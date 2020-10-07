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Создатель приложения HappyMama основал венчурный фонд для стартапов на стыке фармы и IT

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Создатель приложения для беременных HappyMama и портала Baby.ru Станислав Богатюк основал венчурный фонд MedCraft.fund для стартапов на стыке фармы и IT. Об этом Rusbase рассказал представитель фонда.

Создатель приложения HappyMama основал венчурный фонд для стартапов на стыке фармы и IT

Фонд — проект группы компаний, куда входит digital-агентство Medcraft, специализирующееся на маркетинге для фармацевтических компаний. Фонд поддерживает стартапы в сфере digital pharma и healthcare marketing.

Глава МedСraft Станислав Богатюк более 15 лет занимается предпринимательской деятельностью на стыке IT и медицины. Эксперты фонда MedCraft участвовали в развитии различных проектов, среди которых мобильное приложение для беременных HappyMama (более 1 млн установок, по данным МedСraft), социальный сервис Baby.ru и проект Medkarta, медицинская онлайн-карта пациента.

СЕО МedCraft, Станислав Богатюк

Фонд готов инвестировать от 300 тысяч до 30 млн рублей в каждый проект. Представитель MedCraft.fund уточнил, что итоговая цифра зависит от степени готовности проекта. В ближайший год фонд готов инвестировать $3 млн (около 234,4 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 6 октября).

MedCraft.fund принимает новые заявки с сентября 2020 года.

Фото на обложке: Unsplash

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