Медицинский сервис BestDoctor привлек 1 млрд рублей от группы российских инвесторов

BestDoctor привлек около 1 млрд рублей от группы российских инвесторов и заключил стратегическое партнерство с компанией «Интеррос» Владимира Потанина, сообщил RB.RU представитель медицинского сервиса.
Деньги пойдут на развитие медицинских сервисов BestDoctor и запуск новых видов страхования собственной компании BestInsurе.
Соглашение также предусматривает покупку «Интерросом» неконтролирующего пакета BestDoctor с возможностью ввести своего представителя в совет директоров компании.
BestDoctor планирует до конца 2022 года усилить медицинскую экосистему ДМС-продукта и развить линейку страховых сервисов под брендом BestInsure (страхование критических заболеваний, имущества, страхование от несчастного случая, страховки на время путешествия и прочее).
- Компания развивает бизнес на рынке медицинских и страховых сервисов. Общее число пользователей платформы, по данным BestDoctor, составляет 280 тыс. человек. В штате работают более 200 врачей и консультантов, получить медицинские услуги по полису ДМС можно в 18 тыс. клиник по всей России.
- Среди корпоративных клиентов компании — «Мегафон», АФК «Система», онлайн-кинотеатр ivi, «МТС Банк», Aviasales, «Самокат».
- В июне 2021 года BestDoctor привлек $26 млн от международного фонда Winter Capital Partners, шведского фонда VNV Global и австрийской страховой компании Uniqa, входящей в международную группу Raiffeisen Bank International. За счет этих средств была создана платформа по управлению здоровьем, объединившая все сервисы BestDoctor.
Фото на обложке: Unsplash
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