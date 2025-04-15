«Яндекс» представил первую портативную умную колонку

«Яндекс» анонсировал первую портативную колонку «Станция Стрит». Она может подключаться к точке доступа Wi-Fi и работать без подзарядки 12 часов, сообщила компания.

При подключении к интернету колонка сможет включать музыку, искать информацию в интернете и выполнять другие задачи. Если интернета нет, через колонку можно слушать музыку через Bluetooth. Управлять колонкой можно с помощью голоса.

У колонки есть два динамика и два пассивных излучателя, ее мощность — 30 Вт. Звук специально настроен для открытых пространств, но устройство будет объемно звучать и в помещениях, обещают в компании. Также устройство влаго и пылезащитное — оно не пропускает частицы пыли и выдерживает кратковременное погружение в воду.

Колонка доступна в двух цветах — черный и зеленый. В комплектации будет ремешок для переноски. В продаже гаджет появится в мае 2025 года, цены «Яндекс» сообщит позже.

Фото: «Яндекс»

Компания также представила другие модели умных колонок — «Станция Мини 3 Про» и «Станцию Лайт 2». Они появятся в продаже летом, цены пока неизвестны.

В линейке устройств умного дома Яндекса появится также умная IP-камера. Она транслирует видео в приложение «Дом с Алисой», сохраняет записи и присылает уведомление на телефон, если замечает движение в кадре. С помощью такой камеры можно присматривать во время отпуска за квартирой или собакой, которая осталась одна дома.

«Яндекс» 15 апреля представил крупное обновление умного помощника «Алиса». Теперь она умеет рассуждать, работать с фото и файлами в чате, распознавать увиденное через камеру смартфона в приложении. Также «Алиса» может свободно и без акцента говорить на английском. Обновленная «Алиса» доступна пользователям в рамках платной опции «Про».

Фото на обложке: «Яндекс»