«Сбер Еаптека» запустила продажи ДНК-тестов под собственной торговой маркой

«Сбер Еаптека» представила первый продукт собственной торговой марки Health Solution — это генетические тесты, выпущенные в партнерстве с Национальным центром генетических исследований (НЦГИ). Об этом говорится в сообщении компании.
Генетические тесты доступны для заказа на сайте и в приложении «Сбер Еаптеки». В линейке представлены 8 генетических тестов, их стоимость начинается от 2900 рублей.
После оформления заказа курьер доставит клиенту ДНК-тест. Расшифровку материалов проводят специалисты НЦГИ, она проходит в течение 4 недель. В результате пользователь получает аналитику и рекомендации консультанта-генетика по питанию, товарам для здоровья или необходимости обратиться к другим врачам.
Запуск ДНК-тестов станет одним из шагов для построения персонализированного опыта для клиентов «Сбер Еаптеки», утверждают в компании. Как результат, они смогут приобретать подходящие именно им товары для здоровья в онлайн-аптеке, при этом с широким ассортиментом и быстрой доставкой по всей стране.
«Сбер Еаптека» входит в экосистему «Сбера», осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент — более 75 тыс. товаров. Компания работает более чем в 70 регионах России. Оборот за 2020 год составил 11 млрд рублей.
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Фото на обложке: Unsplash
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