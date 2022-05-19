«Сбер Еаптека» запустила продажу собственных БАДов

Сервис онлайн-заказа лекарств «Сбер Еаптека» запустил собственную линейку биологически активных добавок Love Botanica. В нее вошли восемь продуктов: комплексы для похудения и снижения аппетита, при синдромах ринита, синусита, витамины C и D и т. д. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Компания при производстве новых продуктов сфокусировалась на растительных компонентах: спируллине, хлорелле, травяных комплексах.

Товары доступны всем пользователям сайта и приложения сервиса для заказа как с курьерской доставкой, так и с самовывозом по всей России. Стоимость представленных на сайте добавок варьируется от 695 до 995 рублей.

В компании отметили, что решение о расширении ассортимента будут принимать по результатам продаж нынешних продуктов. Инвестиции в проект «Еаптека» не раскрыла.

В декабре прошлого года «Сбер Еаптека» представила первый продукт собственной торговой марки Health Solution — это генетические тесты, выпущенные в партнерстве с Национальным центром генетических исследований (НЦГИ). В линейке представлены 8 генетических тестов, их стоимость начинается от 2900 рублей.

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