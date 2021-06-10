BestDoctor привлек $26 млн от фондов из Европы на создание единой платформы по управлению здоровьем

Компания BestDoctor, которая создает в России систему управления здоровьем на базе технологичного сервиса медицинского страхования, закрыла четвертый раунд финансирования и получила $26 млн. Об этом RB.ru сообщил представитель компании.
Средства были получены от фонда Winter Capital Partners, шведского фонда VNV Global и австрийской страховой компании Uniqa, входящей в Raiffeisen Bank International.
По итогам раунда B оценка компании составила $90 млн. Общая сумма вложенных в BestDoctor средств достигла $34,1 млн. Распределение долей не раскрывается.
Раунд компании стал самой крупной венчурной сделкой в digital health в России. Средства пойдут на реализацию ключевой стратегической цели компании — создание платформы по управлению здоровьем, которая объединит все продукты BestDoctor.
В основу платформы ляжет «Виртуальная клиника» компании — сервис медицинских онлайн-консультаций, предоставляющий помощь и сопровождение врачей в один клик. Также туда войдут решения в области превентивной медицины, анализа данных пациентов и рекомендаций на основе этих данных, индивидуального подбора медицинских специалистов, навигации по системе здравоохранения и сервисов для поддержания здорового образа жизни.
До конца года компания планирует выйти на b2c-рынок, расширить линейку ДМС-продуктов для b2b-рынка и масштабировать «Виртуальную клинику». К концу 2022 года BestDoctor рассчитывает достигнуть выручки в 7 млрд рублей.
По итогам 2020 года выручка платформы составила 1,7 млрд рублей, в числе новых клиентов — Mail.ru Group, «Мегафон», РБК. Число застрахованных пользователей превысило 100 тысяч человек.
«В ближайшие два года мы собираемся выйти на европейский рынок digital health, растущий на 28% ежегодно, где уже сейчас видим востребованность такого продукта», — отметил генеральный директор и сооснователь BestDoctor Марк Саневич.
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Фото: Unsplash
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