Создатель приложения для беременных HappyMama и портала Baby.ru Станислав Богатюк основал венчурный фонд MedCraft.fund для стартапов на стыке фармы и IT. Об этом Rusbase рассказал представитель фонда.

Создатель приложения HappyMama основал венчурный фонд для стартапов на стыке фармы и IT