с даты заключения договора займа. Но получить долю МТС не удалось.

«Если до даты погашения конвертация не произошла, то основная сумма и начисленные проценты подлежат оплате в любое время по запросу общества. При этом, в любое время в дату погашения или после нее, по выбору общества, задолженность будет конвертирована. События, влекущие конвертацию, не ожидаются к исполнению по причине нахождения компании в стадии ликвидации с 29 ноября 2024 года. В связи с этим сформирован резерв по сомнительной задолженности на сумму займа и процентов», — говорится в отчетности «МТС ИИ».

Лысковский планировал ликвидировать «Городские теплицы», запустил этот процесс 29 ноября 2024 года, но 22 апреля 2025 года ликвидируемая компания была признана банкротом по иску Владимира Алексеенко из-за долга в 35 млн рублей. В материалах суда указывалось, что стоимость активов должника всего 6,7 млн рублей. Суд включил требование Алексеенко в третью очередь реестра требований кредиторов. Также в суд поступили заявления кредиторов Майи Котовой на 2,6 млн рублей и Ильи Хотинского (сумма судом не названа).

Лысковский также планировал ликвидировать ООО «Городские теплицы Москва» и ООО «Вертикальные фермы», но в итоге компании проходят процедуру банкротства. Суд в мае признал несостоятельными «Вертикальные фермы», разбирательства с «Городскими теплицами Москва» еще идут.

«Венчурная зима, пандемия, войны — это все не способствует росту интереса к этому бизнесу», — рассказывал Лысковский в интервью каналу «Технологии в лицах» за год до объявления о планах ликвидировать свои российские компании. Предприниматель также отмечал, что денег у него стало «сильно меньше, чем было раньше».

До ноября 2022 года Лысковский и его партнеры владели активами через зарегистрированный в США стартап iFarm. В 2019 году он привлек $1 млн от венчурного фонда Gagarin Capital и группы инвесторов, а в 2020 году компания объявила о закрытии инвестиционного раунда на $4 млн. Лид-инвестором стал венчурный фонд Gagarin Capital. Также к сделке присоединились Matrix Capital, Impulse VC, imi.vc, бизнесмен Борис Ким и несколько бизнес-ангелов. Привлеченные средства компания планировала направить на развитие своей IT-платформы iFarm Growtune. Структура собственников iFarm не раскрывалась.

В 2022-2023 годах компания из США вышла из российского бизнеса (но продолжила заниматься международными проектами), доли были переданы Лысковскому.

По итогам 2024 года чистый убыток «Городских теплиц» превысил 213 млн рублей при выручке в 29,6 млн рублей. Чистый убыток «Городские теплицы Москва» достиг 84,8 млн рублей при выручке в 3 млн рублей. Чистый убыток «Вертикальные фермы» достиг 132 млн рублей при выручке 94,9 млн рублей. Инвестор проекта Михаил Тавер сообщал RB.RU, что предприниматель Лысковский не справился с обязанностями CEO и отказался следовать рекомендациям инвесторов.

ООО «МТС ИИ» принадлежит ООО «МТС Веб Сервисы». Выручка компании в 2024 году составила 3 млрд рублей, чистая прибыль — 626 млн рублей. Компания разрабатывает продукты и решения на базе генеративного ИИ, технологии обработки естественного языка и компьютерного зрения, проводит исследования, консультирует корпорации по внедрению ИИ и инвестирует в перспективные технологии.

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